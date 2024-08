Über die folgenschwersten Maßnahmen Ihrer Regierung dürfen Sie nicht abstimmen

Das Funktionieren eines Welgtreichs wird als zu wichtig angesehen, um es in die Hände der Wähler zu legen – also wird es nicht gewählt. Nichts, was für das Funktionieren des Imperiums entscheidend ist, steht jemals auf dem Wahlzettel.

Caitlin Johnstone

Man hört oft, dass Demokraten die Menschen als “privilegiert” bezeichnen, wenn sie davon sprechen, eine dritte Partei zu wählen, oder wenn sie sagen, dass es egal ist, ob Donald Trump oder Kamala Harris die Wahl im November gewinnt. Die Idee dahinter ist, dass man nicht alles tut, um sicherzustellen, dass die Demokraten gewinnen, weil man weiß, wohlhabend und verwöhnt genug ist, um sich keine Sorgen darüber zu machen, dass Donald Trump ins Amt kommt und eine rassistische und diskriminierende Politik umsetzt.

Diese Behauptung ist falsch. Nichtwähler in den USA sind statistisch gesehen viel häufiger arm und nicht weiß, weil diese Gruppen dazu neigen, beide politischen Strömungen als mehr oder weniger gleichwertig zu betrachten, wenn es darum geht, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Es zeigt sich, dass man ein gewisses Maß an Stabilität und Komfort in seinem Leben haben muss, um einen signifikanten Unterschied zwischen diesen Kandidaten zu erkennen, und vielen mangelt es an dieser Stabilität und diesem Komfort – sowohl in den USA als auch weltweit. Sie sind nicht privilegiert genug, um sich für das eine oder das andere zu interessieren.

Zu den Menschen, die nicht privilegiert genug sind, um sich dafür zu interessieren, wer die Wahlen in den USA im November gewinnen wird, gehören auch die Amerikaner:

Die Palästinenser, die weiterhin vom Staat Israel getötet und unterdrückt werden, egal ob Trump oder Harris gewinnt.

Die Ukrainer, die weiterhin in Washingtons Stellvertreterkrieg mit Russland sterben werden, egal ob Trump oder Harris gewinnt.

Die Opfer der US-Kriegstreiberei auf der ganzen Welt, die unter der massiven militärischen Gewalt leiden und sterben werden, egal ob Trump oder Harris gewinnt.

Opfer der US-Wirtschaftssanktionen, die weiter leiden und kämpfen werden, weil ihre Regierung die Dreistigkeit besaß, sich dem Diktat Washingtons zu widersetzen, egal ob Trump oder Harris gewinnt.

Die Opfer der imperialistischen Ausbeutung in den USA, deren Arbeitskraft und Ressourcen weiterhin von einem extrem ungerechten und ausbeuterischen System ausgebeutet werden, egal ob Trump oder Harris gewinnt.

Amerikas Obdachlose, die obdachlos bleiben werden, egal ob Trump oder Harris gewinnt.

Amerikas arbeitende Arme, die weiterhin kämpfen müssen, um über die Runden zu kommen, egal ob Trump oder Harris gewinnt.

Die Opfer des amerikanischen Polizei- und Gefängnissystems, die weiterhin von diesen Systemen missbraucht und misshandelt werden, egal ob Trump oder Harris gewinnt.

Die Wahrheit ist, dass Sie über die wichtigsten Dinge, die Ihre Regierung tut, einfach nicht abstimmen können.

Sie können nicht darüber abstimmen, ob Krieg, Militarismus und Imperialismus weitergehen sollen.

Sie können nicht darüber abstimmen, ob Ihre Regierung einen Atompakt mit Russland und China eingehen soll.

Sie können nicht darüber abstimmen, ob Ihre Regierung Systeme aufrechterhalten soll, die die Zerstörung unserer Biosphäre garantieren.

Sie können nicht darüber abstimmen, ob Ihre Regierung unermüdlich daran arbeiten soll, jede Nation irgendwo auf der Welt zu untergraben und zu zerstören, die es wagt, ihren Befehlen nicht zu gehorchen.

Sie können nicht darüber abstimmen, ob Ihre Regierung weiterhin Sanktionen gegen ein Drittel der Welt verhängen soll, die die Wirtschaft von Ländern mit niedrigem Einkommen unverhältnismäßig hart treffen.

Sie können nicht darüber abstimmen, ob Ihre Regierung Systeme aufrechterhalten soll, die es den Reichen ermöglichen, die Kontrolle über die Arbeit auszuüben, um den Arbeitnehmern im In- und Ausland den Mehrwert vorzuenthalten.

Sie können nicht darüber abstimmen, ob Ihre Regierung Systeme aufrechterhalten soll, die es Menschen ermöglichen, obdachlos zu werden oder an behandelbaren Krankheiten zu sterben, weil sie nicht genug Geld haben.

Sie können nicht darüber abstimmen, ob Milliardäre Milliardäre bleiben sollen, während so viele einfache Menschen ums Überleben kämpfen.

Sie können nicht darüber abstimmen, ob Sie und Ihre Landsleute täglich der Propaganda der Massenmedien ausgesetzt sein sollen, die den Informationsinteressen Ihrer Regierung und der Politik des Status quo dient, auf die sie sich stützt.

Sie können nicht darüber abstimmen, ob Ihre Regierung immer mehr autoritäre Maßnahmen wie die Manipulation von Algorithmen in Silicon Valley, Online-Zensur, Überwachung, Staatsgeheimnisse und den Krieg gegen den Journalismus vorantreiben soll, um die Unterdrückung Andersdenkender zu sichern.

Sie können nicht darüber abstimmen, ob diese Morde, Tyrannei, Unterdrückung und Ausbeutung stattfinden sollen oder nicht. Sie können nur darüber abstimmen, welches Gesicht diese Dinge in den nächsten vier Jahren repräsentieren soll und ob dieses symbolische Gesicht ein (D) oder ein (R) neben seinem Namen tragen wird.

Das Funktionieren eines Weltimperiums wird als zu wichtig angesehen, um es in die Hände der Wähler zu legen – also wird es nicht gewählt. Nichts, was für das Funktionieren des Imperiums entscheidend ist, steht jemals auf dem Wahlzettel. Sie überlassen den Wählern nur die Kontrolle über ein paar oberflächliche Details ihrer Gesellschaft, die für die Mächtigen keinen Unterschied machen, während sie den Wahlen und ihren Ergebnissen eine enorme Bedeutung beimessen, um den Wählern das Gefühl zu geben, das sie wirklich etwas bewirken.

Noam Chomsky hatte recht, als er sagte: “Der clevere Weg, die Menschen passiv und gehorsam zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptabler Meinungen streng zu begrenzen, aber innerhalb dieses Spektrums eine sehr lebhafte Debatte zuzulassen. Solange man dieses Zitat nicht wirklich versteht und weiß, wie weit es geht, kann man die westliche Mainstream-Politik und den politischen Diskurs nicht verstehen.