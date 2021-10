Totenschein zeigt: Teenager starb zwei Tage nach COVID-Impfung an Herzversagen

Ein 15-jähriger Junge in Sonoma County, Kalifornien, starb zwei Tage nach seiner zweiten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer, wobei „keine anderen signifikanten Umstände“ zu seinem Tod beitrugen, wie ein Todesbericht des Bezirks bestätigt.

Der namentlich nicht genannte Teenager starb im Juni an einer Stresskardiomyopathie mit Herzkranzgefäßentzündung, wie aus einem Untersuchungsbericht des Sonoma County Sheriff’s Office vom letzten Monat hervorgeht.

Der verstorbene Junge „wurde nicht ansprechbar in seinem Schlafzimmer aufgefunden, nachdem seine Mutter nach seinem Wohlergehen geschaut hatte, lange nachdem er morgens hätte aufwachen sollen“, und „wurde noch am Tatort für tot erklärt.

„Der Leichnam des Verstorbenen wurde in das Leichenschauhaus von Sonoma County gebracht, wo er zur Obduktion durch einen forensischen Pathologen angemeldet wurde“, heißt es weiter.

Es wurden keine weiteren signifikanten Umstände festgestellt, die zum Tod beigetragen haben.

BREAKING: PRA’d Synopsis Report from Sonoma County Sheriff’s office reveals otherwise healthy 15 year old died in June from heart issues due to second Covid vaccine two days prior.



Sonoma county has zero pediatric Covid deaths. Tragically, at least one vaccine related death. pic.twitter.com/Hv3EeTNd8m