Tony Blair Institut schlägt digitale ID-Karten für das Recht auf Arbeit als Lösung der Migrantenkrise vor

Der Strom von Migranten, die in kleinen Booten nach Großbritannien kommen, hat das Tony Blair Institute dazu veranlasst, ein digitales Ausweissystem vorzuschlagen, um denjenigen, die keinen legalen Status im Land haben, Beschäftigungsmöglichkeiten zu verwehren.

In einem Papier, das der leitende innenpolitische Berater Harvey Redgrave auf der Website des Instituts veröffentlicht hat, heißt es, dass die Möglichkeit, in der Schattenwirtschaft zu verschwinden, das Vereinigte Königreich zu einem attraktiven Ziel für irreguläre Migranten mache.

Der vorgeschlagene „praktikable Plan“ stützt sich zum Teil auf eine Umfrage, aus der hervorgeht, dass 55 Prozent der Einwohner des Vereinigten Königreichs die Einrichtung eines digitalen Ausweissystems befürworten, um zu verhindern, dass Asylbewerber, deren Anträge abgelehnt werden, trotzdem im Königreich arbeiten und sich dort niederlassen. Nur 28 Prozent waren gegen diesen Plan, 17 Prozent hatten keine Meinung dazu.

Die Idee ist, die Nachfrage von Asylbewerbern nach einer Einreise in das Vereinigte Königreich zu unterbinden. Im Vereinigten Königreich werden bereits Kontrollen des digitalen Personalausweises, die häufig biometrische Daten beinhalten, eingeführt. Ab dem 30. Dezember 2022 wird eine seit langem geplante Reihe von Anforderungen für Arbeitgeber in Kraft treten, allerdings mit Einschränkungen bei den akzeptierten Formen digitaler Dokumente.

Das in dem Papier vorgeschlagene System würde einen physischen Personalausweis mit digitaler Funktionalität für Arbeitgeber und staatliche Stellen zur Authentifizierung des Inhabers beinhalten. Die Inhaber des Ausweises könnten einen Reisepass oder ein gleichwertiges Dokument zur Identitätsprüfung vorlegen, um ein öffentliches oder privates Schlüsselpaar für eine digitale Signatur zu erzeugen. Die digitalen Signaturen könnten auf die erforderlichen Dokumente aufgebracht werden, um das Recht der Person auf Arbeit oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung nachzuweisen.

Zu den weiteren Maßnahmen, die in dem Papier vorgeschlagen werden, gehören die Eröffnung eines neuen Weges zum legalen Asyl über Botschaften im Ausland und die Aushandlung eines Abkommens über die sichere Rückkehr mit der EU. Der Rückstau an Fällen könnte systematisch abgebaut werden, indem man sich an den Schritten orientiert, die zur Bewältigung einer ähnlichen Krise in den frühen 2000er Jahren unternommen wurden.

Der größte Teil des Berichts befasst sich mit dem Anstieg der irregulären Migration, ihren Ursachen und den bisherigen Versuchen, sie zu bekämpfen.

Der Telegraph berichtet, dass sich die Zahl der Menschen, die das Vereinigte Königreich auf kleinen Booten über den Ärmelkanal erreichen, im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat.