Washington führt Krieg gegen Twitter und die Meinungsfreiheit

Im Folgenden finden Sie meine Kolumne von dieser Woche über die Kampagne, mit der Elon Musk gezwungen werden soll, das Zensursystem bei Twitter wiederherzustellen. An der Kampagne gegen Twitter sind nun alle verbündeten Kräfte der Bewegung gegen die Meinungsfreiheit beteiligt: die Regierung, Unternehmen, demokratische Politiker, die Medien und natürlich Prominente. Es ist jedoch eine Allianz, die sich in der Vergangenheit als überwältigend erwiesen hat, aber diese unaufhaltsame Kraft ist in Musk auf ein unbewegliches Objekt gestoßen. Es herrscht totaler Krieg der unter die Gürtellinie geht, aber Musk muss seine größte Waffe noch voll einsetzen: die Redefreiheit.

Hier ist die Kolumne:

Washington befindet sich diese Woche in voller Kriegsbereitschaft. Nein, es geht nicht um die russische Invasion in der Ukraine oder nordkoreanische Raketen oder gar den chinesischen Expansionismus. Es geht um Twitter und die Drohung von Elon Musk, den Schutz der Meinungsfreiheit in den sozialen Medien wiederherzustellen.

Die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton hat sich als kriegslüsterne Generalin entpuppt, die andere zu einer „Zensur-oder-stirb“-Druckkampagne gegen Twitter aufruft.

Das Problem ist, dass die Bürger in Scharen zu Twitter strömen und sich in Rekordzahlen anmelden. Sie wollen mehr, nicht weniger, freie Meinungsäußerung. Die mehr als zwei Millionen Neuanmeldungen pro Tag bedeuten nach Angaben von Musk einen Anstieg von 66 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Eine Reporterin war diese Woche so beunruhigt, dass sie die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, über die Besorgnis darüber befragte, dass sich immer noch Millionen von Nutzern bei Twitter anmelden, und sie wollte wissen, wer dies im Hinblick auf mögliche Maßnahmen der Regierung „im Auge behält“.

Da es nicht gelungen ist, die Nutzer davon zu überzeugen, die Zensur zu akzeptieren, üben Clinton und andere Druck auf Unternehmen und ausländische Regierungen aus, um Musk von der Wiederherstellung der Redefreiheit abzuhalten. Da die Nutzer das neue Twitter annehmen, konzentriert sich die Kampagne darauf, sie daran zu hindern, sich anzumelden, indem die App aus den Apple- und Google-Stores entfernt wird. In der Zwischenzeit schließt sich Apple dem Boykott an, indem es Werbeeinnahmen zurückhält, um Musk zu zwingen, sein Versprechen zur freien Meinungsäußerung zurückzunehmen.

Musk verfügt jedoch über die ultimative Waffe, um diesen Krieg zu beenden: die Redefreiheit selbst. Dazu bedarf es jedoch mehr als rhetorischer Schuldzuweisungen wie der Frage von Musk, warum die Apple-Führungskräfte „die Redefreiheit in Amerika hassen“.

Apple hat die Werbung auf Twitter weitgehend eingestellt. Hassen sie die Meinungsfreiheit in Amerika?

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Tatsache ist, dass diese Medien und Politiker immer mehr beunruhigt sind, da Musk damit droht, Akten über die frühere Zensur von Geschichten wie dem Laptop von Hunter Biden zu veröffentlichen.

Musk hat allen Grund, sich zu fragen, warum Apple-CEO Tim Cook sich dieser Kampagne gegen die Meinungsfreiheit anschließt. Der Grund ist so offensichtlich wie feige. Bei diesen Boykotten geht es nicht um Unternehmen oder Aktionäre. Wenn überhaupt, werden sie eher die Gewinne schmälern. Es geht um die Führungskräfte selbst. Viele sind Verbündete von Persönlichkeiten wie Clinton. Andere beugen sich diesen Forderungen, um nicht von der Linken angegriffen oder markiert zu werden.

Cook setzt darauf, dass die Öffentlichkeit zwar mehr Redefreiheit will, aber auch angemessen Apple-Uhren haben will. Außerdem hat Apple die Marktmacht eines echten Monopols erlangt. Es hat keinen ernsthaften Konkurrenten und kann, wie die Angriffe auf Websites wie Parler zeigen, konkurrierenden oder missliebigen Produkten buchstäblich den Garaus machen.

Die eigentliche Frage ist, warum das politische, wirtschaftliche und mediale Establishment diese Kampagne auf die Spitze treibt. Die Antwort ist Macht. Da Präsident Biden und die demokratischen Senatoren die Untersuchungen unterstützen, könnte die Botschaft nicht deutlicher sein: Handeln Sie auf eigene Gefahr. Diese Botschaft wurde von Sam Stein von Politico deutlich gemacht, als er Musk warnte, dass es „immer riskant ist, Kongressmitglieder anzugreifen. Besonders riskant, wenn den Demokraten die Macht im Senat sicher ist“.

Jahrelang haben demokratische Politiker und ihre Verbündeten durch Verbündete in den Medien und sozialen Medien ein enormes Maß an Kontrolle über den politischen Diskurs ausgeübt.

Das Problem ist, dass Zensur nur dann funktioniert, wenn sie vollständig ist. Wenn es alternative Informationsquellen gibt, ist es mit der freien Meinungsäußerung wie mit dem Wasser … es findet einen Weg hinaus. Deswegen haben die demokratischen Abgeordneten Druck auf die Kabelnetzbetreiber ausgeübt, Fox News, den beliebtesten Kabelnachrichtensender im Fernsehen, abzuschalten. (Für das Protokoll, ich trete als Rechtsanalytiker bei Fox News auf). Eine Echokammer auf jedem anderen Nachrichtensender zu haben, bedeutet wenig, wenn alternative Ansichten oder Geschichten nur einen Klick entfernt sind.

Das Gleiche gilt für die Printmedien. Mit dem Wall Street Journal, der New York Post und einigen anderen Zeitungen konnte der Versuch, Geschichten wie den Laptop von Hunter Biden zu unterdrücken, nicht ganz gelingen. Die Wahrheit hat einen Weg nach draußen gefunden, und jetzt geben dieselben Zeitungen, die mit der falschen Behauptung „russische Desinformation“ hausieren gegangen sind, zu, dass der Laptop echt ist.

Die Bedrohung ist in den sozialen Medien noch größer, wo diejenigen, die den politischen Diskurs kontrollieren wollen, am erfolgreichsten sind. Wenn Musk sein Versprechen einhält, hat die Öffentlichkeit eine Alternative zur freien Meinungsäußerung, und sie meldet sich bereits lautstark zu Wort, indem sie sich in Rekordzahlen bei dem Unternehmen anmeldet. Trotz einer gruseligen Facebook-Werbekampagne, mit der die Öffentlichkeit davon überzeugt werden sollte, die Zensur zu akzeptieren, hat dies nicht funktioniert.

Die Öffentlichkeit kauft nicht. Sie kaufen Free Twitter.

Die einzige Möglichkeit, die Kontrolle wiederzuerlangen, besteht also darin, die Leute daran zu hindern, die App zu bekommen, oder damit zu drohen, Twitter in die Insolvenz zu treiben. Das Problem ist Musk, ein exzentrischer Milliardär, der nicht leicht einzuschüchtern ist.

Musk steht nun einer massiven Allianz aus Regierungen, Unternehmen, Prominenten und Politikern gegenüber. Er hat nur die Öffentlichkeit und die Meinungsfreiheit auf seiner Seite.

Er muss beides nutzen.

Musk kann nicht in der Defensive bleiben und nur politische und wirtschaftliche Schläge einstecken. Die Kampagne wächst, weil das Risiko für diese verschiedenen Interessen wächst.

Der Weg, dies zu beenden, ist einfach: alles zu veröffentlichen, was mit der massiven Zensuroperation des Unternehmens zu tun hat. Dies ist ein Versuch, Musk nicht nur zur Wiederaufnahme der Zensur zu zwingen, sondern auch die Zensoren zu schützen. Also, öffnen Sie die Akten. Erlauben Sie der Öffentlichkeit, nicht nur die Kommunikation über Zensur zu sehen (einschließlich Themen, die über Hunter Biden hinausgehen), sondern auch, wie Twitter Verifizierung, Drosselung, Algorithmen oder andere Methoden zur Sprachkontrolle eingesetzt hat. Das Unternehmen muss keine Codes oder potenziell schädlichen Informationen herausgeben, um die Kommunikation in den hinteren Kanälen, die Überlegungen und die gezielten Entscheidungen offenzulegen.

Durch vollständige Transparenz kann Musk Apple und andere Unternehmen dazu zwingen, sich den hässlichen Realitäten der Zensur zu stellen. Die Allianz gegen freie Meinungsäußerung hat Twitter den totalen Krieg erklärt. Es ist an der Zeit, dass Twitter in diesen Kampf einsteigt und erkennt, dass die freie Meinungsäußerung nicht nur sein Leitprinzip, sondern auch seine größte Waffe ist.

Als Musk drohte, den Schutz der freien Meinungsäußerung wiederherzustellen, gingen Hillary Clinton und andere an die Öffentlichkeit und riefen: „Schreit ‚Havoc!‘ und lasst die Hunde des Krieges los“.

So soll es sein.

Der Kauf von Musk hat die Menschen gezwungen, sich in diesem Kampf für die Meinungsfreiheit für eine Seite zu entscheiden. Aber Musk kann die Hunde zu Hause lassen und einfach die Wahrheit sagen.