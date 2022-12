Top-Virologen haben mit der Vertuschung des Covid-Laborlecks die Wissenschaft verraten

Obwohl sie den Rest von uns angewiesen haben, „der Wissenschaft zu folgen“, haben diese Wissenschaftler dies selbst nicht getan. Das ist ein Skandal.

Im März 2020 fragten mich einige Kollegen im Parlament, die wussten, dass ich mich für Genetik und Medizin interessiere, ob ich glaube, dass Covid mit einer undichten Stelle im Labor begann. „Nein“, antwortete ich selbstbewusst. Dabei stützte ich mich auf Gespräche mit sachverständigen Virologen und auf eine Arbeit, die fünf von ihnen in Nature Medicine veröffentlicht hatten und die dies kategorisch ausschloss: „Unsere Analysen zeigen eindeutig, dass SARS-CoV-2 weder ein Laborkonstrukt noch ein absichtlich manipuliertes Virus ist.“

Heute fühle ich mich betrogen. Dank der E-Mails, die diese Woche im Rahmen der Informationsfreiheit veröffentlicht wurden, wissen wir nun, dass sie ein Laborfleck für möglich hielten und dass die Beweise, die sie dann anführten, um es zu widerlegen, fehlerhaft waren.

Die E-Mails stammen von hochrangigen Wissenschaftlern, darunter Sir Jeremy Farrar vom Wellcome Trust, Sir Patrick Vallance, dem leitenden Wissenschaftler der Regierung, Dr. Anthony Fauci und Dr. Francis Collins in den Vereinigten Staaten, sowie einer Reihe von Virologen.

Die Virologen hatten Alarm geschlagen, als sie das Genom des Virus zum ersten Mal sahen, weil es eine Furin-Spaltstelle enthielt – das erste und einzige Mal, dass ein solches hochinfektiöses Merkmal in einem SARS-ähnlichen Virus auftauchte. Das Einfügen von Furin-Spaltstellen in andere Viren im Labor war in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Hobby der Virologie geworden, auch in Wuhan. Die serielle Passage (Infektionskette) von Viren in Labortieren hat manchmal spontan eine Furin-Spaltstelle erzeugt.

Am 4. Februar kam es zu einem Meinungsaustausch, bei dem Sir Jeremy sagte, es bestehe die „sehr reale Möglichkeit einer versehentlichen Laborpassage bei Tieren“. Dr. Collins erwiderte skeptisch: „Das würde doch sicher nicht in einem [Biosicherheitsstufe 2]-Labor gemacht werden?“ Darauf erwiderte Sir Jeremy: „Wilder Westen…“

Am 7. Februar änderte sich dann etwas. Jegliche Erwähnung der Möglichkeit, dass die Furin-Spaltstelle im Labor erworben wurde, wurde aus dem Entwurf des Papiers gestrichen, und an ihre Stelle traten wesentlich schärfere Aussagen – die, auf die ich mich verließ. Was war der Grund für diese Änderung?

An diesem Tag gab die South China Agricultural University bekannt, dass ein zu 99 % ähnliches Virus in geschmuggelten Schuppentieren weit südlich von Wuhan gefunden worden war. „Über Nacht kam die Meldung, dass eine chinesische Gruppe Schuppentierviren hat, die zu 99 Prozent ähnlich sind“, schrieb Sir Jeremy. Das Papier wurde umformuliert. „Mit den zusätzlichen Informationen … denke ich, dass das Argument noch klarer ist“, schrieb er am 8. Februar.

Aber die Behauptung von 99 Prozent war unzutreffend. Als die tatsächlichen Schuppentierdaten am 17. Februar veröffentlicht wurden, sahen sie anders aus: nur 90 Prozent Ähnlichkeit und keine Furin-Spaltstelle. Das Schuppentiervirus konnte also nicht das Argument stützen, dass die Furin-Stelle in SARS-CoV-2 natürlich sei. Doch noch am selben Tag veröffentlichten die Virologen im Internet eine neue Version ihrer Arbeit, in der sie alle Möglichkeiten von Laborlecks strikt ablehnten und wiederholt das Schuppentiervirus anführten.

Später fanden wir heraus, dass Dr. Peter Daszak von der EcoHealth Alliance 2018 in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Wuhan einen Förderantrag eingereicht hatte, der den Plan enthielt, erstmals Furin-Spaltstellen in neuartige SARS-ähnliche Viren einzufügen. Etwas, das er übrigens vergessen hat, uns zu sagen.

Etwa ein Jahr lang erklärten Wissenschaftler, die insgeheim glaubten, dass das Virus aus einem Labor entkommen sein könnte, und die sich auf ungenaue Informationen stützten, um diese Hypothese zu verwerfen, den Medien gemeinsam, dass dies eine entlarvte Verschwörungstheorie sei. Obwohl sie den Rest von uns anweisen, „der Wissenschaft zu folgen“, taten diese Wissenschaftler dies selbst nicht. Das ist ein Skandal.