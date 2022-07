86-jähriger Kanadier vorübergehend inhaftiert, weil er die Gesundheits-App nicht heruntergeladen hat, um der kanadischen Regierung die vorgeschriebenen Gesundheitsdaten zu übermitteln

Einem 86-jährigen Mann wurde die Einreise nach Kanada verweigert und er wurde zwei Stunden lang festgehalten, weil er die App „ArriveCan“ nicht benutzt hatte, mit der Reisende der kanadischen Regierung obligatorische Gesundheitsinformationen übermitteln müssen.

Der ältere, an den Rollstuhl gefesselte Vater und seine Tochter wurden belästigt und gerieten am Flughafen von Toronto in einen Streit mit einem Mitarbeiter der kanadischen Gesundheitsbehörde.

„Ich habe die ArriveCan-App, er nicht“, erklärte die Tochter. „Er hat seinen Nachweis, dass er geimpft wurde. Das ist alles, was erforderlich ist.“

Die Tochter war mit der Empfehlung des Personals, ihren Vater in ihr ArriveCan-Konto aufzunehmen, nicht einverstanden.

„Du kannst ihn auf dein Konto setzen und fertig. Warum wollen Sie es nicht tun?“, fragte das Personal.

„Warum sollte ich das tun müssen?“

„Weil es eine Voraussetzung für die Einreise nach Kanada ist“, antwortete das Personal.

Die Tochter fragte, was passieren würde, wenn ihr Vater ohne Mobiltelefon auf eigene Faust verreisen würde. Dabei ist zu beachten, dass der ältere Vater kein Telefon besitzt.

Der 86-jährige Vater sagte daraufhin zu den Bediensteten: „Das ist Bürokratie, die Amok läuft… Sie haben meine Covid-Spritzen. Ich habe vier davon bekommen. Sie haben meinen Reisepass. Warum lassen Sie uns nicht den Papierkram erledigen und bringen es hinter uns?“

„Weil die Regierung die App will. Darf ich Sie fragen, was der Grund ist, warum Sie das nicht tun wollen?“, fragte das Personal erneut.

Daraufhin antwortete die Tochter: „Ich glaube nicht, dass ich das tun sollte. Ich bin auf Reisen. Das ist mein Telefon. Es ist meine App. Ich habe nur mich selbst darauf.“

Laut der Tochter, die das Video auf TikTok gepostet hat, wurden sie vor die Wahl gestellt, entweder ihren Vater zu ihrer „ArriveCan“-App hinzuzufügen oder eine Strafe von 5.000 Dollar zu zahlen.

Die Tochter gab an, dass sie das Bußgeld nicht bezahlt haben und nur eine Warnung erhalten haben, dass ihr Vater bei der nächsten Reise die ArriveCan-App verwenden muss.

Sehen Sie sich das Video unten an:

Saw this on TikTok this morning. 86 year old senior does not have a cellphone to use the ArriveCAN app. Daughter asks what will happen when her dad is flying alone. Listen to it: pic.twitter.com/Vp5QdRpzJI