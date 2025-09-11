Während alle auf die Geschichte um Charlie Kirk starren, verdient dies mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit: Das US-Militär hat in Zusammenarbeit mit der südkoreanischen Regierung über Jahrzehnte hinweg ein System aufrechterhalten, in dem Zehntausende Frauen zur sexuellen Dienstbarkeit für US-Soldaten gezwungen wurden – viele von ihnen waren Minderjährige.

Das ist keine Spekulation: Der Oberste Gerichtshof Südkoreas entschied 2022, dass die Regierung diese Bordelle illegal betrieben hatte – in einer Weise, bei der die Frauen in Schuldknechtschaft gehalten wurden und das Gelände nicht verlassen konnten. Laut der New York Times (Quelle) „standen alle Frauen [in diesem System] in Schuldknechtschaft“, sie waren also de facto Sexsklavinnen.

Das Ausmaß war so grotesk, dass die Wirtschaft rund um diese Bordelle (Bars, etc.) Schätzungen zufolge in den 1960er- und 1970er-Jahren rund 25 % des südkoreanischen BIP ausmachte (Quelle: Le Monde).

Ein besonders abstoßendes Detail: Wenn eine dieser Frauen eine Geschlechtskrankheit bekam, wurde sie in Quarantäneeinrichtungen gesperrt, die US-Soldaten „Monkey Houses“ nannten – wegen der Schreie der Frauen, die herausgelassen werden wollten. Einen Bericht dazu gibt es bei Korean Quarterly (Quelle). Die Frauen mussten außerdem nummerierte Ausweise oder Schilder tragen – wie Warenprodukte.

Mehr als 100 dieser Frauen haben inzwischen eine bahnbrechende Klage gegen das US-Militär eingereicht, um es als den „eigentlichen Schuldigen“ in diesem staatlich geförderten Sexhandel zur Verantwortung zu ziehen.

Doch aufgrund von Abkommen zwischen den USA und Südkorea können die Frauen das US-Militär nicht direkt verklagen – nur ihre eigene Regierung. Das bedeutet perverserweise: Selbst wenn das Gericht feststellt, dass das US-Militär der „eigentliche Schuldige“ in diesem System sexueller Sklaverei war, werden am Ende die südkoreanischen Steuerzahler dafür zahlen müssen.