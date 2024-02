Update Operation Chaos, Vorbereitung auf Terroranschläge des Tiefen Staates

Dr. Joseph Sansone

Als sich am 11. September 2001 die Anschläge auf das World Trade Center ereigneten, war ich empört und auch ein wenig skeptisch. Während der gesamten 1990er-Jahre hatte der Buchanan-Flügel der Republikanischen Partei einen starken Druck ausgeübt, um die illegale Einwanderung zu stoppen und ein Moratorium für die legale Einwanderung in die USA zu fordern. Es gab viele Gründe für diese Position, einschließlich kultureller, ethnischer, wirtschaftlicher und nationaler Sicherheitsgründe.

Die Anschläge waren für mich eine weitere Bestätigung, dass eine laxe Einwanderungspolitik in Verbindung mit einer interventionistischen Außenpolitik in die Katastrophe führt. Meine anfängliche Skepsis gegenüber den Anschlägen wandelte sich schnell in die Erkenntnis, dass es sich bei der ganzen Sache um False Flag und Betrug handelte. Das lag vorwiegend daran, dass unmittelbar nach den Anschlägen die Grenzen der USA geschlossen wurden, sodass auch der Zustrom illegaler Drogen praktisch zum Erliegen kam. Dann hat die Bush-Administration (bitte nicht mir die Schuld geben, ich habe Buchanan gewählt, nicht Bush oder Gore) plötzlich die Grenzen geöffnet. Das ergab für mich keinen Sinn. Ich betrachtete es mit einfachen Worten. Der Träger der Massenvernichtung war ein Einwanderer, legal oder illegal.

Zur gleichen Zeit, als die Grenzen der Vereinigten Staaten nicht mehr überwacht wurden, führte die Unionspartei polizeistaatliche Maßnahmen ein, schuf die entmenschlichende Transportation Security Agency (TSA), sexuelle Übergriffe und das Abtasten mit Pornoscannern wurden zur neuen Normalität, wenn man mit einer Fluggesellschaft flog. Wir bekamen auch das Department of Homeland Security (DHS) nach dem Vorbild der Nazis, zusammen mit dem Patriot Act, der einen Überwachungsstaat schuf. Anstatt unsere Grenzen zu überwachen, wurde beschlossen, einen Polizeistaat zu errichten.

Während dieser verrückte Austausch stattfand, gab es eine Propagandakampagne, die eine fieberhafte Unterstützung für die unpatriotischen Kriege im Irak und in Afghanistan anheizte.

Aus logischer Sicht schien dies wirklich falsch zu sein. Keine Überwachung der Grenzen, aber die Amerikaner bekamen den Polizeistaat. Und dann im Ausland in ein Wespennest zu stechen und gleichzeitig die Grenzen nicht gegen gegenseitige Angriffe zu schützen, das passte einfach nicht zusammen. Offensichtlich wurde die dschihadistische Bedrohung überschätzt, denn in den vergangenen 23 Jahren gab es keinen einzigen Anschlag. ….

Das Ziel von „No Borders“ und dieser Kriege sowie des US-Militärs im Allgemeinen ist es, eine Weltregierung zu fördern und die USA ihrer Ressourcen zu berauben, um die Vereinigten Staaten zu stürzen. Es ist eine Kampagne der asymmetrischen Kriegsführung. Es ist eine internationale Operation des tiefen Staates. Die Pax Romana dauerte 500 Jahre nach dem Untergang der Römischen Republik, die Pax Americana dauerte 35-40 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges. Hätten die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg einfach ihre restriktive Einwanderungspolitik beibehalten und zu einer nicht-interventionistischen Außenpolitik zurückgekehrt, wären sie für einen 1000-jährigen Lauf gerüstet gewesen. Stattdessen verlieren wir einen Krieg, der nicht nur darauf abzielt, unsere Regierung zu stürzen, wir verlieren einen Vernichtungskrieg.

Eine der Tatsachen, die mir in dieser Zeit besonders auffiel, war, dass es Bush gelungen war, den Flügel der nicht-militärischen Interventionisten zu zerschlagen, den Buchanan in den 1990er-Jahren wiederbelebt hatte. Bush führte auch polizeistaatliche Maßnahmen ein, die Bill Clinton niemals hätte durchsetzen können. In den 1990er-Jahren entwickelte sich in der Republikanischen Partei eine starke nicht-interventionistische Strömung und eine libertäre Anti-Polizeistaat-Stimmung. Das Massaker von Waco, der Bombenanschlag von Oklahoma City und die US-Bombenangriffe auf Serbien, ein ehemaliges Land des Sowjetblocks, wurden bis zu einem gewissen Grad abgelehnt. Dennoch wurden die Republikaner während der Amtszeit von Bush im Wesentlichen in Geiselhaft genommen. Militärischer Interventionismus war okay, ein Polizeistaat war okay, alles im Namen der nationalen Sicherheit.

Aber wie kann ein Krieg gegen einen amorphen Feind namens Terrorismus wirklich gewonnen werden?

Wie auch immer, Billionen von Schulden später, mit einem Polizeistaat und ungehinderter illegaler Einwanderung, kam 2020. Der Plan war derselbe wie bei 911. Man schürte die Angst vor einem „unsichtbaren Feind“ und führte polizeistaatliche Initiativen ein, bei denen Obama von den Republikanern zurückgeschlagen worden wäre.

Hätten sich alle fünfzig Gouverneure an die 15-Tage-Frist gehalten, wenn Obama Präsident gewesen wäre?

Ein wesentlicher Unterschied bestand darin, dass es den Staaten überlassen wurde, diese psychopathischen autoritären Maßnahmen umzusetzen. Dies führte zu einer Art Hund-und-Pony-Show, da die Gouverneure dafür gelobt werden konnten, dass sie nicht so autoritär waren wie andere Gouverneure und so weiter. Dieser Ansatz bot auch eine plausible Möglichkeit der Anfechtung. Jedenfalls hatten wir am Ende einen unvorstellbaren Polizeistaatsapparat, der extrem entmenschlichend war. Statt eines fremden Krieges richtete sich die Kriegspropaganda gegen die Amerikaner, gegen Masken, gegen Abschottung und vor allem in Form eines sogenannten „Impfstoffes“. Covid 19 und Covid 19-Injektionen sind biologisch-technische Waffen. Sie sind Nanopartikel-Waffen. Patente, pharmazeutische Dokumente und Beweise im Blut stützen diese Ansicht. Regierung und Pharmaindustrie haben 271 Millionen Amerikaner vergiftet.

Springen wir zum 7. Oktober 2023. In Israel kam es zu brutalen Anschlägen. Wie beim 11. September scheint es sich um einen Insider-Job zu handeln, und für etwa 7 Stunden wird Zurückhaltung befohlen. Dann kam der Völkermord in Gaza, und die Bemühungen, den Krieg zu einem regionalen und globalen Krieg auszuweiten, wurden von vielen in den Vereinigten Staaten unterstützt.

Damals warnte ich vor den Vorbereitungen für inländische Terroranschläge unter dem Deckmantel der Hamas oder der Hisbollah. Alex Jones (dem mehr Leute zuhören als mir) hat in seinem Interview mit Tucker Carlson davor gewarnt. Leider sieht es im Moment so aus, als würde genau das passieren. Meine Hoffnung ist, dass genügend Menschen auf diese Möglichkeit aufmerksam werden, sodass der tiefe Staat es nicht versuchen wird.

Kürzlich schickten mir einige Freunde, die sich nicht einmal kennen, dieses Youtube-Video eines Sheriffs aus Butler County, Ohio, der über ein Einweisung in DC spricht, bei dem der FBI-Direktor vor Anschlägen im Inland warnte. Der Sheriff spricht davon, dass wir zwei Länder bombardieren und unsere Grenzen nicht sichern. Er warnt davor, dass schlechte Schauspieler ins Land kommen und das Weiße Haus sich geweigert hat, den Sheriff oder die Organisation der Polizeichefs zu treffen.

Ich weiß nicht, ob dieser Sheriff in die Sache verwickelt ist oder ob er nur benutzt wird. Vielleicht ist er ein ehrlicher Mann, der sich Sorgen macht. Auf jeden Fall sieht das nach einem Psyop aus, um die Amerikaner auf Terroranschläge unter falscher Flagge gegen weiche Ziele im ganzen Land vorzubereiten. Das ist wieder das gleiche Spiel wie bei 911. Covid hat das im großen Stil gemacht, und diese False Flag Operation würde das fortsetzen, es ist genau wie 911, aber sie wollen das ganze Land wie den Flughafen machen.

Totale Kontrolle.

Wenn die Regierung ein Problem schafft und eine Lösung anbietet, sollte man das nicht glauben. Es ist ein Betrug. Wenn die Regierung keine Terroranschläge im Inland will, könnte sie die Grenzen sichern und eine nicht-interventionistische Außenpolitik betreiben. Ansonsten wird alles, was sie tut, Sie auf die eine oder andere Weise Ihrer Rechte berauben.

Der Sheriff im Video hat eine vernünftige Idee. Die Staaten könnten Gesetze erlassen, die den Aufenthalt illegaler Ausländer in ihrem Land unter Strafe stellen. Das würde es den Staaten ermöglichen, die Situation effektiv in den Griff zu bekommen, ohne die Rechte des Einzelnen zu verletzen.

Ansonsten gilt: Kaufen Sie nicht, was sie verkaufen. Sonst werden die Waffen konfisziert, es wird überall Checkpoints und Metalldetektoren geben, das ganze Land wird zum Flughafen. Dieselben Feiglinge, die Masken und Abriegelung gefordert haben, werden verlangen, dass man durch einen Metalldetektor geht, um eine Tasse Kaffee zu kaufen…