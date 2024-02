Tucker Carlson rügt auf dem Weltregierungsgipfel Transhumanisten, die sich für Gott halten

Der ehemalige Fox-News-Moderator sagte, Bescheidenheit sei ein Zeichen von Weisheit und Transhumanisten, die sich für „Gott“ hielten, seien „sehr gefährlich“ und würden „viele Menschen töten“.

Tucker Carlson kritisierte auf dem World Governments Summit (WGS) Transhumanisten, die glauben, sie seien Gott und könnten „durch Technologie einen besseren Menschen erschaffen“.

“When you think you can create a better human being through technology, you're very dangerous because you don't understand your own limits, and you will get a lot of people killed.” pic.twitter.com/zF0r7TUmmy — Andreas Wailzer (@Andreas_Wailzer) February 13, 2024

In einer Diskussion auf dem 2024 World Governments Summit in Dubai, in der Carlson über sein virales Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprach, sagte der ehemalige Fox-News-Moderator, Bescheidenheit sei ein Zeichen von Weisheit, und Transhumanisten, die glaubten, sie seien „Gott“, seien „sehr gefährlich“ und würden „viele Menschen töten“.

„Weisheit kommt von der Erkenntnis, dass man nicht Gott ist“, sagte er.

„Und in den Vereinigten Staaten hatten wir eine Zeit, in der wir eine Art Debatte darüber führten, ob einige Religionen gut und andere schlecht seien.

„Ich sage Ihnen, wie ich darüber denke, und es ist eine aufrichtige Ansicht. Es ist ein aufrichtiger Standpunkt. Ich unterteile die Welt nicht in Muslime, Juden, Christen oder Buddhisten. Ich teile die Welt in Menschen, die glauben, sie seien Gott, und Menschen, die wissen, dass sie es nicht sind“, fährt Carlson fort.

„Und die einzigen Menschen, denen ich vertraue, gehören zur zweiten Kategorie, denn das ist der Beginn der Weisheit. Wenn man weiß, dass man nicht Gott ist, dass man nicht alles ändern kann, was man will, dass man die Zukunft nicht vorhersehen kann, dass man nicht allmächtig ist, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass man gute Entscheidungen trifft. Kluge, menschliche Entscheidungen“.

„Wenn man andererseits glaubt, dass man die Macht hat, die Welt und andere Menschen zu formen, wie wir heute Morgen über Biohacking gehört haben.“

„Wenn man glaubt, dass man durch Technologie einen besseren Menschen schaffen kann, ist das sehr gefährlich, weil man seine eigenen Grenzen nicht versteht und viele Menschen töten wird“, sagte er.

Obwohl Carlson nicht explizit erwähnte, wem seine Kritik galt, könnte es sich um den Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) und überzeugten Transhumanisten Klaus Schwab gehandelt haben, der an diesem Tag auf dem WGS sprach.

In seiner Rede verkündete Schwab den „Übergang der Menschheit in ein neues Zeitalter“, ein „intelligentes Zeitalter“, in dem „die Menschheit viel mehr Chancen und Möglichkeiten haben wird“.

„Wenn wir uns eine Zukunft vorstellen, die von den Technologien der vierten industriellen Revolution angetrieben wird, sehen wir eine neue Dämmerung der menschlichen Zivilisation – eine Dämmerung, die Technologie mit den tiefsten Bedürfnissen und Bestrebungen der Menschheit in Einklang bringt“, sagte der WEF-Gründer.

„In diesem neuen intelligenten Zeitalter ist die Technologie nicht nur ein Werkzeug oder eine Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten, sondern ein Partner bei der Gestaltung einer Welt, in der jeder Einzelne die Möglichkeit hat, sein volles Potenzial auszuschöpfen“, fügte er hinzu.

Schwab fügte hinzu: „Wir müssen uns auf eine Welt vorbereiten, in der unsere physischen, digitalen und biologischen Dimensionen verschmelzen […], es wird eine neue Welt sein“.

Klaus Schwab, World Governments Summit:

"We have to be prepared for a world where we see a fusion of our physical, our digital & our biological dimensions.. So it will be a NEW WORLD" pic.twitter.com/ATg7aLER0K — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2024

Carlson: CIA spionierte mich aus und wollte Interview mit Putin verhindern

Zu Beginn der Diskussion auf der WGS sagte Carlson, er habe drei Jahre lang versucht, ein Interview mit Putin zu bekommen, aber der US-Geheimdienst habe ihn ausspioniert und versucht, das Interview zu verhindern.

Tucker's first discussion since the Vladimir Putin interview. pic.twitter.com/t4O4NRYSV1 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 12, 2024

„Die US-Regierung hinderte mich daran, indem sie meine Textnachrichten ausspionierte und an die New York Times weitergab, woraufhin die russische Regierung das Interview absagte“, sagte Carlson.

„Ich habe es versucht, aber der Geheimdienst meines Landes hat illegal gegen mich gearbeitet, und das hat mich wütend gemacht, weil ich ein amerikanischer Staatsbürger bin. Ich bin 54 Jahre alt. Ich zahle meine Steuern. Ich befolge das Gesetz. Und in dem Amerika, in dem ich aufgewachsen bin, hätte ich nicht erwartet, dass meine Regierung und ihre Geheimdienste, die NSA und die CIA, die sich immer nach außen gegen unsere ausländischen Feinde wenden, sich nach innen gegen amerikanische Bürger wenden.“

„Und das hat mich schockiert und wütend gemacht. Und als ich herausfand, dass es so war, und ich bestätigte, dass es so war, und sie zugaben, dass sie es taten, war ich völlig entschlossen, wahnsinnig entschlossen, dieses Interview zu machen, nicht nur, weil ich wissen wollte, wie Wladimir Putin ist und was er über einen Krieg denkt, der die Welt erschüttert und der Wirtschaft meines Landes wirklich schweren Schaden zufügt, sondern auch, weil sie mir sagten, dass ich das nicht tun dürfe, auf der Grundlage illegitimer Mittel und ohne wirklich klar dargelegte Rechtfertigung“, fuhr er fort.

„Ich will in einem freien Land leben. Ich wurde in einem solchen Land geboren, und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um diese Gesellschaft, die ich liebe, zu erhalten“, schloss der ehemalige Fernsehmoderator.