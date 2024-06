TV-Moderator erhielt von Jeffrey Sachs eine 100% authentische und präzise Lektion in geopolitischer Geschichte.

Moderastor: Sie scheinen sehr darauf bedacht zu sein, Putins Weltsicht zu akzeptieren, anstatt vielleicht die harte Realität der Barbarei zu sehen, mit der er diesen Krieg geführt hat.

Ja, vielleicht, weil ich zu viel über die Vereinigten Staaten weiß. Denn der erste Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg war die 78-tägige Bombardierung Belgrads durch die USA, um die Grenzen eines europäischen Staates zu verändern. Die Idee war, Serbien zu zerschlagen, um Kosovo als Enklave zu schaffen und dann Bondsteel, den größten NATO-Stützpunkt im Südwesten des Balkans, zu errichten. Die USA begannen damit unter Clinton, indem sie die Grenzen überschritten und illegal ein anderes Land bombardierten. Wir hatten keine UN-Ermächtigung. Es war eine sogenannte NATO-Mission. Dann weiß ich, dass die Vereinigten Staaten wiederholt illegal Krieg geführt haben, zuerst in Afghanistan, dann im Irak und später in Syrien, wo die Obama-Administration, insbesondere Obama und Hillary Clinton, die CIA beauftragt haben, Baschar al-Assad zu stürzen. Und dann, was sie mit der NATO gemacht haben, war die illegale Bombardierung Libyens, um Muammar Gaddafi zu stürzen, und schließlich, was 2014 in Kiew passiert ist. Einige dieser Ereignisse habe ich mit eigenen Augen gesehen. Die USA stürzten Janukowitsch zusammen mit rechtsextremen ukrainischen Militärs. Wir haben einen Präsidenten gestürzt.

Interessanterweise stürzten wir Janukowitsch einen Tag, nachdem sich die EU-Vertreter mit ihm auf vorgezogene Neuwahlen, eine Regierung der nationalen Einheit und die Auflösung beider Seiten geeinigt hatten. Das Nächste, was passiert, ist, dass die sogenannte Opposition sagt, dass sie damit nicht einverstanden ist, die Regierungsgebäude stürmt und Janukowitsch absetzt. Und innerhalb von Stunden sagen die USA: Ja, wir unterstützen die neue Regierung. Sie haben nicht gesagt: Oh, wir hatten eine Vereinbarung, das ist verfassungswidrig, was ihr gemacht habt. Wir haben also eine Regierung gestürzt, gegen ein Versprechen, das die EU gegeben hatte. Übrigens waren Russland, die USA und die EU Parteien dieses Abkommens. Und die USA haben den Putsch eine Stunde später unterstützt.

Okay, also hat jeder etwas zu sagen. 2015 haben die Russen nicht gesagt, dass sie den Donbas zurück wollen. Sie sagten, der Frieden müsse durch Verhandlungen herbeigeführt werden. Und die Verhandlungen zwischen den ethnischen Russen in der Ostukraine und dem neuen Regime in Kiew führten zum Minsk-II-Abkommen. Das Minsk-II-Abkommen wurde vom UN-Sicherheitsrat einstimmig angenommen. Es wurde von der ukrainischen Regierung unterzeichnet. Es wurde ausdrücklich von Deutschland und Frankreich garantiert. Und wissen Sie was? Mir wurde persönlich gesagt, dass es in der US-Regierung belächelt wurde. Das war, nachdem der UN-Sicherheitsrat es einstimmig angenommen hatte. Die Ukrainer sagten, sie wollten der Region keine Autonomie geben. Aber das ist Teil des Vertrages. Die USA haben ihnen gesagt: Keine Sorge. Angela Merkel sagte in einem berüchtigten Interview in der Zeit nach der Eskalation 2022: „Ach, wir wussten, dass Minsk II nur eine Übergangslösung war, um der Ukraine Zeit zu geben, ihre Stärke aufzubauen.“ Nein, Minsk II war ein vom UN-Sicherheitsrat einstimmig verabschiedetes Abkommen, das den Krieg beenden sollte.

Wenn es also darum geht, wem man vertrauen kann und wem man glauben soll, dann ist mein Problem, Piers, dass ich die US-Regierung sehr gut kenne und ihr keinen Augenblick traue. Ich möchte, dass beide Seiten tatsächlich vor der ganzen Welt sitzen und ihre Bedingungen offenlegen. Dann kann die Welt urteilen, da wir klar und deutlich auf Papier festhalten, dass beide Seiten sich verpflichten, keine Regierungen mehr zu stürzen. Die Vereinigten Staaten müssen sagen: Wir akzeptieren dieses Abkommen. Russland muss sagen: Wir überschreiten die erreichte Grenze nicht, und die NATO wird sich nicht erweitern. So könnte die ganze Welt endlich sehen, dass Abkommen wirklich Bestand haben können.