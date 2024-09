Trump droht Ländern, die den US-Dollar fallen lassen

Trump: “Und wir werden den US-Dollar als Weltreservewährung behalten. Der Dollar steht derzeit unter starkem Beschuss, viele Länder verlassen den Dollar. Sie werden den Dollar mit mir nicht verlassen. Ich werde sagen, wenn Sie den Dollar verlassen, werden Sie keine Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen, weil wir 100% Zoll auf Ihre Waren erheben werden. Ich bin sehr traditionell eingestellt, ich bleibe gerne beim Dollar, das wissen Sie noch aus meiner Zeit. Machen Sie den Dollar zur Wahl, ich hasse es, wenn Länder den Dollar verlassen. Ich würde nicht zulassen, dass Länder den Dollar verlassen, weil, wenn wir diesen Standard verlieren, es wie der Verlust eines Revolutionskrieges wäre, das wäre wie der Verlust eines Krieges, und das können wir nicht zulassen. Zu viele Länder kämpfen jetzt darum, den Dollar zu verlassen.”

De-Dollarisierung:

Länder auf der ganzen Welt suchen nach Alternativen zum US-Dollar, sie führen immer mehr Handel in anderen Währungen, und das verärgert Politiker in Washington. Besonders wütend ist der ehemalige Präsident Donald Trump. Trump hat versprochen, dass er, wenn er wieder ins Weiße Haus kommt, Länder bestrafen wird, die versuchen, den Dollar aufzugeben. Bei einer Wahlkampfveranstaltung versprach Trump, dass er, wenn er wieder Präsident wird, 100% Zölle auf Länder erheben wird, die den Dollar aufgeben, was im Wesentlichen bedeutet, dass er jedes Land, das den Dollar nicht mehr verwenden will, vom Handel mit den Vereinigten Staaten ausschließen will. Trumps Lösung besteht im Wesentlichen darin, die ganze Welt in neue Wirtschaftsblöcke zu spalten: Wenn Länder mit den USA handeln wollen, wenn sie Zugang zum großen US-Markt haben wollen, müssen sie ihren gesamten internationalen Handel in Dollar abwickeln. Andernfalls wird Trump sie ausschließen.

Worauf Trump hier reagiert, ist das Phänomen der De-Dollarisierung. Dies ist die Bewegung von Ländern weltweit, die versuchen, Handel und Investitionen in anderen Währungen zu tätigen, die nicht der Dollar sind.

(Ausschnitt) Trump verspricht Zölle auf Länder, die den Dollar aufgeben:

“Viele Länder verlassen den Dollar. Sie werden den Dollar mit mir nicht verlassen. Ich werde sagen, wenn Sie den Dollar verlassen, werden Sie keine Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen, weil wir 100% Zoll auf Ihre Waren erheben werden. ‘Herr, wir würden sehr gerne sofort zum Dollar zurückkehren, vielen Dank’. Es ist so einfach, ich weiß nicht.”

Das Dollar-System ist kein „öffentliches Gut“:

Ich muss darauf hinweisen, dass das ziemlich verrückt ist, weil die USA Ländern jahrzehntelang gesagt haben, dass es gut für sie ist, ihren Handel in Dollar abzuwickeln und ihre Investitionen und Vermögenswerte in Dollar zu halten. Wir wollen Sie nicht zwingen, Sie sollten es tun, weil es Ihnen zugutekommt. Aber jetzt befinden sich die USA in einer Phase des imperialen Niedergangs, in der sie Länder erpressen, bedrohen und Mafia-ähnliche Taktiken anwenden, indem sie sagen: “Wenn Sie unsere Währung nicht verwenden, werden wir Sie bestrafen. Es wird sehr ernste Konsequenzen geben.” Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass es eine strukturelle Krise im Dollar-System gibt.

BRICS:

Eine der wichtigsten Organisationen, die die De-Dollarisierung vorantreiben, ist der BRICS-Block, der von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gegründet wurde. Auf dem BRICS-Gipfel 2023 in Südafrika wurden mehrere neue Länder eingeladen, darunter Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Äthiopien und Argentinien, obwohl Argentinien derzeit von einem sehr pro-US, extrem rechten Präsidenten, Javier Milei, regiert wird, der das Angebot ablehnte und sich weigerte, den BRICS beizutreten. Dennoch haben Dutzende Länder im globalen Süden einen Antrag gestellt, dem BRICS beizutreten, und es ist sehr wahrscheinlich, dass der BRICS-Block weiter expandieren wird.

BRICS Bank (New Development Bank):

Der BRICS-Block hat auch eine Bank, die früher als BRICS-Bank bekannt war, jetzt aber offiziell New Development Bank (NDB) genannt wird. Die Präsidentin der New Development Bank ist die ehemalige linke Präsidentin von Brasilien, Dilma Rousseff, und sie hat versprochen, dass die Bank immer mehr Kredite in anderen Währungen als dem Dollar vergeben wird. Die BRICS-Bank versucht also, den Handel zu de-dollarisieren, und die Mitglieder des BRICS-Blocks diskutieren die Schaffung einer internationalen Rechnungseinheit, einer Art internationaler Währung, die es ihnen ermöglichen würde, ihre eigenen nationalen Währungen zu behalten, aber die internationale Rechnungseinheit zu verwenden, um Handelsungleichgewichte auszugleichen.

Brasiliens Lula fordert die Aufgabe des US-Dollars:

Tatsächlich hielt Brasiliens derzeitiger linker Präsident Lula da Silva 2023 in China eine historische Rede, in der er offen zur globalen De-Dollarisierung aufrief. Lula, einer der Mitbegründer des BRICS, sprach bei der New Development Bank, die ihren Sitz in Shanghai hat, und sagte in dieser Rede: “Jeden Abend frage ich mich, warum alle Länder ihren Handel auf den Dollar stützen müssen.” Und dann fügte er hinzu: “Warum können wir nicht auf der Grundlage unserer eigenen Währungen handeln?”

China und Brasilien de-dollarisieren den Handel:

Tatsächlich unterzeichneten China und Brasilien 2023 ein historisches Abkommen zur De-Dollarisierung ihres Handels. Anstatt den Dollar zu verwenden, wird China Importe aus Brasilien mit dem brasilianischen Real bezahlen, und Brasilien wird Importe aus China mit dem Yuan bezahlen, der offiziell Renminbi genannt wird, was die chinesische Währung ist.

China und Russland de-dollarisieren den Handel:

Natürlich hat auch Russland seinen internationalen Handel rasch de-dollarisiert. Laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow wird mehr als 90% des bilateralen Handels zwischen China und Russland in ihren lokalen Währungen, dem Yuan und dem Rubel, abgewickelt und nicht im US-Dollar. Das heißt, China und Russland haben ihren bilateralen Handel fast vollständig de-dollarisieren können.

Russland und Iran de-dollarisieren den Handel:

Russland hat auch eine Vereinbarung mit dem Iran getroffen, um ihren Handel zu de-dollarisieren und stattdessen ihre eigenen lokalen Währungen zu verwenden.

Südostasien (ASEAN) de-dollarisieren den Handel:

Es sind nicht nur die derzeitigen BRICS-Mitglieder, die de-dollarisieren, sondern auch andere Länder des globalen Südens, die Interesse am BRICS-Block bekundet haben, de-dollarisieren, wie in Südostasien. Die ASEAN, die Vereinigung südostasiatischer Nationen, hat den Handel de-dollarisieren können, und die Länder in der Region haben neue Technologien und neue finanzielle Infrastrukturen geschaffen, um miteinander zu handeln und Zahlungen mit ihren eigenen lokalen Währungen abzuwickeln, was die Notwendigkeit des US-Dollars überflüssig macht.

Das erklärt, warum US-Politiker wie Donald Trump so besorgt über die wachsende De-Dollarisierung sind. Es ist der Grund, warum Trump Länder bedrohen und bestrafen will, die den Dollar aufgeben. Trump sagte sogar in einem Interview: “Ich hasse es, wenn Länder vom Dollar abgehen. Ich würde nicht zulassen, dass Länder vom Dollar abgehen. Ich bin sehr traditionell eingestellt. Ich mag es, beim Dollar zu bleiben, das wissen Sie noch aus meiner Zeit. Machen Sie den Dollar zur Wahl, ich hasse es, wenn Länder vom Dollar abgehen. Ich würde nicht zulassen, dass Länder vom Dollar abgehen, weil, wenn wir diesen Standard verlieren, es wie der Verlust eines Revolutionskrieges wäre, das wäre wie der Verlust eines Krieges, und das können wir nicht zulassen. Zu viele Länder kämpfen jetzt darum, den Dollar zu verlassen.”

Trumps Pläne zur Bestrafung unabhängiger Länder:

Um Länder zu bestrafen, die de-dollarisieren, haben Trump und seine Wirtschaftsberater einige potenzielle Bedrohungen entwickelt. Laut einem Bericht von Bloomberg gehören zu den Strafen, die das Trump-Team erwägt, Exportkontrollen, Anklagen wegen Währungsmanipulation und Zölle. Das ist lächerlich, weil es zeigt, dass, wenn die USA Länder der Währungsmanipulation beschuldigen, wie die Behauptung, dass China angeblich den Yuan unfair unterbewertet, dass US-Politiker jetzt zugeben, dass sie diese Anschuldigungen als politisches Mittel nutzen, um andere Länder zu bestrafen.

Das Dollar-System und der Niedergang des US-Imperialismus:

Wir befinden uns in einer gefährlichen Phase des Niedergangs der US-Hegemonie, wenn die USA andere Länder zwingen müssen, ihre Währung zu verwenden. Mainstream-Ökonomen im Westen haben jahrzehntelang wiederholt, dass das Dollar-System ein öffentliches Gut ist. Sie behaupten, dass es gut für Länder, Investoren und Unternehmen ist und dass es den Menschen zugutekommt, und deshalb sollte man die Länder nicht zwingen müssen, Handel zu treiben und ihre Vermögenswerte in Dollar zu halten. Wenn man sie zwingen muss, ist das ein klares Zeichen dafür, dass das System schwächer wird, dass der globale Würgegriff der USA auf das Finanzsystem schwächer wird, weil es jetzt mehr und mehr Alternativen gibt.

China ist der größte Handelspartner der meisten Länder:

Dies ist genau das, was heute passiert. Immer mehr Länder sehen, dass es Alternativen gibt, dass die USA nicht mehr die Hegemonialmacht sind, die sie vorgaben zu sein. Vor etwas mehr als 20 Jahren, im Jahr 2000, war es wahr, dass die Mehrheit der Länder die USA als ihren größten Handelspartner hatte. Aber in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich diese Situation grundlegend verändert, und jetzt handeln die meisten Länder mehr mit China als mit jedem anderen Land. China ist ihr wichtigster Handelspartner. Jetzt sagen die USA: Wenn Sie den Dollar nicht in Ihrem internationalen Handel verwenden und Ihre Vermögenswerte und Reserven in Dollar halten, werden wir 100% Zölle auf Sie erheben und Sie daran hindern, mit uns zu handeln. Aber wir sind nicht mehr Ihr wichtigster Handelspartner. Diese anderen Länder werden also sagen: “In Ordnung, zum Teufel mit euch, wir werden mehr mit nicht nur China, sondern auch mit Russland, Indien, Brasilien, dem Iran und vielen anderen Ländern im globalen Süden handeln.”

Das BIP (PPP) der BRICS übertrifft das der G7:

Das gilt umso mehr, als der Anteil der westlichen imperialistischen Länder in der G7 an der Weltwirtschaft im Laufe der Zeit abnimmt, während der Anteil der BRICS an der globalen Wirtschaft wächst. Tatsächlich ist der Anteil der BRICS an der globalen Wirtschaft größer als der G7, wenn man das BIP zu Kaufkraftparitäten (PPP) misst, was bei weitem die beste Methode ist, um die Größe einer Volkswirtschaft zu verstehen, weil es die Kaufkraft der Währungen in den Ländern berücksichtigt, anstatt alles in Dollar umzurechnen, was sehr irreführend sein kann, weil der US-Dollar derzeit aufgrund der hohen Zinsen in den USA sehr hoch bewertet ist. Der Punkt ist, dass der Dollar signifikant überbewertet ist und die Lebenshaltungskosten in den USA sehr hoch sind, während die Lebenshaltungskosten in vielen Ländern des globalen Südens viel niedriger sind, was bedeutet, dass ihre Währungen tatsächlich stärker sind, als es scheint, wenn man sie einfach zu den aktuellen Wechselkursen in Dollar umrechnet.

Die weltweit größten Volkswirtschaften (Aufstieg des globalen Südens):

Wenn man sich ein Diagramm der größten Volkswirtschaften der Erde ansieht, gemessen am BIP zu Kaufkraftparitäten (PPP), kann man sehen, dass die größten und am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften zunehmend im globalen Süden liegen. China hat die weltweit größte Volkswirtschaft mit einem BIP von 35 Billionen Dollar (PPP). Dies geht aus Daten des IWF vom April 2024 hervor. Die USA haben die zweitgrößte Volkswirtschaft mit 28,8 Billionen Dollar. Indien hat die drittgrößte Volkswirtschaft mit 14,6 Billionen Dollar. Und dann sieht man auch, dass die sechstgrößte Volkswirtschaft Russland ist, mit 5,5 Billionen Dollar. Indonesien hat jetzt die siebtgrößte Volkswirtschaft mit 4,7 Billionen Dollar, und Brasilien hat die achtgrößte Volkswirtschaft mit 4,3 Billionen Dollar. Brasilien und Indonesien haben also größere Volkswirtschaften als das Vereinigte Königreich und Frankreich, und die Türkei und Mexiko haben größere Volkswirtschaften als Italien, das ein Mitglied der G7 ist. Wir leben nicht mehr in den 1990er Jahren, als die westlichen Mächte die Weltwirtschaft noch beherrschten. Wir befinden uns in einer grundlegend anderen Ära, und wir können den Trend sehen, in den sich die globale Wirtschaft bewegt. Wir befinden uns bereits in einem Moment, in dem die Volkswirtschaften des globalen Südens groß sind, aber auch deutlich schneller wachsen als viele der westlichen Volkswirtschaften, von denen einige übrigens in eine Rezession geraten und mit erheblichen strukturellen Problemen wie der Deindustrialisierung konfrontiert sind.

Der US-Imperialismus befindet sich in der Krise:

Die Vorstellung, die Trump hat, dass er einfach verhindern kann, dass alle Länder, die de-dollarisieren, mit den USA handeln, bedeutet tatsächlich, sich ins eigene Fleisch zu schneiden. Dies würde die De-Dollarisierung massiv beschleunigen und die Länder weiter ermutigen, nach Alternativen zur Diktatur des US-Dollars zu suchen, weil sie sehen würden, dass die USA, je mehr sie wachsen und je mehr wirtschaftliche Alternativen sie suchen, nur noch mehr Druck auf sie ausüben würden, um sie zu bestrafen. Sie erkennen, dass das Dollar-System kein globales öffentliches Gut ist, das die USA aus der Großzügigkeit ihres Herzens bereitstellen, sondern in Wirklichkeit ein imperialistisches System ist, in dem die USA den von Arbeitern auf der ganzen Welt produzierten Reichtum importieren, und US-Kapitalistenoligarchen immer reicher werden, indem sie diese Vermögenswerte halten, deren Wert künstlich aufgeblasen ist, wie Aktien, US-Staatsanleihen und Immobilien, weil Kapitalisten auf der ganzen Welt ihren Reichtum in Form des US-Dollars halten. Wenn Länder de-dollarisieren und die Menschen keine US-Dollar-denominierten Vermögenswerte mehr halten, wird die Nachfrage nach diesen Vermögenswerten sinken, ihr Wert wird sinken, und die Oligarchen in den USA werden nicht mehr davon profitieren, was bedeutet, dass sie versuchen werden, die Regierung unter Druck zu setzen, um Länder zu bedrohen und zu verhindern, dass sie de-dollarisieren, indem sie diese Mafia-ähnlichen Taktiken anwenden, was wiederum eine positive Rückkopplungsschleife ist, die Länder nur noch mehr zur De-Dollarisierung ermutigt, was bedeutet, dass die USA immer aggressiver und gewalttätiger werden müssen, indem sie Kriege, Invasionen, Sanktionen, Zölle, Blockaden, Staatsstreiche und farbige Revolutionen androhen, um Länder zu zwingen, im Dollar-System zu bleiben.

Wir haben das schon seit Jahrzehnten gesehen: Jedes Land, das versucht hat, das US-Imperium und das Dollar-System herauszufordern, die Diktatur des Dollars, wurde mit Kriegen, farbigen Revolutionen und Staatsstreichversuchen konfrontiert – im Irak, in Libyen, in Venezuela wurden immer mehr Länder bedroht. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, an dem China, Russland, die BRICS-Länder, Brasilien, diese sind riesige Volkswirtschaften, die de-dollarisieren, die nach Alternativen suchen, und die USA haben nicht mehr die Macht, die sie noch vor ein paar Jahrzehnten hatten.

Chinas Anteil am Welthandel:

Laut Daten von S&P Global hat sich Chinas Anteil am Welthandel in den vergangenen zwei Jahrzehnten verdreifacht. Chinas Anteil am Welthandel beträgt jetzt 13 bis 14% der gesamten Welt. Und was ebenfalls wichtig ist: Jetzt werden etwas mehr als die Hälfte von Chinas internationalem Handel in Yuan abgewickelt, nicht in US-Dollar. Dies geht aus Daten hervor, die vom Internationalen Währungsfonds im Mai veröffentlicht wurden. Sie zeigen, dass etwas mehr als 50% von Chinas internationalen Einnahmen und Ausgaben in Renminbi abgewickelt werden und jetzt weniger als 50% den US-Dollar verwenden. Der IWF hat sich auch den sogenannten China-Block angesehen, also Länder, die um China herum liegen und immer mehr Handel mit China treiben, und man kann sehen, dass der Anteil des Renminbi an ihrem Handel im Laufe der Zeit zugenommen hat.

Das bedeutet, dass China nicht versucht, den US-Dollar mit dem Renminbi zu ersetzen. China ist nicht daran interessiert, seine Währung zur globalen Reservewährung zu machen, weil das eine ganze Reihe von Problemen schaffen würde, die die USA gesehen haben, wie , dass China dann zwangsläufig ein Leistungsbilanzdefizit, ein massives Handelsdefizit mit dem Rest der Welt aufrechterhalten müsste, das heißt, es müsste mehr importieren, als es exportiert, damit andere Länder Zugang zum Renminbi erhalten, den sie benötigen, um Handel und Investitionen in Yuan zu tätigen. Man braucht natürlich Yuan, um Dinge mit Yuan zu kaufen. Die Kehrseite davon ist, dass dies auch zur Deindustrialisierung führen würde, wie in den USA, wo es zum massiven Verlust von Arbeitsplätzen in der Fertigung und zur Finanzialisierung der US-Wirtschaft geführt hat, was die zunehmende Macht einer kleinen Klasse von Finanzkapitalisten bedeutet, die mehr und mehr politische Macht über die Regierung haben. China will all diese Probleme nicht wiederholen. China will nicht die globale Hegemonialmacht wie die Vereinigten Staaten sein. China will eine multipolare Welt und insbesondere ein multipolares Finanzsystem, in dem Länder verschiedene Währungen für internationalen Handel und Investitionen verwenden können. China kümmert es nicht, wenn Indien Handel mit den USA in Dollar betreibt. China kümmert es nicht, wenn Deutschland und Frankreich miteinander in Euro handeln. China kümmert es nicht, wenn Japan und Kanada miteinander in Yen handeln. Chinas Ziel ist es nicht, den gesamten internationalen Handel mit dem Yuan zu ersetzen. Chinas Ziel ist es, seinen eigenen Handel und seine eigenen Investitionen zu de-dollarisieren, und genau das sehen wir.

China kauft Öl und Gas in Yuan/Renminbi:

Dies gilt insbesondere für entscheidende strategische Rohstoffe wie Öl und Gas, wie Mineralien, und China unterzeichnet immer mehr Abkommen mit großen Rohstoffproduzenten, um deren Handel zu de-dollarisieren, damit China nicht mehr als Geisel des US-Dollars gehalten wird. Wenn die USA China vom US-dominierten Finanzsystem ausschließen wollen, wenn sie den Wirtschaftskrieg gegen China beschleunigen und Chinas Zugang zu Dollar einschränken, kann China dennoch Öl, Gas und Mineralien mit seiner eigenen Währung importieren. Dies ist ein nationales Sicherheitsproblem für China, es ist eine Frage der wirtschaftlichen Sicherheit. Tatsächlich macht China dabei wichtige Fortschritte. Die South China Morning Post hat Saudi-Arabiens Industrieminister interviewt, der sagte, dass Riad für die Idee des Petro-Yuan offen ist, das heißt, Öl aus Saudi-Arabien in Yuan und nicht in US-Dollar zu kaufen. Wir haben bereits gesehen, dass China verflüssigtes Erdgas (LNG) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ebenfalls in Yuan, in seiner eigenen Währung, kauft.

Die Bedeutung der De-Dollarisierung:

Dies ist das wichtigste strategische Ziel der De-Dollarisierung. Es geht nicht darum, den Dollar zu ersetzen und alle dazu zu bringen, den Yuan zu verwenden. Russlands Ziel ist es nicht, alle Menschen auf der Welt dazu zu bringen, den Rubel zu verwenden, das ist lächerlich. Es geht um die wirtschaftliche Sicherheit und Souveränität dieser Länder. Die USA können nicht weiterhin Länder auf der ganzen Welt ersticken, die sich weigern, sich zu beugen und nur den Dollar für internationalen Handel und Investitionen zu verwenden. Ich denke, das ist ein allmählicher Prozess.

De-Dollarisierung von Handel vs. Sparen (Investitionen und Reserven):

Heute habe ich über die De-Dollarisierung gesprochen. Ich denke, es ist auch nützlich, zwischen zwei Arten der De-Dollarisierung zu unterscheiden. Es gibt die De-Dollarisierung des internationalen Handels und dann gibt es die De-Dollarisierung der Investitionen, der Reserven, die von Zentralbanken auf der ganzen Welt gehalten werden. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie die BRICS-Länder, viele Länder im globalen Süden, insbesondere China, US-Staatsanleihen und in Dollar denominierte Vermögenswerte abstoßen und stattdessen immer mehr in Gold investieren. Sie begleichen im Wesentlichen Handelsungleichgewichte mit Gold statt mit dem US-Dollar, statt mit US-Staatsanleihen, die US-Staatsschulden sind.

China stößt US-Staatsanleihen ab:

Die Bestände Chinas an US-Staatsanleihen erreichten 2013 ihren Höchststand, und in den vergangenen zehn Jahren sind sie stetig gefallen und werden wahrscheinlich weiter fallen, da der neue Kalte Krieg der USA gegen China sich zuspitzt. Es ist erstaunlich, dass, wenn man sich Chinas Devisenreserven ansieht und den Anteil, der aus US-Wertpapieren besteht, das heißt, nicht nur US-Staatsanleihen, sondern auch US-Regierungsanleihen und Aktien von US-Unternehmen, man sehen kann, dass die chinesischen Bestände an US-Vermögenswerten im Verhältnis zum BIP auf das niedrigste Niveau seit Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001 gesunken sind. Das ist es, was De-Dollarisierung von Investitionen, De-Dollarisierung von Reserven bedeutet, und es wird wahrscheinlich in den kommenden Jahren weitergehen.

Bloomberg berichtet über Chinas Verkauf von US-Wertpapieren:

Bloomberg berichtete, dass China im ersten Quartal 2024 eine Rekordmenge an US-Staatsanleihen und US-Regierungsanleihen verkauft hat. China hat 53,3 Milliarden US-Dollar an US-Wertpapieren verkauft, und ein Finanzanalyst bemerkte in diesem Bloomberg-Bericht, dass dies sehr bedeutend ist, weil China verkauft, obwohl die USA kurz davor stehen, die Zinsen zu senken. Wenn die Federal Reserve die Zinsen senkt, bedeutet dies, dass bestehende US-Staatsanleihen tendenziell an Wert gewinnen, weil der Zinssatz auf den bestehenden Staatsanleihen höher ist als der zukünftige Zinssatz. Natürlich bedeutet dies, dass zukünftige Staatsanleihen einen niedrigeren Zinssatz haben werden, wenn die Zinsen gesenkt werden, was bedeutet, dass bestehende Staatsanleihen tendenziell an Wert gewinnen, wenn die Fed kurz davor steht, die Zinsen zu senken, was fast garantiert ist. Das bedeutet, dass Investoren einen Anreiz haben, an den bestehenden Staatsanleihen festzuhalten, weil sie wahrscheinlich im Wert steigen werden. Trotz dessen hat China seine Staatsanleihen verkauft, was bedeutet, dass dies nicht aus wirtschaftlichen Gründen geschieht, sondern aus politischen Gründen.

Ein Finanzanalyst, der von Bloomberg zitiert wird, sagt, dass es eine „klare Absicht gibt, sich von US-Dollar-Beständen zu diversifizieren“. Chinas Verkauf von US-Wertpapieren könnte sich beschleunigen, wenn der US-China-Handelskrieg wieder auflebt, besonders wenn Trump wieder US-Präsident wird.

Chinas Zentralbank kauft Gold:

Gleichzeitig investiert Chinas Zentralbank, die People’s Bank of China, in immer mehr Gold, obwohl die Goldpreise weltweit massiv gestiegen sind, nicht zuletzt wegen der Tatsache, dass China, die BRICS-Länder und viele andere Zentralbanken des globalen Südens in Gold investieren, weil sie befürchten, dass die USA ihre Vermögenswerte beschlagnahmen könnten, wie es die USA mit der Zentralbank Russlands, Venezuelas, Irans und Afghanistans getan haben. Der Anteil von Gold an Chinas Reserven ist jetzt auf 5% gestiegen, was der höchste Wert ist, seit wir die Daten haben.

JP Morgan-Bericht über die De-Dollarisierung:

Zum Abschluss möchte ich heute mit einem Zitat aus einem Bericht von JP Morgan schließen, der 2023 veröffentlicht wurde. JP Morgan ist die größte US-Bank, sehr mächtig. Der Bericht trägt den Titel „De-Dollarisierung: Verliert der US-Dollar seine Dominanz?“ und in der Schlussfolgerung des Berichts schrieb JP Morgan: „Insgesamt wird eine marginale De-Dollarisierung erwartet, eine rasche De-Dollarisierung ist jedoch nicht zu erwarten.“ Sie erkennen also die De-Dollarisierung an, glauben aber nicht, dass sie schnell vonstatten gehen wird. JP Morgan schließt mit den Worten: „Eine partielle De-Dollarisierung, bei der der Renminbi einige der derzeitigen Funktionen des Dollars unter nicht-angeschlossenen Ländern und Chinas Handelspartnern übernimmt, ist wahrscheinlicher, insbesondere vor dem Hintergrund des strategischen Wettbewerbs. Dies könnte im Laufe der Zeit zu einer Regionalisierung führen und verschiedene wirtschaftliche und finanzielle Einflussbereiche schaffen, in denen verschiedene Währungen und Märkte zentrale Rollen übernehmen.“ Ich denke, das ist genau richtig. Das ist es, was passiert. Wie ich sagte, versucht China nicht einfach, den Dollar durch den Renminbi zu ersetzen. China versucht, eine Alternative zur Diktatur des US-Dollars zu schaffen, damit es Handel und Investitionen in anderen Währungen abwickeln kann, und auch andere Länder können Handel und Investitionen in anderen Währungen abwickeln, sodass sie nicht einfach Sklaven des US-Dollar-Systems sind.

Multipolare Finanzwelt:

Die USA können dann nicht versuchen, ihre Volkswirtschaften zu zerstören, wenn sie sich weigern, dem, was Washington will, gehorsam zu folgen. Trumps Drohungen, Länder zu sanktionieren und zu blockieren, teilen die Weltwirtschaft weiter in Blöcke auf. Die USA werden weiterhin mit ihren gehorsamen, unterwürfigen Verbündeten und Stellvertretern wie Europa und Japan sowie Südkorea handeln, während China, Russland und die BRICS-Länder in anderen Währungen handeln und investieren werden. Dann wird es viele andere Länder geben, die beide Seiten spielen, wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Mexiko. Sie werden beide Seiten spielen und das tun, was in ihrem eigenen Interesse liegt. Aber durch die Drohungen von Ländern wie Trump wird die globale Wirtschaft weiter gespalten, und das schwächt die Hegemonie der USA. Wir sind an dem Punkt, an dem der US-Imperialismus in der Krise steckt, und um ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten, um ihre Dominanz aufrechtzuerhalten, können die USA sich nicht mehr darauf verlassen, dass Länder dies freiwillig tun, sie müssen sie dazu zwingen und bedrohen. Das bedeutet, dass die USA die Samen ihrer eigenen Zerstörung säen.