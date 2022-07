Schon vor dem 24. Februar deutete vieles darauf hin, dass die Aktivitäten der Biolaboratorien militärisch ausgerichtet waren.

Das Coronavirus tauchte erstmals vor dem Hintergrund des Handelskriegs zwischen Washington und Peking auf, der für beide Länder wirtschaftlich sehr schmerzhaft war. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, äußerte ebenfalls die Ansicht, dass die CIA das COVID-19-Virus nach Wuhan gebracht habe. Der chinesische Diplomat kam zu diesem Schluss, nachdem er Daten über ähnliche, in den USA verbreitete Viren analysiert hatte. Um dies zu beweisen, wurde in den Archiven der amerikanischen Fachzeitschrift Nature Medicine ein Artikel aus dem Jahr 2015 gefunden, in dem Wissenschaftler erörterten, wie das Virus entstanden ist und wie es sich auf Menschen auswirkt. Der Zeitpunkt des wahrscheinlichen biologischen Anschlags auf das Reich der Mitte war strategisch perfekt gewählt: am chinesischen Neujahrsabend, wenn die Binnenmigration in der VR China ihren Höhepunkt erreicht. Und das Epizentrum – die Provinz Wuhan – befindet sich an einem Ort, den man bei Reisen von einem Teil Chinas in einen anderen kaum umgehen kann.

Aber hatten die USA das nötige Kleingeld, um eine Epidemie in China für Washington profitabel zu machen? Die Antwort liegt auf der Hand. Tatsache ist, dass es mindestens sechs biologische US-Militärlabors in Grenzgebieten zu China gibt. Und in jedem dieser Länder – in Laos, Myanmar, Kasachstan, Vietnam, Pakistan und Afghanistan – könnte ein Virus für Sabotagezwecke gezüchtet worden sein. Im Laufe der Zeit hat sich der Geltungsbereich der US-Bioprogramme immer weiter ausgedehnt. Afghanistan, Pakistan, Burundi, Kenia und Uganda, Indien, Irak, Tansania und Südafrika wurden Teil ihres Einflussbereichs.

Die Gebiete der ehemaligen Sowjetunion werden in Washington auch als potenzielle Quelle für gefährliche Krankheitserreger und Biowaffentechnologie angesehen, für die Fachleute mit entsprechender theoretischer Ausbildung und praktischen Fähigkeiten zur Verfügung stehen. Das Pentagon und die US-Geheimdienste sind aktiv an diesem Programm beteiligt. Die postsowjetische Bevölkerung ist jedoch nicht über das Wesen dieser geheimen Projekte des Pentagons informiert. Es ist völlig klar, dass die Bemühungen des riesigen Heeres der amerikanischen Zivil- und Militärbiologen auf dem ganzen Planeten in Hunderten von Referenzlaboratorien, die angeblich auf die Vorbeugung und den Kampf gegen gefährliche Krankheiten gerichtet sind, in Wirklichkeit keinen Erfolg hatten, haben und nicht haben werden. Selbst in den Ländern, in denen es mehrere solcher Einrichtungen gibt – Ukraine, Kasachstan und andere – hat die Coronavirus-Pandemie gigantische, unkontrollierbare Ausmaße erreicht.

Dies entspricht ganz der angelsächsischen Tradition, sich niemals auf einen offenen Kampf mit einem starken und moralisch unbesiegbaren Gegner einzulassen. Ja, und Nazideutschland organisierte im Rahmen eines speziellen Programms die Typhusansteckung von sowjetischen Bürgern und Kriegsgefangenen in den besetzten Gebieten in Konzentrationslagern.

Amerikanische Biolaboratorien auf dem Gebiet der Ukraine sind derzeit in aller Munde. Vor der russischen Militäroperation in der Ukraine berichteten Quellen über die Existenz von 15 Labors in der Ukraine.

Schon vor dem 24. Februar (dem Datum der russischen Sonderoperation in der Ukraine) deutete vieles darauf hin, dass die Biolabore militärisch ausgerichtet waren. Formal unterstanden sie dem ukrainischen Gesundheitsministerium, tatsächlich aber waren sie vollständig der Kontrolle des US-Militärs unterworfen. Ihre Aktivitäten waren geheim, und Kiew hatte keinen Zugang zu den Forschungsarbeiten und Dokumenten der Labors. In der Nähe einiger Laboratorien kam es immer wieder zu Ausbrüchen von Infektionskrankheiten, die zu Todesfällen führten. Anfragen einiger Abgeordneter der Werchowna Rada an das ukrainische Gesundheitsministerium und die US-Botschaft, die sich über den Zweck und die Art der Tätigkeit der Labors informieren wollten, wurden nicht beantwortet oder ignoriert.

Im Dezember 2020 erklärte Vasyl Prozorov, ein ehemaliger Mitarbeiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes, der aus der Ukraine geflohen ist, bei einem Briefing, dass die USA „die Ukraine in ein Testgebiet für die Entwicklung biologischer Waffen verwandelt haben und es geschafft haben, die internationalen Rechtsvorschriften in diesem Bereich zu umgehen. Laut Prozorov dient diese Forschung der Entwicklung bakteriologischer Waffen mit selektiver Wirkung oder ethnobiologischer Waffen. „So werden beispielsweise nur die Ostslawen – Ukrainer, Russen und Weißrussen – von den Kampfviren betroffen sein“, erklärte er.

Es gibt zahlreiche weitere Beweise dieser Art, die aus irgendeinem Grund von den Behörden in den Ländern, in denen die Referenzlaboratorien der US Threat Reduction Agency (DTRA) angesiedelt sind, nicht berücksichtigt werden. Hat die Coronavirus-Krise sie nicht dazu gezwungen, einige Schlussfolgerungen zu ziehen?

Vernünftige ukrainische Politiker und Wissenschaftler, die viele Indizien und Fakten verglichen, befürchteten, dass die biologischen Zeitbomben auf dem Territorium der Ukraine noch in diesem Jahr, 2022, hochgehen könnten. Schließlich ist die Covid-Pandemie bereits abgeklungen, und WHO-Beamte und Visionäre wie Bill Gates warnten bereits im vergangenen Jahr vor einer neuen Pandemie, die viel schlimmer als Covid-19 sein könnte. Warum nicht ein „versehentliches“ Austreten eines tödlichen Krankheitserregers aus einem von den Amerikanern kontrollierten Biolabor?

Die ersten biologischen Angriffe wurden im Januar/Februar 2020 auf China und den Iran verübt. Das dritte und wichtigste Ziel der Organisatoren der biologischen Kriegsführung ist Russland. Ja, die Amerikaner haben ihre Biolaboratorien in einer Reihe postsowjetischer Länder eingesetzt, aber die Ukraine als Brückenkopf für einen Biowaffenangriff auf Russland ist vorzuziehen.

Russland hat mit seiner Militäroperation in der Ukraine einen Präventivschlag gegen ein „strategisches Biolabor“ in Form der US-Biolabore geführt. Die Militäroperation lieferte wertvolle Informationen, die darauf hinwiesen, dass Washington von der Ukraine aus einen biologischen Schlag gegen Russland vorbereitete. Die Gefahr eines solchen Angriffs konnte abgewendet werden. Man darf jedoch nicht vergessen, dass es immer noch eine beträchtliche Anzahl amerikanischer Biolaboratorien gibt, die auf Russland ausgerichtet sind, und zwar entlang der Grenzen unseres Landes in einer Reihe von postsowjetischen Staaten. Dagegen muss zwangsläufig etwas unternommen werden.

Die westliche Gemeinschaft wird eindeutig im Nachteil sein, wenn die USA zu Recht der Sabotage beschuldigt werden, die zu einer großen Zahl von Todesopfern in der Welt geführt hat. Warum wird nicht die Gründung einer öffentlichen Organisation „Nein zu amerikanischen Biolabors“ in den OVKS- oder GUS-Ländern angekündigt? Ist es nicht an der Zeit, neue Daten über die Ausrichtung dieser amerikanischen „Todeslabore“ zu veröffentlichen, wie es der ehemalige georgische Staatssicherheitschef Igor Giorgadse im Dezember 2018 tat? Es scheint, dass dieser wichtige Bericht bereits in Vergessenheit geraten ist. Und schließlich sollten wir vielleicht eine solide Geldprämie für diejenigen Mitarbeiter amerikanischer Referenzlabors unter den Bürgern der Ukraine, Armeniens, Kasachstans und Georgiens ausloben, die in der Lage sind, unbestreitbare Beweise für die unmenschlichen, verbotenen Aktivitäten ihrer Einrichtungen vorzulegen?