Trump macht weiter mit seinem neuen Krieg

Philip Giraldi

Es wird allgemein angenommen, dass die amerikanischen Wähler Donald Trump zumindest teilweise deshalb zum Präsidenten gewählt haben, weil sie seine Lügen glaubten, er sei ein Friedensstifter, der die Vereinigten Staaten von Amerika nicht in die sinnlosen Kriege verwickeln würde, die seit dem 11. September immer zahlreicher geworden sind. Trumps Vorgänger, der glücklose „Genocide“ Joe Biden, hatte die USA tief in einen Konflikt mit der Atommacht Russland verstrickt und zudem den Kriegsverbrecher Israel in seinem offen erklärten Ziel, die Palästinenser zu vernichten, bewaffnet, finanziert und politisch geschützt. Keiner der beiden Konflikte ließ sich mit tatsächlichen amerikanischen Interessen rechtfertigen. Trump schien daher die bessere Wahl als eine geistlose Kicherin wie Kamala Harris. Allerdings hätten die Wähler davon profitiert, Trumps Bilanz während seiner ersten Amtszeit zu beobachten, in der er kaum mehr als Israels Sprachrohr war, nachdem er im Wahlkampf vom Casinomagnaten Sheldon Adelson aus Nevada massiv bestochen worden war.

Trump und sein Botschafter in Israel, David Friedman, billigten die Unterdrückung der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen und stimmten zudem illegal der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem zu. Trump erlaubte Israel zudem die Annexion eines Teils der syrischen Golanhöhen und ordnete die Ermordung von Qassim Soleimani an, dem Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, der von Israel als Hauptfeind angesehen wurde. Er tötete den Mann, als er sich zu Friedensgesprächen in Bagdad im Irak aufhielt. Trump, wie auch sein Nachfolger Joe Biden, sagte nie „Nein“ zu Premierminister Benjamin Netanjahu.

Wie dem auch sei, die letzten fünf Monate haben gezeigt, dass die Suche nach einem ehrlichen Mann (oder einer ehrlichen Frau) in Washington Diogenes und seine Lampe erfordern würde, mit wenig Hoffnung, jemanden zu finden, der nicht abwechselnd ein schlechter Witzbold, inkompetent oder ein schreiender Psychopath ist. Die letzten Wochen verdeutlichen, wie schlimm die Lage ist, doch die eigentliche Befürchtung muss sein, dass sie sich sogar noch verschlimmern könnte, wenn Trump Israel unterstützt, das den aktuellen Waffenstillstand ignoriert und den Iran erneut angreift. Premierminister Benjamin Netanjahu und Trump werden zweifellos eine neue große Lüge erfinden müssen, um ihre Kriegslust zu rechtfertigen, da nun klar ist, dass der Iran kein Atomwaffenprogramm hatte.

Selbst in Anbetracht der Gräueltaten, die die USA als engster Verbündeter Israels begehen, sind wir besonders betroffen von den Wortverwechslungen, verbalen Beleidigungen und sogar Drohungen mit körperlicher Gewalt, mit denen dieser Clown, der vorgibt, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein, immer häufiger um sich wirft. Trump, der vorgab, mit dem Iran zu verhandeln, hielt es außerdem für angebracht, mit der „Eliminierung“ des iranischen Obersten Führers, Ayatollah Ali Khamenei, zu drohen, sollte dieser sich nicht bedingungslos ergeben. Er behauptete, den „geheimen Ort“ zu kennen, an dem sich Ali Khamenei verstecke, werde ihn aber „vorerst nicht töten“.

Trump griff in den sozialen Medien auch den Abgeordneten Thomas Massie, einen der prinzipientreuesten Männer im Kongress, an und bezeichnete ihn als „VERLIERER“, nachdem Massie in einem Social-Media-Beitrag den Präsidenten dafür kritisiert hatte, dass dieser am Samstagabend ohne Kriegserklärung verfassungswidrig die iranischen Atomanlagen bombardiert hatte. Schlimmer noch: Trump geriet auch in Schreianfälle, die sich gegen zwei Journalistinnen richteten, die seine Behauptung in Frage stellten, er habe das iranische Atomprogramm „vollständig und total ausgelöscht“. Er forderte, die CNN-Korrespondentin im Weißen Haus, Natasha Bertrand, solle „von CNN ENTLASSEN werden! Ich habe ihr drei Tage lang beim Fake News-Gespräch zugesehen. Sie sollte SOFORT gerügt und dann wie ein Hund rausgeworfen werden.“

In den letzten Jahren war Trumps Verachtung für Hunde oft deutlich zu sehen, und er verglich eine lange Liste vermeintlicher Feinde mit Hunden – darunter den ehemaligen FBI-Direktor James B. Comey, die ehemalige amtierende Generalstaatsanwältin Sally Yates und sogar seinen eigenen Außenminister Marco Rubio. Als Tierliebhaber fand ich Trumps Gesichtsausdruck besonders abstoßend und fragte mich, wo bei einem Mann im höchsten Amt, der einen solchen Ausdruck verwenden würde, der Sinn für Würde und Anstand geblieben ist. Oder bei dem Gehirn, das mit dem Mund verbunden ist und einen solchen Ausdruck überhaupt verwenden würde, zumal sich die Damen auf einen durchgesickerten Bericht von Regierungsanalysten bezogen.

Der Bericht legte nahe, dass das angereicherte Uran und die Zentrifugen bereits Tage vor Trumps Einsatz seiner B-2-Bomber zur Unterstützung des israelischen Angriffs auf den Iran aus den iranischen Anlagen entfernt worden waren. Der Schaden an den Anlagen wurde als begrenzt eingeschätzt. Interessanterweise gehörten auch die Analysten des Verteidigungsministeriums, der Defense Intelligence Agency (DIA), zu denen, die Trumps Behauptungen über das iranische Programm skeptisch gegenüberstanden. Kurz gesagt: Trump hat möglicherweise Milliarden von Dollar für die erfolgreiche Bombardierung leerer Tunnel ausgegeben und bemüht sich seitdem, das Gegenteil vorzutäuschen.

Trump hat seine Tiraden über den Iran-Angriff nun auch auf die Verachtung seiner Kritiker gegenüber dem US-Militär verlagert, das die Bombardierung auf seinen Befehl hin durchgeführt hatte. Präsident Trump und andere Vertreter des Weißen Hauses behaupten nun, das Hinterfragen der Entscheidung und Wirksamkeit der Iran-Bombardierung zeuge von einem „Mangel an Patriotismus“ und stelle eine „Verunglimpfung der amerikanischen Truppen“ dar. Diese Behauptungen erinnern an den verheerenden Irakkrieg 2003, als Skeptiker von George W. Bush schlicht als antiamerikanisch oder als „Verräter“ abgestempelt wurden, weil sie behaupteten, sie würden die Truppen nicht unterstützen.

Verteidigungsminister Pete Hegseth sprach in einer Pressekonferenz über den Erfolg der Iran-Operation und beantwortete Fragen der Presse, während Präsident Trump, der selbst während des Vietnamkriegs Wehrdienstverweigerer war, seine Meinung in den sozialen Medien kundtat und postete: „Verteidigungsminister (Krieg!) Pete Hegseth wird morgen früh um 8 Uhr EST zusammen mit Militärvertretern eine große Pressekonferenz im Pentagon abhalten, um für die Würde unserer großartigen amerikanischen Piloten zu kämpfen. Nach 36 Stunden gefährlichen Fluges durch Feindesland landeten sie, sie wussten, dass der Erfolg LEGENDÄR war, und dann, zwei Tage später, begannen sie, Fake News von CNN und der schwächelnden New York Times zu lesen. Sie fühlten sich schrecklich!“ Hegseth wiederholte die Botschaft seines Chefs im Weißen Haus gegenüber den Medien und erklärte: „Was wirklich passiert, ist, dass Sie den Erfolg unglaublicher B-2-Piloten, unglaublicher F-35-Piloten, unglaublicher Tanker und unglaublicher Luftabwehrkräfte untergraben, die ihre Mission erfüllt und ein Atomprogramm auf eine Weise zurückgeworfen haben, von der andere Präsidenten nur geträumt hätten. Wie wäre es, wenn wir das feiern? Wie wäre es, wenn wir darüber sprechen, wie besonders Amerika ist, dass wir – nur wir – über diese Fähigkeiten verfügen? Ich denke, das ist leider zu viel verlangt von den Fake News.“

Und dann gab es da noch die übliche, mit Lügen überzogene Fortsetzung, die unweigerlich produziert wird, wenn ein führender Politiker Mist baut. In einem langen Post auf seinem Account „Truth Social“ forderte Präsident Trump am Mittwochabend die Einstellung des laufenden Korruptionsprozesses gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Israel. Netanjahu und seine Frau wurden dreimal wegen Bestechung, Diebstahls und Vertrauensbruchs angeklagt. Trump, der erst letzten Monat angeblich nicht mit Netanjahu sprach und erst letzten Dienstag seine Regierung sowie den Iran mit den Worten kritisierte: „Wir haben im Grunde zwei Länder, die so lange und so hart miteinander gekämpft haben, dass sie nicht wissen, was sie tun.“

Aber Trump hat unter dem Druck der Israel-Lobby und des Kongresses wohl unweigerlich seine Meinung geändert und verteidigt nun seinen Kriegsverbrecher-Kumpel, während er sich selbst lobt. Er schreibt:

Ich war schockiert zu hören, dass der Staat Israel, der gerade einen seiner größten Momente in der Geschichte erlebt hat und von Bibi Netanjahu stark geführt wird, seine lächerliche Hexenjagd gegen seinen Premierminister aus der Zeit des Ersten Weltkriegs fortsetzt! Bibi und ich sind gerade gemeinsam durch die Hölle gegangen und haben gegen einen sehr zähen und brillanten langjährigen Feind Israels, den Iran, gekämpft, und Bibi hätte in seiner LIEBE zum unglaublichen Heiligen Land nicht besser, schärfer oder stärker sein können. Jeder andere hätte Verluste, Peinlichkeiten und Chaos erlitten! Bibi Netanjahu war ein KRIEGER wie wohl kein anderer Krieger in der Geschichte Israels. Das Ergebnis war etwas, das niemand für möglich gehalten hätte: die vollständige Eliminierung einer der potenziell größten und mächtigsten Atomwaffen der Welt. Und es würde bald geschehen! Wir kämpften buchstäblich um das Überleben Israels, und niemand in der Geschichte Israels hat härter und kompetenter gekämpft als Bibi Netanjahu. Trotz alledem habe ich gerade erfahren, dass Bibi am Montag vor Gericht geladen wurde, um diesen langwierigen, politisch motivierten Fall fortzusetzen.

Und so geht es weiter, so viel Lügen und Verstellung, dass man sich fragen muss, welche Überraschungen nächste Woche auf dem Tisch liegen werden. Der Nebel des Krieges mag sich vorerst gelichtet haben, und der Scheinwaffenstillstand zwischen Israel und dem Iran hat das unmittelbar bevorstehende Blutvergießen unterbrochen, aber lassen Sie sich nicht täuschen. Die Atempause soll einem erschöpften Israel ermöglichen, sich mit US-Waffen wieder aufzurüsten, damit die Neokonservativen und die „Israel First“-Anhänger nicht am Ende sind.

Die Kriegstrommeln schlagen weiter, und Trumps „America First“-Bewegung beginnt unter der Belastung zu zerbrechen. Innerhalb der MAGA-Bewegung wächst die Spaltung über Amerikas sinnlose Kriege für Israel. Die eine Gruppe will sich aus ausländischen Konflikten heraushalten, während die andere bereit ist, Israel voll und ganz zu unterstützen, koste es, was es wolle. Trump spielt bewusst oder unabsichtlich seine übliche Rolle, Widersprüche zu verbreiten und Verwirrung und Instabilität zu säen, wann immer er spricht oder handelt. Israel kann nicht zurückweichen, es kann nur seinen Weg des Blutes und des Gemetzels fortsetzen, und der Iran wird nicht kapitulieren. Dies könnte auf kurze und lange Sicht das Potenzial für eine groß angelegte Operation unter falscher Flagge durch Israel schaffen, um die USA hineinzuziehen und einen umfassenden Krieg gegen den Iran auszulösen.