Tödliche Hirnthrombose nach Moderna-Impfung – Ärzte beschreiben seltenen Einzelfall

Ein Forscherteam um Dr. Nadia McMillan vom Lahey Hospital & Medical Center in Massachusetts veröffentlichte im Fachjournal The Neurohospitalist einen ungewöhnlichen Fall:

Eine 30-jährige Frau entwickelte nach der ersten Dosis des Moderna-COVID-19-Impfstoffs binnen drei Wochen schwere neurologische Komplikationen, die schließlich zum Tod führten.

Der Verlauf

Nach der Impfung klagte die Patientin zunächst über starke Kopfschmerzen. Drei Wochen später wurde sie mit zunehmender Verwirrtheit und subakuten Kopfschmerzen stationär aufgenommen.

Bildgebende Verfahren zeigten multiple kortikale Thrombosen und einen deutlich erhöhten Hirndruck. Trotz einer externen Ventrikeldrainage blieb der Druck hoch. Schließlich musste eine Hemikraniektomie durchgeführt werden – ein Eingriff, bei dem ein Teil des Schädelknochens entfernt wird, um das Gehirn zu entlasten.

Trotz aller Maßnahmen entwickelte sich ein therapieresistentes zerebrales Ödem, das tödlich endete. Die pathologischen Befunde zeigten Thrombosen und eine begleitende Entzündungsreaktion.

Die medizinische Bewertung

Das Ärzteteam betonte, dass es sich um eine zeitliche Korrelation handle, nicht um einen bewiesenen Kausalzusammenhang.

Die Autoren schreiben:

„Ihr medizinisches Team vermutete, dass der mRNA-Impfstoff möglicherweise zu diesem Krankheitsbild beigetragen haben könnte.“

Ziel der Veröffentlichung sei nicht, generelle Risiken von mRNA-Impfstoffen zu postulieren, sondern klinisches Bewusstsein für seltene neurologische Komplikationen zu schaffen.

Kontext und Bedeutung

Nach Angaben der Autoren existieren bisher nur sehr wenige Berichte über arterielle Thrombosen nach mRNA-Impfung. In den meisten Fällen werden venöse Thrombosen oder immunvermittelte Reaktionen beschrieben.

Der Fall zeige, dass auch nicht-venöse thrombotische Prozesse auftreten können, wenngleich extrem selten.

Solche Publikationen sollen Ärzten helfen, ungewöhnliche Symptome früh zu erkennen und korrekt zu behandeln.

Fazit

Der Bericht „Fatal Post COVID mRNA-Vaccine Associated Cerebral Ischemia“ beschreibt einen tragischen, aber isolierten Einzelfall, der weitere wissenschaftliche Untersuchungen zur Pathophysiologie mRNA-basierter Impfstoffe anregt.

Die Autoren halten fest: