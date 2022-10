Über 1.000 von den USA unterstützte „Terroristenstützpunkte“ in Irakisch-Kurdistan

Seit Beginn der gewaltsamen Proteste in den Straßen Irans wurde die Region Irakisch-Kurdistan von Dutzenden von Luftangriffen der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) heimgesucht. Der Stabschef der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Bagheri, sagt, dass die Region Irakisch-Kurdistan (IKR) mit Hilfe der USA zu einem „sicheren Hafen“ für iranisch-kurdische Oppositionsgruppen geworden ist, die „eine Bedrohung für die nationale Sicherheit des Iran darstellen“.

Heute gibt es 1.200 Militärlager [mit] 3.000 bewaffneten Terroristen, die gegen uns operieren“, behauptete Bagheri in einer Rede am 15. Oktober. Er fügte hinzu, dass der Iran die US-Basen im Irak weiterhin „unter Beobachtung“ halte. „Wir wissen, wo sich die US-Stützpunkte im Irak befinden, wie viele Truppen sich dort aufhalten und wie sie agieren“, sagte Bagheri, bevor er warnte: „Wenn die USA etwas gegen unsere Drohnen unternehmen, werden wir zweifellos Gegenmaßnahmen ergreifen.“

Der Armeechef enthüllte auch, dass Israel nach Angaben des iranischen Geheimdienstes diese bewaffneten Gruppen in zahlreichen Einsätzen ausgebildet hat, um sie dann über die Grenze zu schicken, damit sie sich an „Terrorismus und anderen Störaktionen“ beteiligen.

„Sie wurden als bezahlte Terroristen eingesetzt“, sagte Bagheri und fügte hinzu, dass „diese Terroristenhochburgen in Wirklichkeit zionistische Stützpunkte waren“. Einer dieser angeblichen Stützpunkte in der IKR-Hauptstadt Erbil wurde kürzlich von der Luft- und Raumfahrtabteilung des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) angegriffen.

Teheran hat die halbautonome Regierung der IKR wiederholt gewarnt, „die terroristischen Organisationen zu entwaffnen oder auszulöschen“. Insbesondere sagt Bagheri, dass der Iran „die Anwesenheit, den Bau von Bomben und militärische Aktivitäten“ in der Nähe seiner Grenzen nicht dulden werde.

In den letzten Wochen hat der Iran Luftangriffe auf die IKR geflogen, um kurdische Separatistengruppen zu bekämpfen, die angeblich gewalttätige Straßenproteste in der Islamischen Republik angeheizt haben.

„[Teheran] wird diese Operationen fortsetzen und sogar noch größere, solange es nötig ist, um die Terroristen aufzuscheuchen und zu entwaffnen“, betonte der Militärchef. Nach Angaben kurdischer Medien wurden bei mindestens einem der Luftangriffe Ende September mehrere Zivilisten getötet.

Die Unruhen auf den Straßen Irans wurden durch den Tod von Mahsa Amini ausgelöst, einer jungen Kurdin, die in den Stunden nach ihrer Festnahme durch die iranische Sittenpolizei ins Koma fiel, weil sie angeblich den Hidschab nicht korrekt getragen hatte. Sie starb drei Tage später in einem Krankenhaus an multiplem Organversagen, verursacht durch zerebrale Hypoxie.

Während die meisten westlichen Medien und Anti-Iran-Gruppen behaupten, Amini sei ins Koma gefallen, nachdem sie von Sicherheitskräften „geschlagen“ worden sei, bestätigen sowohl die Autopsie als auch die am Tag ihrer Festnahme veröffentlichten Videoaufnahmen die offizielle Darstellung Teherans, wonach sie in einem öffentlichen Warteraum aufgrund einer bereits bestehenden Erkrankung zusammengebrochen sei.