Trump ist KEIN widerwilliger Kriegspräsident

Von Caitlin Johnstone

Eine der dümmsten gängigen Erzählungen, die man heute hört, ist die Vorstellung, dass Zionisten einen widerstrebenden Trump dazu überredet hätten, nach seiner Wiederwahl einen Krieg gegen den Iran zu beginnen – so, als hätten sie ihn herumgejagt und gefragt: „Möchtest du den Iran bombardieren?“, ganz wie die Figur aus „Green Eggs and Ham“, während er schrie: „Nicht in einem…“

Amerikas jüngster „ewiger Krieg“ verwüstet weiterhin den Nahen Osten, während US-Streitkräfte den Iran bereits die zehnte Nacht in Folge bombardieren – im Rahmen einer Reihe von Gefechten, die laut Berichten der „New York Times“ zu einer deutlich höheren Zahl von Verletzten unter den US-Soldaten geführt haben, als das Pentagon eingeräumt hat.

Präsident Trump erklärt: „Jedes Mal, wenn der Iran einen amerikanischen Soldaten tötet, wird er dafür ein Vielfaches bezahlen müssen“, während er gleichzeitig durch die anhaltenden Angriffe weitere iranische Vergeltungsmaßnahmen provoziert, die natürlich leicht zum Tod weiterer US-Soldaten führen könnten.

Inmitten dieser eskalierenden Feindseligkeiten haben jemenitische Streitkräfte eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt, da der seit 2022 zwischen den beiden Nationen bestehende Waffenstillstand kurz vor dem Zusammenbruch steht. Trump hat einen Waffenstillstand in dem schrecklichen Krieg zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien geerbt und scheint ihn gerade regelrecht den Bach runtergehen zu lassen – genau wie er das Iran-Abkommen geerbt und in Schutt und Asche gelegt hat, um einen Krieg anzuzetteln. Er ist ein widerwärtiges, bösartiges Kriegsschwein.

Yemen's Houthis said they will impose a maritime blockade on Saudi Arabia, threatening Red Sea oil shipments as global energy flows are already restricted by Iran's closure of the Strait of Hormuz https://t.co/gcwwZhBk3C pic.twitter.com/MxdozcGgsO — Reuters (@Reuters) July 20, 2026

Übersetzung von „X“: Die Huthis im Jemen haben erklärt, sie würden eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängen und damit Öllieferungen durch das Rote Meer bedrohen, während die globalen Energieflüsse bereits durch Irans Schließung der Straße von Hormuz eingeschränkt sind

Eine der dümmsten gängigen Erzählungen, die man heute hört, ist die Vorstellung, dass Zionisten einen widerstrebenden Trump dazu überredet hätten, nach seiner Wiederwahl einen Krieg gegen den Iran zu beginnen – so, als hätten sie ihn herumgejagt und gefragt: „Möchtest du den Iran bombardieren?“, ganz wie die Figur aus „Green Eggs and Ham“, während er schrie: „Nicht in einer Schachtel! Nicht mit einem Fuchs!“, bis er schließlich nachgab.

Es ist mittlerweile völlig klar, dass dieser Krieg schon vor langer Zeit geplant wurde. Nicht im Jahr 2026, nicht im Jahr 2025, nicht im Jahr 2024 und auch nicht erst während der Biden-Regierung. Er wurde geplant, noch bevor Trump überhaupt zum Präsidenten gewählt wurde. Er hatte im Wahlkampf versprochen, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen, und genau das tat er, sobald er sein erstes Amt antrat.

Sobald das JCPOA 2018 gekündigt wurde, begann die Trump-Regierung, ihre Aggressionen gegen den Iran drastisch zu verstärken, ihn im Rahmen ihrer „Maximaldruck“-Kampagne mit Hungersanktionen zu zermürben – mit dem ausdrücklichen Ziel eines Regimewechsels – und eskalierte schließlich bis zur direkten Ermordung des obersten iranischen Militärbefehlshabers.

Es gab keinen Grund, dies zu tun, wenn das Ziel Frieden war. Es gab keinen Grund, dies zu tun, wenn das Ziel darin bestand, den Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erwerben. Das Iran-Abkommen funktionierte. Der Iran hielt sich vollständig daran. Die Eskalationen waren das eigentliche Ziel.

Take note of which Trump comments provoke controversy, and which don't. Trump said this week that he "gave" the Golan Heights to Sheldon and Miriam Adelson, his top funders, who came to the White House "almost more than anybody." Not a peep about this brazen admission of graft pic.twitter.com/MaJLFnH7oi — Michael Tracey (@mtracey) September 22, 2024

Übersetzung von „X“: Beachten Sie, welche Äußerungen von Trump Kontroversen auslösen und welche nicht. Trump sagte diese Woche, er habe die Golanhöhen an Sheldon und Miriam Adelson, seine wichtigsten Geldgeber, „verschenkt“, die „fast öfter als jeder andere“ ins Weiße Haus gekommen seien. Zu diesem dreisten Eingeständnis der Bestechung ist kein Wort zu hören.

Trump hat offen zugegeben, den Adelsons alles gegeben zu haben, was sie wollten – im Gegenzug für die massiven Wahlkampfspenden, die ihn ins Weiße Haus gebracht haben. Im Jahr 2013 sorgte Sheldon Adelson für Schlagzeilen, als er sagte, die USA sollten eine Atombombe auf die iranische Wüste werfen und dann sagen: „Seht ihr? Die nächste landet mitten in Teheran“, um die Iraner so einzuschüchtern, dass sie sich unterwerfen.

Alles, was wir während Trumps zweiter Amtszeit erlebt haben, macht überdeutlich, dass der einzige Grund, warum er die oligarchische und institutionelle Unterstützung erhielt, die notwendig war, um US-Präsident zu werden, darin bestand, dass er genügend mächtigen Leuten die Gewissheit gegeben hatte, dass er das tun würde, was kein anderer Präsident zu versuchen gewagt hatte: einen Krieg gegen den Iran zu beginnen.

Alles, was wir im Laufe des Jahres 2026 gesehen haben, war die Verwirklichung dieser frühen Zusicherungen. All diese ermordeten Schulkinder. All die toten und verwundeten US-Soldaten. Die zerbombte zivile Infrastruktur. Der geschwärzte Himmel. Die Blockaden. Die Angst. Die wirtschaftlichen Unruhen. All das wurde vor Jahren geplant, unter der vollen Komplizenschaft eines psychopathischen Monsters, das Präsident werden wollte.

Er versprach im Wahlkampf, die Kriege zu beenden, und er hat die ganze Zeit gelogen. Er wurde nicht unter Druck gesetzt und überredet, er war ein aktiver und eifriger Mitwirkender.

Every time Iran kills an American Soldier they will pay for that killing many times over. pic.twitter.com/KJ203VKate — The White House (@WhiteHouse) July 20, 2026

Übersetzung von „X“: Jedes Mal, wenn der Iran einen amerikanischen Soldaten tötet, werden sie für dieses Töten vielfach bezahlen.

Anti-Interventionisten auf der rechten Seite versuchen oft, die Sache so darzustellen, als hätte Trump sich von den Israelis hereinlegen lassen, denn so können sie ihre Unterstützung für Trump rückwirkend damit rechtfertigen, dass sie für jemanden gestimmt hätten, der damals gute Absichten gehabt habe.

Aber Trump hatte niemals gute Absichten. Er hatte schon immer vor, in seiner zweiten Amtszeit einen Krieg gegen den Iran zu beginnen, sobald er sich keine Sorgen mehr um seine Wiederwahl machen musste. Er war schon immer ein hinterhältiger Kriegstreiber, so bösartig wie kaum ein anderer, den wir je im Weißen Haus gesehen haben.

Nur böse Menschen dürfen jemals die vielen Kontrollmechanismen auf dem Weg ins Präsidentenamt passieren. Um ein mörderisches Imperium mitzuleiten, das von menschlichem Blut angetrieben wird, muss man ein Psychopath sein. Man lässt dich erst rein, wenn man sich ausreichend vergewissert hat, dass du psychopathisch genug bist, um diesen Job zu erledigen.

Trump hat ihnen diese Gewissheit gegeben. Das ist der einzige Grund, warum er dort sitzt, wo er jetzt sitzt.