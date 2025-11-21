Larry C. Johnson

Ok. Der Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine stammt nicht von Trump… Er wurde Berichten zufolge von Trumps Mann, Steve Witkoff, ausgearbeitet. Die wichtigsten territorialen Bestimmungen in Witkoffs vorgeschlagenem Friedensplan für die Ukraine sehen in erster Linie erhebliche Zugeständnisse der Ukraine an Russland vor.

Der Plan sieht Berichten zufolge vor, dass die Ukraine die Kontrolle über die gesamte östliche Donbass-Region aufgibt, was sowohl die derzeit von Russland besetzten Gebiete als auch die nicht unter russischer Besatzung stehenden Gebiete umfasst. Der Plan fordert jedoch auch, dass Russland seine Truppen in Cherson und Saporischschja einfriert und die russischen Truppen aus Charkiw und Sumy abzieht. Das ist für Russland ein No-Go.

Laut Oliver Carroll, einem Reporter für The Economist, sind auch die Ukrainer von Witkoffs Plan nicht begeistert:

„Der Plan, so sagen sie, sei ein 28-Punkte-Dokument, das vor allem darauf abziele, die militärische Macht der Ukraine nach Kriegsende einzuschränken. Er sehe eine Reduzierung der ukrainischen Truppen auf nur 40 % des derzeitigen Bestands vor, ohne dass es auf russischer Seite zu entsprechenden Kürzungen käme. Die Ukraine müsste noch mehr Territorium abtreten, zusätzlich zu den großen Teilen im Osten und Süden, die bereits von Russland besetzt sind. Ihr würde der Besitz mehrerer Waffenklassen untersagt, darunter Langstreckensysteme, die Moskau und St. Petersburg erreichen können. Ausländische Truppen wären auf ukrainischem Boden nicht erlaubt. Flugzeuge ausländischer Diplomaten dürften nicht in die Ukraine fliegen, was Fragen zu den Absichten Russlands hinsichtlich des ukrainischen Luftraums aufwirft. Die Ukraine müsste außerdem Russisch als zweite Staatssprache einführen, und die lokale Zweigstelle der russisch-orthodoxen Kirche, die aufgrund ukrainischer Vorwürfe, sie sei ein Instrument der Kreml-Propaganda und Spionage, aufgelöst wurde, würde wiederhergestellt werden.

Die Forderungen sind weit hergeholt. Die Ukrainer halten die meisten davon für undurchführbar. Die Streitkräfte des Landes wurden in letzter Zeit auf dem Schlachtfeld schwer geschlagen, aber Russland hat seit 2022 keinen ernsthaften operativen Durchbruch erzielt. Militäranalysten sehen die Lage der Ukraine nicht als so verzweifelt an, dass Selenskyj solchen harten Bedingungen zustimmen müsste.“

Selenskyj wird keine Wahl haben… Die russischen Bodentruppen rücken entlang der 1000 Meilen langen Kontaktlinie rasch vor. Dies ist ein weiterer Grund, warum es unwahrscheinlich ist, dass Russland einem Vorschlag Witkowskis zustimmen wird, der die Rückgabe der eroberten Gebiete vorsieht.