TV-Persönlichkeit und Reporterin Megyn Kelly enthüllt, dass ihre ältere Schwester plötzlich an einem Herzinfarkt stirbt (VIDEO)

Am Montag teilte die ehemalige FOX News-Moderatorin Megyn Kelly in ihrem Podcast mit, dass ihre 58-jährige Schwester Suzanne Crossley am Freitag plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben ist.

Megyn Kelly begann ihre Sendung The Megyn Kelly Show auf SiriusXM heute mit der Ankündigung, dass ihre Schwester am Wochenende verstorben sei.

„Etwas wirklich Trauriges ist am Wochenende in meiner Familie passiert“, sagte Kelly.

„Meine Schwester ist gestorben. Sie war 58 Jahre alt. Ihr Name war Suzanne Crossley, und sie starb am Freitag plötzlich an einem Herzinfarkt.“

„In den letzten Jahren ging es ihr gesundheitlich nicht besonders gut. Sie hatte ein Problem nach dem anderen. Es kam also plötzlich und unerwartet“, fügte sie hinzu.

„Ich erfuhr es nach der Show und fuhr sofort hin, um mit meiner Mutter, meinem Bruder Paul und meinem Neffen Brian, einem ihrer drei Kinder, dabei zu sein, als sie starb. Es war also wirklich hart, es war extrem emotional. Meine arme Mutter, wie ihr alle Mütter und Väter da draußen wisst, ist das nicht die Reihenfolge, in der das passieren sollte. Auf jeden Fall waren wir das Wochenende über alle zusammen. Ich fahre heute nach der Show wieder dorthin, und morgen wird sie beerdigt.“

Sehen Sie sich das Video unten an:

Breaking: Megyn Kelly announces that her 58-Year-Old sister died suddenly of a heart attack over the weekend. pic.twitter.com/MOTpa0K5J5 — Kate (@KateTalksTruth) October 24, 2022

Kelly sagte, der Tod ihrer Schwester habe ihr den Wert von Familie und Freunden vor Augen geführt.

„Es ist einfach eine Erinnerung daran, die Menschen, die man liebt, zu umarmen, wie kurz und zerbrechlich das Leben ist und wie wichtig es ist, den Menschen, die man liebt, nahe zu sein“, sagte sie.

„Wie kurz und zerbrechlich das Leben ist und wie wichtig es ist, den Menschen, die man liebt, nahe zu sein. Wir können nicht alle perfekt sein, aber wir können uns jeden Tag ein wenig bemühen, eine SMS zu schreiben oder einen Anruf zu beantworten. Darin bin ich nicht sehr gut. Das erinnert mich sehr daran, wie flüchtig die Dinge sein können.“

Vor fünf Tagen sah sich Kelly mit Gegenreaktionen konfrontiert, nachdem sie über die Gefahr von COVID-19 für kleine Kinder getwittert hatte.

„Eine erschreckende Anzahl von Kindern stirbt nach der Einnahme von Covid – unter anderem an Myokarditis“, schrieb Kelly.

„WIE KANN DIE CDC ES WAGEN, DIES IN DIE LISTE DER SCHULIMPFUNGEN AUFZUNEHMEN? Hören Sie nicht zu. Seien Sie besonders bei Ihren Teenagern vorsichtig, aber auch bei den Mädchen. Das sind keine ehrlichen Makler. DAS IST GEFÄHRLICH!“