Trump behauptet, dass ohne seine „Warp Speed“-Impfstoffe 100 Millionen Menschen an COVID gestorben wären

Trump schlug auch vor, dass die Impfung von Johnson & Johnson niemals hätte unterbrochen werden dürfen, um Blutgerinnsel zu untersuchen.

Es ist ein neues Video aufgetaucht, in dem der ehemalige Präsident Donald Trump ein weiteres Mal für die umstrittenen COVID-19-Impfstoffe wirbt. Dies unterstreicht den Bruch mit seiner populistischen Basis, mit dem er zu kämpfen haben wird, sollte er sich 2024 zur Wiederwahl stellen.

Der neu veröffentlichte Clip stammt aus einem 80-minütigen Zoom-Gespräch, das Trump letzten Sommer mit einer Gruppe von Historikern führte, die seine Präsidentschaft Revue passieren ließen.

NEW – Trump says "some people say my greatest achievement was getting the vaccine because the vaccine was said to take 3 to 5 years and most people said it wasn't gonna happen." https://t.co/0MKA3D3vP6 pic.twitter.com/VH98kZOtoW