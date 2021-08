Überfallkommandos, Hubschrauber, Kontrollpunkte: Bürger in Sydney Protestieren gegen Abriegelung und stehen einer Übermacht von Staatsdienern gegenüber

Demonstranten, die gegen die Abriegelung protestieren, sind im Stadtzentrum von Sydney mit der Polizei aneinandergeraten, und das inmitten einer verstärkten Polizeiaktion mit Sperrzonen, Barrikaden und Kontrollpunkten.

Bei den Freiheitsprotesten in Sydney wurden mehrere Personen verhaftet, nachdem die Polizei des Bundesstaates NSW einen Großeinsatz mit Hubschraubern, Verkehrskontrollen und Bereitschaftspolizei gestartet hatte, um eine Wiederholung der Proteste vom 24. Juli zu verhindern.

Virale Videos, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigen, wie die Polizei Menschen, die gegen die Gesundheitsvorschriften verstoßen haben, abführt und andere im Stadtzentrum von Sydney verhört.

Der stellvertretende Kommissar der NSW-Polizei, Mal Lanyon, warnte am Freitag, dass Menschen, die sich illegal versammeln, um zu protestieren, mit einem 1400 Mann starken Polizeiaufgebot rechnen müssen, das in ganz Sydney im Einsatz ist.

Der Verkehr in der Stadt und die öffentlichen Verkehrsmittel wurden von der Polizei kontrolliert, und Taxidienste und andere Transportmittel dürfen keine Fahrgäste in das Stadtzentrum bringen.

Sydney “protest” seems a bit smaller than Melbourne’s. But equally idiotic. https://t.co/rjar5v1qcq — Mike Carlton (@MikeCarlton01) August 21, 2021

Berittene Polizisten patrouillieren mit Bereitschafts- und Hundestaffeln, die strategisch in der ganzen Stadt platziert sind, um auf illegale Versammlungen zu reagieren.

Die „Freiheitskundgebung“ sollte am Samstag um die Mittagszeit beginnen, obwohl hochrangige Vertreter der Polizei eine „Null-Toleranz“-Haltung bei Nichteinhaltung versprachen.

Der Sydney Morning Herald berichtete, 2500 Mitglieder einer Telegram-Gruppe hätten eine Nachricht erhalten, in der mitgeteilt wurde, dass der Protest trotz des Widerstands der Polizei stattfinden würde.

„Die Polizei wird dieses Mal härter durchgreifen, aber das ist in Ordnung, denn wir werden ihnen zahlenmäßig immer noch weit überlegen sein und viele tapfere Kämpfer auf unserer Seite haben, die bereit sind, aufzustehen und für die Freiheit zu kämpfen“, hieß es in der Nachricht.

Hunderte von Demonstranten, die gegen die Abriegelung protestierten, kamen am Samstagmittag nach Melbourne und Brisbane, während in allen australischen Hauptstädten außer Hobart Kundgebungen geplant waren.

Verhaftungen durch die Polizei auf dem Broadway bei der „Freiheitsdemo“ in Sydney am 21. August 2021. (Bilder von Julian Andrews).

Australia Reports Record Covid Cases As Police Block Sydney Protest https://t.co/7SQCanKmYJ pic.twitter.com/0rQGzMiFUp — Zyite.news (@ZyiteGadgets) August 21, 2021

Am Freitag hat Polizeiminister David Elliot eine strenge Warnung an potenzielle Demonstranten ausgesprochen und erklärt, dass Regelverstöße mit der „vollen Härte“ der Strafverfolgung in NSW geahndet würden.

„Sie werden eine Geldstrafe erhalten. Sie werden schließlich vor Gericht gestellt und riskieren die Verlängerung der Abriegelung, gegen die Sie protestieren“.

Während der Proteste am 24. Juli gingen Tausende auf die Straße, um gegen die strengen Abriegelungsmaßnahmen zu protestieren. Sie riefen „Freiheit“ und gerieten mit der Polizei auf dem Broadway aneinander, wo der Verkehr zum Stillstand kam.

Bei den Ausschreitungen wurden berittene Polizisten in der Nähe des Rathauses mit Wurfgeschossen beworfen, und in der George Street kam es zu einer Schlägerei.

Die Polizei hat insgesamt 60 Strafanzeigen und 350 Ordnungswidrigkeitsbescheide ausgestellt, nachdem im Zuge der Proteste eine 22-köpfige Einsatzgruppe gebildet worden war.

Nach den geltenden Gesundheitsvorschriften dürfen sich Menschen aus verschiedenen Haushalten nur in Zweiergruppen zum Sport versammeln, und die Strafverfolgungsbehörden haben Anträge für Protestveranstaltungen abgelehnt.

Außerdem wurde bekannt, dass Anthony Khallouf, ein Organisator der Proteste gegen die Abriegelung in Sydney, für mindestens drei Monate ins Gefängnis muss, weil er an der Organisation der Kundgebung am Samstag beteiligt war.

Der 28-Jährige wurde am Donnerstag am Bahnhof Hornsby im Norden Sydneys verhaftet und sagte den Polizeibeamten, er habe sich verlaufen.