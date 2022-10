Globale Spannungen wegen Russland und der Ukraine – wie geht es weiter?

Es kommt ein Punkt im Leben jeder wirtschaftlichen oder politischen Analyse, an dem die meisten Ihrer Beobachtungen oder Vorhersagen entweder überwiegend falsch oder überwiegend richtig sind. Wenn Sie Ihre Arbeit mit der gebotenen Sorgfalt, durch Nachforschungen und durch praktische Erkenntnisse richtig gemacht haben, dann werden Sie in der Lage sein, aufzuzeigen, warum die Dominosteine fallen. Die Menschen müssen verstehen, wie diese Ereignisse vorhersehbar waren, damit sie sich in Zukunft besser vorbereiten können.

Die Mainstream-Medien, Politiker und globalen Banken werden der Öffentlichkeit erzählen, dass „niemand diese Ereignisse hat kommen sehen“. Das ist eine Lüge. Einige von uns in den alternativen Bereichen haben sie kommen sehen, und zwar mit großer Deutlichkeit. Das Establishment und seine Verteidiger wollen nicht, dass Sie das wissen. Sie werden rundheraus leugnen, dass wir etwas vorhergesagt haben; sie werden behaupten, dass wir nicht existieren, dass unsere Analysen nie stattgefunden haben, oder sie werden als letzten Ausweg behaupten, dass sie alles vor uns kommen sahen.

Die etablierten Beamten und Analysten müssen ihr Image als öffentliche Autorität aufrechterhalten, und das können sie nicht, wenn die „Emporkömmlinge“ in der alternativen Arena ständig Recht haben, während sie ständig im Unrecht sind. Schließlich haben sie alle die schicken Abschlüsse der Ivy League.

In meinem Artikel „The Globalist Reset Agenda Has Failed – Is Ukraine Plan B?“, der im Januar dieses Jahres veröffentlicht wurde, habe ich dargelegt, warum ich glaube, dass ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland die wahrscheinlichste Krise ist, die folgen wird, nachdem der Wirbel um die Covid-Pandemie abgeklungen ist.

In meinem Artikel „Ukraine Learns The Value Of An Armed Citizenry, But Far Too Late“ (Die Ukraine lernt den Wert einer bewaffneten Bevölkerung, aber viel zu spät) argumentierte ich mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass NATO-Truppen bereits vor Ort in der Region waren und nicht nur als Berater. Immer mehr Beweise sprechen dafür, dass westliche Truppen in der Ukraine aktiv sind und dass der Krieg im Wesentlichen von amerikanischen und europäischen Geheimdiensten geführt wird. In einigen Fällen wurde dies sogar offen zugegeben. Und warum sollten sie den Krieg nicht leiten? Er wird ausschließlich mit NATO-Geldern und NATO-Waffen geführt.

Kürzlich habe ich vorausgesagt, dass der Kreml seine Strategie ändern wird. Anstatt zu versuchen, größere Gebiete zu halten, würde er meiner Meinung nach stattdessen versuchen, eine „Tendering“-Strategie anzuwenden und den Großteil der ukrainischen Infrastruktur zu zerstören, insbesondere die Strom- und Wassernetze. In meinem Artikel „Eskalation: Jüngste Ereignisse deuten auf wachsende wirtschaftliche Gefahr hin“, der vor einem Monat veröffentlicht wurde, erklärte ich Folgendes:

„Bei der Menge an Propaganda, die vom ukrainischen Geheimdienst und der NATO kommt, ist es schwer zu sagen, was tatsächlich passiert, aber ich vermute, dass Russland seine Strategie ändert und sich neu positioniert, um Raketen und Artilleriebeschuss auf die Infrastruktur, einschließlich der Strom- und Wassernetze, einzusetzen.“

„Dies ist eine Taktik, die Russland seit Monaten vermieden hat, was überraschend ist, da eine der ersten Maßnahmen, die die USA bei einer Invasion ergreifen, die Beseitigung der wichtigsten Infrastruktur ist (wie wir es im Irak getan haben). Man sollte meinen, Russland hätte dasselbe getan, aber vielleicht haben sie sich dieses Szenario für den Winter aufgespart, wenn es für die Ukraine schwieriger ist, damit fertig zu werden… Das würde die Ukraine im kommenden Winter für den Großteil der Bevölkerung praktisch unbewohnbar machen.“

In der vergangenen Woche hat sich meine letzte Vorhersage bewahrheitet: Russland hat jetzt mit Marschflugkörpern und Drohnen mehrere Infrastrukturziele angegriffen und mindestens 60 % der ukrainischen Stromnetze lahmgelegt. Diese Netze werden nun umgeleitet, um die betroffenen Regionen mit EINIGEM Teil des Stroms zu versorgen, aber im besten Fall können sie nur 5 Stunden pro Tag in Betrieb sein. Die Kiewer Stadtverwaltung rief die Einwohner und Unternehmen auf, den Stromverbrauch von 17 bis 22 Uhr einzuschränken, und forderte die Besitzer von Werbeschildern auf, ihre Lichter in dieser Zeit auszuschalten.

Die Ukraine hat als Reaktion auf die Netzschäden alle Energieexporte nach Europa eingestellt. Das bedeutet, dass die EU zusätzlich zu den russischen Gas- und Öllieferungen noch mehr ihrer primären Energieressourcen verloren hat.

Manche mögen behaupten, die Raketenangriffe seien spontan erfolgt und nur durch die teilweise Zerstörung der Kertsch-Brücke durch eine ukrainische LKW-Bombe ausgelöst worden. Dies ist falsch. Laut Ben Hodges, einem pensionierten US-General, deuten die Intensität und der Umfang der Angriffe darauf hin, dass sie lange vor der Explosion auf der Brücke zwischen Russland und der annektierten Krim am Wochenende geplant wurden. Das bedeutet, dass Russland die Infrastruktur der Ukraine in jedem Fall angreifen würde.

Aber was bedeutet das alles, und wie geht es weiter?

Ich habe die Krise bisher sehr genau beobachtet, aber man benötigt keine Kristallkugel, um zu erkennen, wohin sich die Situation entwickelt. In erster Linie wird der Propagandakrieg auf Hochtouren laufen, wobei Russland weithin des „Völkermords“ bezichtigt wird, während die ukrainische Zivilbevölkerung einem langen Winter mit wenig bis gar keinem Strom und kaum sauberem Wasser entgegensieht.

Zum Vergleich: Als die USA während der Operation Iraqi Freedom zum zweiten Mal in den Irak einmarschierten, zerstörten wir die meisten lebenswichtigen Netzressourcen und ließen Millionen von Irakern ohne Strom und Wasser zurück. Hunderttausende von Zivilisten starben während des Krieges, viele von ihnen aufgrund des Mangels an lebenswichtigen Gütern. Wir müssen also vorsichtig sein, wie wir mit dem Wort „Völkermord“ umgehen, denn unser Glashaus zerbricht genauso leicht wie jedes andere.

Ich möchte die Leser daran erinnern, dass ich kein persönliches Interesse an einer der beiden Seiten dieses Konflikts habe, sondern mich nur für die Fakten vor Ort und deren Auswirkungen auf den Rest der Welt und insbesondere auf Amerika interessiere. Ich traue Wladimir Putin mit seinen langjährigen Verbindungen zu den Globalisten im WEF und seiner Freundschaft mit Henry Kissinger nicht, und ich traue der Marionettenregierung in der Ukraine ganz sicher nicht. Ich habe den Verdacht, dass dieser Konflikt zum Nutzen der globalen Eliten angezettelt wurde, und ich habe alle meine Gründe dafür gleich zu Beginn des Krieges genannt.

Ich möchte die Leser auch daran erinnern, dass es vor nicht allzu langer Zeit einen aggressiven Vorstoß von Demokraten und einigen Neokonservativen in der GOP gab, um die amerikanische Öffentlichkeit dazu zu bringen, ein starkes Engagement der USA und möglicherweise offene Truppeneinsätze in der Ukraine zu unterstützen. Dieser Versuch ist größtenteils gescheitert, aber sie werden es erneut versuchen, wenn der Konflikt eskaliert. Worte wie „Völkermord“ werden von Propagandisten großzügig verwendet, um emotionale Empörung hervorzurufen, aber diese Leute sind selten ehrlich.

Das soll nicht heißen, dass die Ukraine nicht vor einer Katastrophe steht, ganz im Gegenteil. Bis jetzt hat sie Annehmlichkeiten genossen, die einem Land, das sich mitten in einer Invasion befindet, nur selten zur Verfügung stehen, einschließlich Strom und Internet. Das ändert sich jetzt. Da die Stromnetze weiterhin ausfallen oder durch gezielte Angriffe zerstört werden, ist es unvermeidlich, dass Millionen von Ukrainern versuchen werden, die Region als Schutzsuchende in die Nachbarländer zu verlassen. Dieser Zustrom wird mit Sicherheit zu einer humanitären Krise führen.

Außerdem werden die Rufe der NATO-Regierungen nach einer direkten Intervention immer lauter werden, und die Mainstream-Medien werden versuchen, das Säbelrasseln so weit wie möglich zu verstärken.

Die Ukraine wird sich auf asymmetrischere Angriffe innerhalb Russlands verlegen und mehrere Guerilla- oder Terroraktionen durchführen, um eine breitere Reaktion Russlands hervorzurufen, die Amerika und die EU zu einem offenen Engagement verleiten könnte.

Russland wird einfach abwarten. Angesichts der explodierenden Energiegewinne und der engen Handelsbeziehungen zu China und Indien ist der wirtschaftliche Druck auf das Land minimal. Putin muss nur warten, bis die Waffen und das Geld der NATO ausgehen, was eher früher als später der Fall sein wird. Aus strategischer Sicht ist es für Russland sinnvoller, weiterhin gezielte Angriffe durchzuführen, als zu versuchen, weitere Gebiete zu erobern. Abgesehen davon dient ein lang anhaltender Konflikt dem Establishment auch als Ablenkung von der Wirtschaftskrise, die es selbst verursacht hat.

Putin würde es nie zugeben, aber die russische Präsenz in der Ukraine dient vielen globalistischen Interessen.

Die größte Frage, die sich jeder stellt, ist natürlich, ob dies zu einem nuklearen Ereignis führen wird? Wenn wir über einen globalen Atomkrieg sprechen, dann denke ich nicht. Wenn es sich um einen begrenzten regionalen Schlag handelt, z. B. mit einer oder zwei Waffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch.

Die Leute gehen automatisch davon aus, dass, wenn eine Atombombe hochgeht, ALLE Atombomben hochgehen werden. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Ein regionaler Schlag, der höchstwahrscheinlich von Russland ausgeht oder zumindest Russland angelastet wird, würde den Interessen der Globalisten zugutekommen, die das Bild eines Atompilzes über der Ukraine als Instrument für ultimative Angst und Panik nutzen könnten. Die Öffentlichkeit wäre vielleicht formbarer und kontrollierbarer, wenn sie glaubte, dass böse Russen mit Atomwaffen dabei sind, sie auszulöschen.

Ein tatsächlicher globaler Austausch von Atomwaffen wäre für das Establishment NICHT so vorteilhaft, da das Ergebnis völlig unvorhersehbar wäre und die riesige Infrastruktur, die sie über Generationen hinweg aufgebaut haben, im Handumdrehen zerstört würde. Ich denke, die Globalisten werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um eine weltweite nukleare Katastrophe zu vermeiden, aber sie würden sicherlich versuchen, die Bedrohung zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Die Energiekrise in der Ukraine wird sich mit der drohenden Energiekrise in Europa in diesem Winter überschneiden, und ich bezweifle, dass es viele Länder in der EU geben wird, die einen Zusammenbruch der Wirtschaft und der Versorgungskette vermeiden werden. Das Ausmaß der Krise wird von der Strenge des Winters abhängen.

Was Amerika betrifft, so mache ich mir weiterhin die größten Sorgen um die politische Optik. In den sozialen Medien kursiert bereits die Behauptung, dass die Konservativen mit Russland unter einer Decke stecken und dass in einigen Fällen Gruppen, die sich gegen die drakonische Politik des Establishments und der Regierung Biden stellen, in Wirklichkeit „russische Agenten“ sind.

Diese Strategie ist so durchschaubar, dass sie fast lächerlich ist. Während Biden weiter über die Stränge schlägt und seine Kriegstrommel gegen die Hälfte der US-Bevölkerung rührt, wird behauptet, dass diejenigen von uns, die reagieren oder Widerstand leisten, keine „Freiheitskämpfer“ sind, sondern bezahlte russische Saboteure. Selbst diejenigen unter uns, die diesen Kampf seit Jahrzehnten führen, werden des „Verrats“ und der „Auflehnung“ beschuldigt werden, anstatt sich einfach gegen die Tyrannei zu wehren.

Die Zeit des ultimativen Gaslighting der amerikanischen Bürger kommt – sie werden versuchen, uns unsere Freiheiten und alles, was wir haben, wegzunehmen und uns gleichzeitig beschuldigen, Schurken und ausländische Agenten zu sein. Dies IST das Endspiel des Ost/West-Paradigmas, zumindest für die Amerikaner. Aber wenn wir es kommen sehen, dann können wir uns zumindest darauf vorbereiten und so viele Menschen wie möglich warnen, bevor es passiert.