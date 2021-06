Trotz fehlenden Ansteckungen und Verabreichung von Impfungen bereitet sich Neuseeland auf eine weitere totale Abriegelung vor

Es ist mehr als 100 Tage her, dass in Neuseeland eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde, aber es ist wieder derselbe Vorgang: Die Regierung bereitet sich darauf vor, eine weiteren Totallockdown zu verhängen. Diesmal ist der Vorwand nicht die Gesundheit, sondern die neue Variante, die „Experten“ „die neue Delta-Variante“ nennen.

Zu diesem Zweck wurde eine höhere Alarmstufe festgelegt, eine Stufe entfernt von der Einkerkerung, weil die „Experten“ befürchten, dass der „Delta-Stamm“ den Inselstaat infiltriert hat. Sie wissen es nicht, sie haben es nicht entdeckt, aber das macht nichts: sie haben Angst.

Die Regierung in Wellington hatte sich mit dem benachbarten Australien auf eine quarantänefreie Reiseblase geeinigt, aber nicht einmal das. Das Land ist eine Mausefalle, aus der man nur herausschwimmen kann.

Die „Experten“ und Propagandamedien alarmieren weiterhin mit einer angeblichen Gefahr, obwohl es keinerlei Pandemie im Land gegeben hat. Aber die neue Variante ist ansteckender, behaupten sie.

Mehr als eine Million Dosen des Impfstoffs von Pfizer wurden nach offiziellen Angaben in Neuseeland verabreicht, jedoch ohne Erfolg. Kein Impfstoff verhindert die Übertragung des Virus und niemand ist in der Lage zu erklären, warum sie die Bevölkerung als Versuchskaninchen für ihre Experimente benutzen.

Die Agentur Bloomberg setzte Neuseeland auf den ersten Platz unter den Ländern, die die Pandemie am besten bewältigt haben, obwohl es ein Reiseziel für chinesische Reisende ist. Mit fünf Millionen Einwohnern hat es in mehr als einem Jahr Pandemie nur 26 Todesfälle, die auf das Coronavirus zurückführen sind. Der letzte ist am 15. Februar gestorben.

Wir erleiden die größte Schande, die die Menschheit seit Jahrhunderten kennt. Es ist etwas, das man sich langsam anschauen sollte.