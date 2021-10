Wegen eines Facebook-Posts vor 6 Monaten bekommt ein australischer Bürger Besuch von der Polizei (Video)

In den letzten Wochen und Monaten sind im Internet mehrere Videos aufgetaucht, die zeigen, wie die australische Polizei sogenannte „Wohlfahrtskontrollen“ bei Bürgern durchführt. Dabei werden Menschen in ihren Häusern oder in öffentlichen Parks angesprochen, um sie zu befragen, ob sie gegen die Covid-Abriegelungsgesetze verstoßen haben oder in anderen Fällen an „verbotenen“ Protesten teilgenommen haben.

„Haben Sie in der Vergangenheit an einer Demonstration teilgenommen?“, fragte der Polizist im Video. „Nein, das werde ich nicht beantworten, sonst wärt ihr nicht hier“, sagt der Mann. „Ich würde gerne wissen, woher Sie diese Adresse haben.“

Das oben beschriebene Orwellsche Szenario scheint sich immer mehr zu wiederholen, wie das jüngste schockierende und dystopische Video zeigt, das unten aufgetaucht ist…

In dem obigen Video, das derzeit in den sozialen Medien kursiert, stehen zwei Polizisten vor der Haustür eines australischen Staatsbürgers (der genaue Ort ist nicht bekannt), um ihn zu befragen, ob er vor sechs Monaten an einer Demonstration gegen die Abriegelung teilgenommen hat.

Die Polizisten ziehen tatsächlich eine Akte hervor und zeigen dem Mann ausgedruckte Screenshots von offensichtlich früheren Beiträgen in sozialen Medien.

„Stimmen Sie zu, dass Sie einige Beiträge auf Facebook veröffentlicht haben?“, fragt die Beamtin.

„Kommt Ihnen das bekannt vor?“

Der Mann bejaht: „Ja“ – woraufhin die Beamten sofort fragen: „Die Frage, die sich hier stellt, ist: ‚Waren Sie dabei?'“

Der ungläubige „Verdächtige“ bricht in Gelächter aus angesichts der Absurdität, dass die Polizei an seiner Tür auftaucht und ihn fragt, ob er sechs Monate zuvor an einer Demonstration teilgenommen hat. Natürlich ist er empört darüber, dass ein freier australischer Bürger, der protestiert, als irgendwie gesetzeswidrig angesehen wird.

Die Polizei steht buchstäblich vor der Tür und hat Screenshots von sechs Monate alten Facebook-Posts in der Hand…

Der Hauseigentümer bezeichnet das Auftauchen der Polizei an seiner Tür als „traurig“… „Wohin steuern wir nur?“, fragt er. „Die Bullen kommen hierher, um mir zu sagen, dass ich an einer Demonstration teilgenommen habe… vor sechs Monaten?“

„Wen kümmert das schon? Wie illegal ist das denn? Zu einer Demonstration zu gehen?“, fährt der Mann fort, als die Polizei ihn um Antworten bittet.

Unten ist ein separater früherer Vorfall zu sehen, der eine ähnliche Szene zeigt, in der Polizisten Menschen vor ihrer eigenen Haustür verhören…

How is this real? pic.twitter.com/5G9ElM1uPU — Echo Chamber (@echo_chamberz) September 23, 2021

Der Polizeibeamte teilt dem Mann mit, dass der fragliche Protest „illegal“ war – woraufhin der Mann auf die Heuchelei und Dummheit des Ganzen hinweist:

„Black Lives Matter-Proteste gab es schon zwei Wochen vorher… war das illegal? Haben Sie an deren Türen geklopft?“

„Vielleicht“, zögert der Beamte, jetzt nervös in der Defensive. „Nein, das tun Sie nicht“, sagt der Mann und weist dann darauf hin, dass es nur um die Einschüchterung der Polizei geht.

Wir können davon ausgehen, dass wir noch mehr solcher orwellscher Einschüchterungstaktiken sehen werden, wenn Australiens „Durchgreifen“ gegen die „Regelbrecher“ der Covid-Sperre weitergeht.