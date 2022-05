Trudeaus Rat für die Armen – Töte dich selbst

armstrongeconomics.com: Ich habe berichtet, dass Kanada wieder einmal ein Eugenik-Programm gestartet hat, um unerwünschte Personen legal aus der Gesellschaft zu entfernen. Das Programm „Medical Aid in Dying“ (MAID) sollte ursprünglich legale Euthanasie für Menschen mit unheilbaren Krankheiten ermöglichen. Es wurde als humane Alternative für Menschen vorgestellt, die unter extremen Schmerzen litten und langsam auf den Tod warteten. Die kanadische Regierung erweiterte das Programm auf psychiatrische Erkrankungen, alle psychiatrischen Erkrankungen und „jedes andere medizinische Leiden“.

Bill C-7, „das Euthanasiegesetz“, hat den Selbstmord zu einer Option für diejenigen gemacht, die nach Ansicht der Regierung eine Belastung für die Gesellschaft darstellen. Trudeaus sozialistische Träume unter Schwabs Führung sehen eine universelle Gesundheitsversorgung und ein universelles Einkommen vor, und Menschen, die lebenslange Unterstützung benötigen, stellen ein Problem für die Regierung dar. Zunächst war die Maßnahme für unheilbar Kranke gedacht, dann für psychisch Kranke, und jetzt fördert sie den Tod derjenigen, die „zu arm sind, um in Würde weiterzuleben„.

Anstatt den Armen zu helfen, schlägt das Treuhandfonds-Baby Trudeau, der nie in finanzielle Not geraten ist, vor, dass die Unterschicht sich einfach selbst umbringt und die kanadischen Steuerzahler ihre Selbstmorde finanzieren sollen. Diese üble Gesetzgebung ermutigt die Schwächsten in der Bevölkerung, ihr Leben zu beenden. Vielleicht ist eine Mutter verzweifelt und nicht in der Lage, ihre Babynahrung zu finden, oder ein Mann hat seinen Lebensunterhalt und sein Geschäft während des Lockdowns verloren. Sind sie zu würdelos, um zu leben? Wenn sich die Wirtschaft weiter abkühlt, wird es zu weiteren Zwangsräumungen und Arbeitsplatzverlusten kommen, und der Lebensstandard wird insgesamt sinken, da das derzeitige Inflationsniveau untragbar ist und die Krise in der Versorgungskette noch lange nicht unter Kontrolle ist. Die Misswirtschaft der Regierung hat den derzeitigen Wirtschaftsabschwung verursacht, und jetzt fordert sie die Opfer ihrer Inkompetenz auf, diese Welt zu verlassen. Unglaublich.