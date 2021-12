Todeslager Krankenhaus: Anwalt sagt, COVID-Patienten sind gefangen und erhalten schädliche Behandlungen

Der Anwalt sagte, dass staatlich finanzierte Krankenhäuser einen „wirtschaftlichen Anreiz“ haben, Patienten im Krankenhaus zu behalten und ihnen potenziell schädliche Medikamente zu verabreichen, auch gegen ihren Willen.

Ein Anwalt, der am 7. Dezember auf der von der Truth for Health Foundation veranstalteten Konferenz „Fired for Freedom“ sprach, beschrieb seine Arbeit, mit der er versucht, COVID-Patienten aus den „Todeslagern der Krankenhäuser“ zu befreien, in denen seiner Meinung nach Menschen gegen ihren Willen auf Intensivstationen festgehalten und mit unwirksamen oder sogar schädlichen Medikamenten behandelt werden.

Jahrestag des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor, der die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg stürzte, wurden auf der Konferenz „Gefeuert für die Freiheit“ mutige Menschen gewürdigt, die im heutigen Kampf für die medizinische Freiheit und das Recht auf Gewissensfreiheit alles riskiert haben.

„Heute ist ein wirklich wichtiger Tag und ein guter Tag, um dies bekannt zu machen“, sagte der internationale Anwalt und Mitglied des Rechtsbeirats von Truth for Health, Todd Callender.

„Callender erklärte, dass er mit Menschen arbeitet, die mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden und dann „unter verschiedenen Umständen im Krankenhaus festsitzen, die sie nicht verlassen können, weshalb ich es das Gefängnis der Intensivstation nenne“.

Der Anwalt erklärte, dass COVID-Patienten, die in staatlich finanzierte Krankenhäuser eingeliefert werden, auf Behandlungsprotokolle gesetzt werden, die Medikamente enthalten, die ihnen seiner Meinung nach eher schaden als helfen, während ihnen andere Medikamente (wie Ivermectin) vorenthalten werden, die nicht in den Protokollen enthalten sind.

Callender sagte, dass manchmal sogar Patienten, die aus einem nicht-COVID-bezogenen Grund ins Krankenhaus kommen und später positiv auf das Virus getestet werden, in die „COVID-Absonderung“ und schließlich auf die Intensivstation verlegt werden, „wo ihnen oft die Nahrung entzogen [und] ein Cocktail von Medikamenten verabreicht wird, einschließlich Remdesivir, das ihre Nieren lahm legt.“

Laut Callender schafft die staatliche Finanzierung von Krankenhäusern eine gefährliche Anreizstruktur, die zu den schrecklichen Umständen führt, die wir das Gefängnis der Intensivstation nennen“, da medizinische Einrichtungen einen wirtschaftlichen Anreiz haben“, Patienten im Krankenhaus zu behalten.

Callender sagte, seine Arbeit bestehe darin, Patienten zu helfen, die das Krankenhaus verlassen und von einem schädlichen Medikamentenregime loskommen wollen, sich aber nicht in der Lage sehen, dies zu tun.

„Wir hatten schon Fälle, in denen Patienten ihre Infusionen abgenommen und versucht haben, das Krankenhaus zu verlassen, und von den Krankenschwestern direkt wieder nach unten getragen wurden“, sagte er und fügte hinzu, dass es sehr schwierig ist, sie wieder herauszuholen, wenn sie erst einmal auf der Intensivstation sind, weil sie dann auf medizinische Versorgungsäquivalente angewiesen sind“, was bedeutet, dass Intensivpatienten die Station nur verlassen können, wenn sie in eine identische Versorgungsform verlegt werden.

„Es geht dabei um Haftung und Protokolle“, so Callender. „Es ist also sehr schwierig.“

Der Anwalt sagte, die wichtigsten Rechte, für deren Schutz er kämpft, seien das Recht auf körperliche Autonomie und das Recht erwachsener Amerikaner, das Krankenhaus aus eigenem Antrieb zu verlassen, wenn sie dies wünschen.

„An erster Stelle steht das Recht auf körperliche Selbstbestimmung“, sagte er. „Sie stecken alle möglichen Medikamente und Cocktails in diese Patienten [und] manchmal wissen sie es nicht einmal. Es ist eine medizinische Körperverletzung, wenn das Krankenhaus einem ein Medikament verabreicht, das man nicht will. Und doch geschieht das. An zweiter Stelle, und ebenso wichtig, steht Ihr Recht, das Krankenhaus zu verlassen“.

Selbst mit juristischem Einschreiten gelingt es dem Anwalt nach eigenen Angaben nur in der Hälfte der Fälle, seinen Mandanten zu helfen, das Krankenhaus zu verlassen.

„Ich habe nur eine 50-prozentige Chance, jemanden tatsächlich aus dem Krankenhaus zu bekommen“, sagte er und betonte, dass die Situation, in der Patienten in unerwünschter medizinischer Versorgung gefangen sind, „alles auf die Bundesfinanzierung zurückzuführen ist.“

„Das ist das Problem“, sagte Callender. „[Es] hat praktisch Todeslager für Krankenhäuser geschaffen.“

Der Anwalt beschrieb einen aktuellen Fall, in dem er versucht, einem Klienten zu helfen, dem die Verabreichung von Ivermectin verboten wurde und der ein Krankenhaus in Illinois nicht verlassen konnte, nachdem er positiv auf COVID-19 getestet wurde.

„Ich habe mit dem Rechtsbeistand des Krankenhauses gesprochen und gefragt, ob sie uns gestatten, unseren eigenen beratenden Arzt mitzubringen und in diesem speziellen Fall Ivermectin zu verabreichen“, sagte er. „Die Krankenhausprotokolle lassen das nicht zu“.

Callender sagte, dass die Protokolle in US-Krankenhäusern vorsehen, dass den Patienten eine Reihe von Medikamenten verabreicht wird, darunter Midazolam und Remdesivir, was seiner Meinung nach die Patienten effektiv vergiftet“.

„Sie helfen ihnen nicht, aber das ist das Protokoll“, sagte er.

Laut Callender ist es das Beste für die Amerikaner, sich aus dem Krankenhaus herauszuhalten.

„Bleiben Sie dem Krankenhaus fern, und wenn Sie Hilfe von einem Arzt brauchen, gehen Sie zu einem privaten Arzt“, sagte er. „Gehen Sie in eine Klinik, die nicht vom Staat finanziert wird, denn sobald Sie sich in diesem Paradigma der staatlichen Finanzierung befinden, sagt das Krankenhaus: ‚Uns sind die Hände gebunden und wir müssen das Protokoll befolgen‘, und das schließt keine Ärzte von außerhalb ein. Das bedeutet, dass man dort bleiben und oft sterben wird.“

Callender sagt, dass er nicht nur Patienten hilft, sich aus dem Krankenhaus zu befreien. Er hilft auch Ärzten, die Patienten bestimmte therapeutische Medikamente verschreiben wollen, dies aber nicht dürfen, weil die Medikamente nicht im COVID-Protokoll des Krankenhauses aufgeführt sind.

Der Anwalt sagte, er habe in letzter Zeit „einen übermäßigen Teil meiner Zeit damit verbracht, … Ärzten zu helfen, die Therapeutika wie Ivermectin [und] Hydroxychloroquin verschreiben wollen“, aber daran gehindert werden.

Callender forderte besorgte Zuhörer auf, sich dem Kampf anzuschließen, um Licht in die Vorgänge in den Krankenhäusern zu bringen und sich davor zu schützen, Opfer einer gefährlichen Anreizstruktur zu werden.

Laut Callender verletzen viele Krankenhäuser „die verfassungsmäßigen Rechte der Menschen, ihre Menschenrechte, ihre Patientenrechte. Und das muss aufhören.“

„Und solange wir das nicht öffentlich machen, solange Leute wie Sie das nicht aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit bekommen, werden sie es einfach weiter tun, weil sie dafür wirtschaftlich belohnt werden“, sagte er.