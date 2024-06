Trump vs. Dritter Weltkrieg – Martin Armstrong

Der legendäre Finanz- und geopolitische Zyklusanalyst Martin Armstrong sagt uns ein wildes Ende des Jahres 2024 voraus. Beginnen wir mit Bidens neuer Zustimmungsrate zum Arbeitsmarkt aus Martin Armstrongs „Sokrates“-Programm, die jetzt nur noch bei 6 bis 7 % liegt.

Armstrong erklärt: „Es ist die alte Geschichte vom Trockenlegen eines Sumpfes, aber jetzt ist der Sumpf ein Ozean. Das ist völlig verrückt. Die Klagen gegen Trump zeigen, wie verzweifelt sie sind. Der Grund, warum sie Biden wollen, und sie haben sogar verhindert, dass RFK Jr. für die Demokraten kandidiert, der Grund, warum sie ihn wollen, ist, dass er nur eine Marionette ist. Er hat nicht wirklich das Sagen. Er trifft keine Entscheidungen.

Sind die globalistischen Demokraten des Tiefen Staates in Panik wegen der 6-7% Zustimmung für Biden? Führende Politiker beider Seiten wissen, dass dies eine exakte Zahl ist. Sind sie jetzt, vier Monate vor der Wahl 2024, in Panik wegen dieser düsteren Umfragewerte?

Armstrong sagt: „Oh ja, sie sind in Panik. Ich bin seit über 40 Jahren in der Politik. Ich weiß, wie das läuft. Plötzlich liest man in der New York Times und im Wall Street Journal, dass Biden hinter verschlossenen Türen abrutscht. Das würde nicht in der Presse stehen, wenn sie es nicht wollten. Sie lassen einen Ballon steigen, um zu sehen, wie es läuft. Plötzlich wollen sie, dass Biden eine Debatte führt. Vorher gab es keine Debatte. Und warum? Weil sie wissen, dass er schlecht aussehen wird … . . Auf dem Parteitag der Demokraten werden sie jemand anderen aufstellen, und das wird höchstwahrscheinlich Hillary sein”.

Wirtschaft und Krieg sind laut Armstrong eng miteinander verbunden, und er erklärt: „Die US-Schulden belaufen sich auf etwa 10 Billionen Dollar, die dieses Jahr fällig werden. . . . Außenminister Blinken droht China mit Krieg. China hat im ersten Quartal 2024 US-Schulden in Höhe von 53 Milliarden Dollar verkauft. Das heißt, China ist Verkäufer und nicht Käufer.

Finanzministerin Janet Yellen ist nach China geflogen und hat gesagt: Bitte nicht verkaufen. Aber es hat nicht funktioniert. Deshalb spricht man davon, die Kapitalerträge auf 44 Prozent zu erhöhen. Und warum? Wenn niemand die Schulden kauft, kommt es zum Zahlungsausfall. Wenn man die neuen Schulden nicht verkaufen kann, um die alten Schulden zu bezahlen, was dann? Dann ist Schluss. So stürzen Regierungen, und ich warne sie seit Jahrzehnten, dass es so enden wird. . . . Deshalb brauchen sie Krieg. Deshalb zieht Europa in den Krieg . .

Wenn man die neuen Schulden nicht verkaufen kann, muss man zahlungsunfähig werden. Wenn es zum Krieg kommt, und das ist der eigentliche Grund, warum man in den Krieg zieht, kann man die Schulden nicht mehr bedienen und gibt Putin die Schuld. . . . Im November wird es Trump gegen den Dritten Weltkrieg heißen, egal wer auf der anderen Seite steht. Ob Hillary oder Biden, das ist dasselbe. Hillary ist eine Neokonservative, und Biden sagt ja zu allem, was die Neokonservativen wollen”. Und die Neokonservativen wollen eindeutig Krieg – einen großen Krieg.

Es gibt noch viel mehr in diesem ausführlichen Interview, das 1 Stunde und 3 Minuten dauert.