Bestattungsunternehmer: Das wird als Verbrechen biblischen Ausmaßes in die Geschichte eingehen

In einem Interview mit John Campbell erzählte der Bestattungsunternehmer John O’Looney von einem jungen Mann, der plötzlich verstorben war. Seine Familie beschloss, ihn einbalsamieren zu lassen.

O’Looneys Einbalsamierer stellte fest, dass die Adern des jungen Mannes durch etwas verstopft waren. Mit einer Pinzette entfernte er ein Blutgerinnsel, das fast einen Meter lang war.

Zuerst sah es aus wie ein normales Blutgerinnsel, aber als er das Blut abwusch, war es ganz weiß. „Das ist nicht normal“, betont der Bestatter. „Solche Blutgerinnsel haben wir noch nie gesehen.

Bestattungsunternehmer John O’Looney über die alarmierend großen Blutgerinnsel, die er sieht „Dieser junge Herr starb plötzlich … Mein Einbalsamierer rief mich … Als er es mit einer Pinzette herauszog, trat das Gerinnsel über die gesamte Länge des Beins dieses Mannes heraus, vielleicht 90 cm lang … Ich glaube, dass dies als biblisches Verbrechen gelten wird.“

