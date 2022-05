Trotz hoher Impfrate und Gesundheitspass! Covid-Krankenhausaufenthalte lösen in NYC Alarm aus

Die Zahl der COVID-19-Krankenhausaufenthalte in New York City in den letzten sieben Tagen liegt derzeit bei 10,2 pro 100.000 Menschen, Tendenz steigend. Dies veranlasste das NYC Health Department, die COVID-19-Warnstufe heute von mittel auf hoch anzuheben: COVID-19-Alarmstufe – NYC Health.

Bereits am 25. August 2021 hatte der damalige Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, den Medien in einem COVID-19-Update mitgeteilt, dass „die Impfstoffe weiterhin die Folgen verhindern, die wir am meisten vermeiden wollen: Krankenhausaufenthalte und Todesfälle“: Hier zu finden

Bürgermeister de Blasio und seine Mitarbeiter aus dem Bereich der öffentlichen Gesundheit schienen zu dieser Schlussfolgerung durch Spekulationen, anekdotische Beweise und eine falsche Assoziation zu gelangen, wobei de Blasio feststellte, dass: „Ungeimpfte Menschen haben ein mindestens 13-mal höheres Risiko, aufgrund von COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, als vollständig geimpfte Menschen.“

Es gibt jedoch keinen Beweis dafür, dass die Impfstoffe diesen Unterschied bei den Krankenhauseinweisungen verursacht haben, der ebenso wahrscheinlich ist, weil Menschen mit niedrigerem sozioökonomischem Status und schlechterem Gesundheitszustand Impfungen vermieden haben.

Der jüngste Hochalarm in New York City ist ein deutlicher Beweis dafür, dass Bürgermeister de Blasio und seine Kollegen aus dem Gesundheitswesen ihre Analyse falsch verstanden haben und Fehlinformationen verbreiten, um die Impfung zu fördern. Die COVID-19-Impfstoffe verhindern keine Krankenhausaufenthalte. Um eine solche Behauptung zu rechtfertigen, wurden noch nicht einmal Impfstoffversuche mit Menschen durchgeführt, die ein hohes Risiko für Krankenhausaufenthalte haben.

Weitere klinische Belege für die geringe Wirksamkeit des Impfstoffs finden Sie in den klinischen Studien zum COVID-19 mRNA-Impfstoff, die eine absolute Risikoreduzierung von etwa 1 % ergaben: Hier zu finden