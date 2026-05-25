Trump verteidigt das kurz vor dem Abschluss stehende Iran-Abkommen gegen Kritik und behauptet, es sei „das genaue Gegenteil“ des laut ihm „amateurhaften“ Obama-JCPOA und weitere Updates

Von Tyler Durden

Update (13:45 Uhr ET) : Beide Seiten halten sich weiterhin weitgehend bedeckt, was die Bestätigung des genauen Inhalts des Abkommens angeht, wobei Präsident Trump zuvor erklärt hatte, er habe es nicht eilig. Dennoch bietet dieses Wochenende einige der bislang positivsten Impulse für ein tatsächliches Friedensabkommen und eine Verlängerung des Waffenstillstands. Nach den neuesten Meldungen der NYT:

Weder die iranische Führung noch die offiziellen staatlichen Medien haben sich öffentlich dazu geäußert, was in einem möglichen Abkommen stehen könnte oder worüber derzeit verhandelt wird. In den letzten 24 Stunden haben iranische und US-amerikanische Regierungsvertreter widersprüchliche Darstellungen darüber abgegeben, was ein Abkommen beinhalten könnte. Am Sonntag erklärte der US-Beamte, ein Abkommen sei noch nicht unterzeichnet worden und bedürfe noch der endgültigen Zustimmung von Präsident Trump und dem obersten Führer des Iran, was Tage dauern könne. Der hochrangige US-Beamte sagte, über den Mechanismus, mit dem der Iran sein hochangereichertes Uran entsorgen würde, werde noch verhandelt. Trump hat darauf bestanden, dass die Vereinigten Staaten das Material beschlagnahmen, als Teil seines Versprechens, das iranische Atomprogramm einzudämmen. Trump erklärte am Sonntag in einem Social-Media-Beitrag, er habe seinen Verhandlungsführern „angeordnet, keine übereilte Einigung zu erzielen“, nachdem er einen Tag zuvor gesagt hatte, eine vorläufige Vereinbarung zwischen den beiden Ländern sei „weitgehend ausgehandelt“.

Doch Trump gerät sowohl im eigenen Land als auch in Israel unter politischen Druck, weil er möglicherweise einem Abkommen zustimmt, das Teheran zu viele Zugeständnisse macht – so lautet zumindest die zunehmende Kritik der Hardliner. Am Sonntag veröffentlichte er den folgenden Beitrag auf Truth Social, um diese Kritik zu entkräften, und bekräftigte erneut, sein Abkommen werde das GENAUE GEGENTEIL von Obamas JCPOA sein. Doch die Zeit wird es bald zeigen…

Trump teilte zudem diese Aussage des Fox-Korrespondenten mit. Teheran beharrt weiterhin darauf, dass es sein angereichertes Uran niemals über die Landesgrenzen hinaus transportieren werde:

Laut Reuters ist das Ziel noch nicht ganz erreicht:

Iranian media: There is still a possibility of canceling the agreement due to Washington's obstruction of some clauses — First Squawk (@FirstSquawk) May 24, 2026

Übersetzung von „X“: Iranische Medien: Es besteht immer noch die Möglichkeit, die Vereinbarung aufgrund der Behinderung einiger Klauseln durch Washington zu kündigen.

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Hochrangige Vertreter der USA und des Iran deuteten an, dass sie sich langsam einem ersten Friedensabkommen nähern, um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran beizulegen und die Straße von Hormus wieder zu öffnen, auch wenn wichtige Details noch unklar sind, insbesondere was die Zukunft des iranischen Atomprogramms betrifft.

Präsident Trump sagte, das Friedensabkommen sei „weitgehend ausgehandelt“ und werde „in Kürze“ bekannt gegeben, wobei die Wiederöffnung der Engstelle am Hormuz-Kanal zu den wichtigsten Bestandteilen gehöre.

🚨 "An Agreement has been largely negotiated, subject to finalization between the United States of America, the Islamic Republic of Iran, and the various other Countries, as listed…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/Z49bOkkUoh — The White House (@WhiteHouse) May 23, 2026

Übersetzung von „X“: „Ein Abkommen wurde weitgehend ausgehandelt, vorbehaltlich der endgültigen Abstimmung zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, der Islamischen Republik Iran und den verschiedenen anderen Ländern, wie aufgeführt…“ – Präsident Donald J. Trump

Außenminister Marco Rubio erklärte zuvor, es seien „erhebliche Fortschritte“ erzielt worden, eine endgültige Einigung sei jedoch noch nicht erzielt worden.

Rubio fügte hinzu, die Welt könne „in den nächsten Stunden“ erfahren, welche Fortschritte bei der Behebung der Schifffahrtsbeeinträchtigungen an der Engstelle von Hormus erzielt worden seien.

Secretary of State Marco Rubio cited 'significant' progress in the past 48 hours toward a deal with Iran that could help resolve the situation around the Strait of Hormuz https://t.co/AgaPjulhKo pic.twitter.com/QwFObVmuhv — Reuters (@Reuters) May 24, 2026

Übersetzung von „X“: Außenminister Marco Rubio sprach von „bedeutenden“ Fortschritten in den letzten 48 Stunden bei einem Abkommen mit dem Iran, das helfen könnte, die Situation rund um die Straße von Hormus zu lösen

Das vorgeschlagene Abkommen zielt darauf ab, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, die Kämpfe an mehreren Fronten zu beenden oder auszusetzen und den Tankerverkehr durch die Meerenge wieder aufzunehmen, da die Welt gefährlich nahe an einer Energiekrise steht. Sollte es noch einen weiteren Monat lang zu Unterbrechungen kommen, könnte dies noch schwerwiegendere wirtschaftliche Probleme für die Weltwirtschaft nach sich ziehen.

Iranische Beamte erklärten, das Abkommen würde auch die US-Seeblockade aufheben, die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah beenden, die Straße von Hormus ohne Mautgebühren wieder öffnen und 25 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten freigeben.

Das größte ungelöste Problem ist das iranische Atomprogramm. US-Beamte sagten, der Rahmenvertrag beinhalte eine Verpflichtung Teherans, auf angereichertes Uran zu verzichten, wobei der Mechanismus für diese Verpflichtung später ausgehandelt werden solle.

Die halboffizielle iranische Nachrichtenagentur Fars wies Trumps Behauptung, ein Abkommen stehe kurz bevor, jedoch als „weit von der Realität entfernt“ zurück.

Fars berichtete, dass gemäß dem zuletzt ausgetauschten Text die Verwaltung der Straße von Hormus „ausschließlich unter der Autorität und im Ermessen der Islamischen Republik Iran“ bleiben würde, sollte ein Abkommen zustande kommen.

Zuvor hatte Fars berichtet, dass das iranische Atomprogramm, eingefrorene Gelder und der Status der Straße von Hormus weiterhin „ernsthafte Streitpunkte“ in den Gesprächen mit den USA seien.

Der Iran hatte angedeutet, dass ein endgültiger Entwurf des Abkommens derzeit geprüft werde.

Das iranische Staatsfernsehen zitierte den Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, mit den Worten: „In der vergangenen Woche hat sich der Prozess in Richtung einer Annäherung der Standpunkte bewegt.“

Aktuelle Schlagzeilen

Fortschritte beim Friedensabkommen

Trump sagte am Samstag, dass ein Friedensabkommen mit dem Iran „weitgehend ausgehandelt“ sei und er plane, in Kürze eine Vereinbarung bekannt zu geben, die die Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsehe.

Außenminister Marco Rubio sagte am Sonntag, es könne in den kommenden Stunden „gute Nachrichten“ bezüglich der gesperrten Straße von Hormus geben

Das pakistanische Militär sprach nach intensiven Verhandlungen in den letzten 24 Stunden von „ermutigenden Fortschritten in Richtung einer endgültigen Einigung“

Laut der Nachrichtenagentur Tasnim sind sich der Iran und die USA nach wie vor über „ein oder zwei Bestimmungen“ eines möglichen Friedensabkommens uneinig

B Bedingungen des Friedensabkommens

Das Abkommen sieht eine Verlängerung des Waffenstillstands um 60 Tage vor, während der die Straße von Hormus wieder geöffnet würde und der Iran laut einem US-Beamten sein Öl frei verkaufen könnte

Ein Vertragsentwurf sieht vor, dass sich die USA und ihre Verbündeten verpflichten, den Iran oder seine Verbündeten unter keinen Umständen anzugreifen, wobei der Iran eine ähnliche Verpflichtung eingeht, so die Nachrichtenagentur Fars

Das iranische Atomprogramm, eingefrorene Gelder und der Status der Straße von Hormus sind laut Fars News „ernsthafte Streitpunkte“ in den Gesprächen

Regionale Beteiligung

Mehrere arabische Staaten schlossen sich Pakistan an, um auf eine Lösung des Iran-Konflikts zu drängen, und forderten Trump auf, mehr Zeit für Verhandlungen einzuräumen

Pakistans Premierminister gratulierte Trump zu seinen „außerordentlichen Bemühungen um Frieden“ nach einem Telefonat mit den Staatschefs von Saudi-Arabien, Katar, der Türkei, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien und Pakistan

Präsident Trumps Iran-Abkommen wird laut Fox News sicherstellen, dass das US-Militär mindestens für die nächsten 30 Tage in der Region bleibt.

Makroökonomische Auswirkungen

Laut dem Central Command haben US-Streitkräfte während ihrer sechswöchigen Blockade der iranischen Häfen 100 Handelsschiffe umgeleitet

Ein Flüssiggastanker mit einer Ladung für Indien hat die Straße von Hormus zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs vor Monaten verlassen

Die Europäische Zentralbank strebt laut Martin Kocher von der EZB eine Zinserhöhung im nächsten Monat an, sofern kein nachhaltiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran erzielt werden kann

Polymarket

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Verkehr in der Straße von Hormus bis Ende Juni normalisiert, liegt bei 61 %.

Die Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran liegt zum 26. Mai bei 35 %.

Die Preise für WTI- und Brent-Rohöl sind auf Hyperliquid (über Augur Infinity) eingebrochen:

Der S&P 500 schießt dank Hyperliquid (über Augur Infinity) in die Höhe:

Der Bitcoin-Chart zeigt weiterhin einen Aufwärtstrend, wobei sich der Kurs „nach oben und nach rechts“ bewegt.

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