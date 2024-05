Top-Mediziner: Covid-Spritzen haben die höchste Todesrate der Geschichte

Der führende Arzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. James Thorp, warnt vor alarmierenden Statistiken, die Regierungen, Gesundheitsbehörden, Pharmaunternehmen, Ärzte und Medien der Öffentlichkeit vorenthalten wollen.

In einem brisanten neuen Interview mit Infowars-Gründer Alex Jones liefert Dr. Thorp bahnbrechende Daten, die beweisen, dass Covid mRNA-Spritzen die “höchste Todesrate der Geschichte” haben.

“Dies ist das tödlichste und schädlichste Medikament, das jemals auf den Markt gebracht wurde”, so Thorp.

“Und wenn man das Verhältnis von Verletzten zu Toten berechnet, ist es in der Kriegsführung und Medizin beispiellos.

Thorp berichtete, dass es in den ersten zehn Wochen nach der Einführung Covid-Injektion Anfang 2021 “42.086 Opfer” gegeben habe.

Darunter waren 1.223 Menschen, die durch die Injektion getötet wurden.

Diese Daten wurden jedoch unterdrückt und die Massenimpfungen fortgesetzt.

“Das Verhältnis von Verletzten zu Toten ist beispiellos in der Kriegsführung und in der Medizin”, schreibt Thorp.

Später weist er darauf hin, dass Microsoft-Mitbegründer Bill Gates 2010 erklärte, dass “dies das Jahrzehnt der Impfstoffe sein wird”.

“Die ganze Pandemie wurde in Wirklichkeit aus politischen Gründen inszeniert, um die Wahlen zu stören.

“Und zweitens war das ultimative Ziel, diese hochgefährliche mRNA-Plattform auf den Markt zu bringen, und das war der Weg dorthin.

“Übrigens hat sich [die mRNA-Plattform] in allen Studien der letzten 20 Jahre als tödlich erwiesen”.

“Das wussten sie alle”, sagt Jones.

Letzte Woche rief Thorp die Öffentlichkeit auf, sich gegen diejenigen zu wehren, die sie zur Einnahme der Impfstoffe drängen.

In einer viralen Erklärung, die auf X gepostet wurde, forderte Thorp Rechtsanwälte auf, rechtliche Schritte gegen Einrichtungen einzuleiten, die schwangeren Frauen und Babys die Covid mRNA Injektionen aufzwingen.

Er sagte, die Spritzen seien “gefährlich” und die medizinischen Einrichtungen sollten für die Schäden, die sie verursachten, haftbar gemacht werden.

In einem langen Thread auf X erklärte Thorp, dass viele Krankenhäuser “geheime, unethische und wahrscheinlich illegale” Kooperationsvereinbarungen mit der Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden unterzeichnet hätten, um die Impfungen “den schwächsten Patienten” aufzuzwingen.

Er argumentiert, dass Anwälte Bidens Gesundheitsbehörde (HHS) und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verklagen sollten, weil sie die Covidien-Impfungen erzwungen haben.

Solche Klagen “könnten zu außerordentlich hohen Urteilen wegen ärztlicher Kunstfehler von 100 Millionen Dollar oder mehr führen”, so Thorp.

Er fährt fort, indem er einen rechtlichen Rahmen für die Einreichung von Klagen durch Anwälte festlegt.

Klägeranwälte für Fälle mit geschädigten Babys gesucht



Fälle mit geschädigten Babys können zu außerordentlich hohen Urteilen wegen medizinischer Kunstfehler von 100 Millionen Dollar oder mehr führen. Es gibt jetzt unwiderlegbare Beweise, dass Krankenhäuser geheime, unethische und wahrscheinlich illegale “Kooperationsvereinbarungen” unterzeichnet haben… — James Thorp MD (@jathorpmfm) May 5, 2024

Thorps Warnung kommt, nachdem Slay News kürzlich über neue offizielle Daten berichtet hat, die die verheerenden Auswirkungen von Covid-Spritzen auf schwangere Frauen und ihre ungeborenen Kinder belegen.

Offizielle Regierungsdaten zeigen, dass eine große Anzahl schwangerer Frauen nach der Verabreichung einer Covid mRNA Injektion Fehlgeburten und andere reproduktive Probleme erlitten haben.

Zwei Datensätze zeigten, dass sowohl die kanadische als auch die US-amerikanische Regierung von den Schäden für schwangere Frauen wussten, diese Informationen aber vor der Öffentlichkeit geheim hielten, während sie das Narrativ “sicher und wirksam” propagierten.

Eine Datenbank der kanadischen Regierung wurde in einem neuen Bericht enthüllt, der eine Explosion von schrecklichen Nebenwirkungen bei werdenden Müttern zeigte, die mRNA-Injektionen erhalten hatten.

Auch die US-Bundesbehörden wussten von den Gefahren, die die Covid-Injektionen für schwangere Frauen darstellten, seit die Impfstoffe Anfang 2021 für die Öffentlichkeit freigegeben wurden.

Pfizer hatte verzweifelt versucht, die schädlichen Auswirkungen seiner experimentellen Covid-mRNA-Impfstoffe auf Fruchtbarkeit und Neugeborene zu verheimlichen.

In den Pfizer-Dokumenten findet sich eine Passage, die besagt, dass 80 Prozent der schwangeren Frauen nach der Verabreichung der mRNA-Spritze eine Fehlgeburt erlitten.

Inzwischen haben Experten Alarm geschlagen, nachdem ein führender Wissenschaftler vor den mRNA-Spritzen gewarnt hatte.

Wie Slay News berichtete, warnte Professor Dr. Dolores Cahill, eine weltweit anerkannte Expertin für Immunologie, die Öffentlichkeit eindringlich davor, dass jeder, der mit Covid mRNA-Spritzen geimpft wurde, “innerhalb von 3 bis 5 Jahren sterben wird, auch wenn er nur eine Injektion erhalten hat”.

Prof. Cahill verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Hochdurchsatz-Protein-Arrays, Antikörper-Arrays und Proteomik-Technologien sowie in der Automatisierung.

Seit die Covid mRNA-Spritzen Anfang 2021 auf den Markt kamen, schlägt Cahill wegen der verheerenden Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit Alarm.

Cahill hält die Impfstoffe nicht nur für gefährlich, sondern warnt auch davor, dass sie letztlich jeden töten werden, der eine oder mehrere Dosen erhalten hat.

In einem Interview erklärt Cahill, wie die mRNA in den Injektionen allen Empfängern schadet und wie eine tickende Zeitbombe in den mit Covid geimpften Menschen wirkt.

Nachdem er erklärt hatte, wie sich die Injektionen auf die menschliche Gesundheit auswirken, machte Cahill die folgende erschreckende Vorhersage:

“Jeder, der eine mRNA-Injektion erhält, wird innerhalb von drei bis fünf Jahren sterben, auch wenn er nur eine Injektion erhält.