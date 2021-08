Frankreich: Sechster Samstag in Folge der nationalen Mobilisierung gegen den Gesundheitspass: 200 Kundgebungen (Videos)

Die Gegner des Gesundheitspasses demonstrieren am Samstag erneut gegen die von der Regierung getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie. Große Demonstrationen werden in Toulon, Nizza, Marseille, Montpellier und Perpignan erwartet.

14:30 Uhr MEZ Als die Demonstranten heute am späten Vormittag in das Rathaus von Saint-Pierre, der Hauptstadt der Insel La Réunion, eindrangen, wurden sie von der Polizei auseinandergetrieben, wie mehrere in den sozialen Netzwerken veröffentlichte Bilder zeigen.

Manifestations : les manifestants ont envahi la mairie de Saint-Pierre https://t.co/nzmeisdWm8 pic.twitter.com/LYeQy3lbFg — Linfo.re (@Linfore) August 21, 2021

14.25 Uhr MEZ „Geld für die Gesundheit, nicht für die Finanziers“, skandierten die Demonstranten bei der Demonstration in Nantes, so berichtet die Presse Océan, die erklärt, dass sich die Demonstration in Richtung Universitätsklinikum der Stadt bewegte.

La manifestation des opposants au pass sanitaire se met en route en direction du CHU. #Nantes #PassSanitaires #Manifs21aout pic.twitter.com/TXBSkRnRrI — Presse Océan (@presseocean) August 21, 2021

14:23 CET „Demonstranten gegen den Gesundheitspass versammeln sich vor dem AFP-Hauptquartier in Paris“, berichtet unser Journalist Lucas Léger, vor Ort.

Manifestants contre le #PassSanitaire en cours de rassemblement devant le siège de l'AFP à #Paris #Bourse. pic.twitter.com/qL9qcWV1wd — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) August 21, 2021

14:18 Uhr „Macron, wir wollen deinen Pass nicht! Pflegekräfte an der Spitze eines Marsches von 10.000 Menschen in Valence“, so ein Internetnutzer, der am Mittag mehrere Videos von der Demonstration geteilt hat.

#Macron ton pass on en veux pas ! Les soignants en tête d'un cortège de 10.000 personnes à #Valence !@AnonymeCitoyen pic.twitter.com/DTXth4iUG8 — John Sahy (@john_sahy) August 21, 2021

„Die Demonstranten hielten vor dem Kiosk Peynet an, Betreuer und Feuerwehrleute wurden von einer verrückten Menge bejubelt“, erklärt er hier.

À #Valence les manifestants se sont arrêtés devant le Kiosque Peynet, les soignants & pompiers sont acclamés par une foule dingue !

Bravo à tous, unis pour la Liberté ! 🇫🇷#NonAuPassSanitaire#Manifs21aout@AnonymeCitoyen pic.twitter.com/3vOyT4UaFX — John Sahy (@john_sahy) August 21, 2021

14:13 CET In Pau, Pyrénées-Atlantiques, demonstrieren an diesem sechsten Samstag der nationalen Mobilisierung mehrere tausend Gegner des Gesundheitspasses im Stadtzentrum.

Plusieurs milliers de manifestants opposés au pass sanitaire marchent à nouveau dans les rues de #Pau pour le 6e samedi de mobilisation#AntiPassSanitaire pic.twitter.com/9gHjKqDgGv — France Bleu Béarn Bigorre (@FB_BearnBigorre) August 21, 2021

„Die Demonstranten feiern vor dem Rathaus“, berichtete France Bleu Béarn Bigorre kurz vor Mittag.

Jérôme Rodrigues, figure du mouvement des gilets jaunes, s'est joint à la manifestation à #Pau pic.twitter.com/6kO9tvSeEO — France Bleu Béarn Bigorre (@FB_BearnBigorre) August 21, 2021

14.08 Uhr MEZ Die Demonstranten, die sich am Place de Fontenoy im 7. Pariser Arrondissement trafen, begannen ihren Marsch am frühen Nachmittag. „Der Umzug wird von der Polizei streng kontrolliert“, so unser Korrespondent vor Ort.

🔴Manifestation pour un sixième week-end consécutif à #Paris contre le #PassSanitaire et l'obligation vaccinale. Le cortège est très encadré par les forces de l’ordre. Plusieurs rassemblements aujourd’hui dans la capitale et dans le pays. #Manifs21aout #manifestations21aout pic.twitter.com/7NRYxpi0YX — Charles Baudry (@CharlesBaudry) August 21, 2021

12.57 Uhr MEZ Trikolore und Schilder mit Rachegelüsten gegen den Gesundheitspass färben den Umzug in Aix-en-Provence, wie mehrere Videos zeigen, die am Morgen verbreitet wurden.

12:56 Uhr MEZ „Narbonne ist auf der Straße, um Nein zur Gesundheits-Tyrannei zu sagen […] Nein zum Pass der Schande“, schrieb der Gründer von Debout la France in den sozialen Netzwerken und postete ein Video von einer Prozession mit mindestens mehreren hundert Teilnehmern.

#Narbonne est dans la rue pour dire non à la tyrannie sanitaire ‼️



Chaque semaine vous êtes au rendez-vous de la liberté, merci et bravo à vous tous 👏



NON

au #PassDeLaHonte ‼️#Resistance #manifestation21aout #Manifs21aout #TouchePasARaoult #TouchezPasAuxEnfants pic.twitter.com/kuKGnx7PpS — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) August 21, 2021

12.55 Uhr MEZ In Morlaix, einer Stadt mit weniger als 30.000 Einwohnern im Departement Finistère, haben die Gegner des Gesundheitspasses ihren Marsch durch das Stadtzentrum begonnen, wie der Journalist Mehdi Abirez berichtet. „Macron, wir wollen deinen Pass nicht“ und „Rühr unsere Kinder nicht an“, skandierten die Demonstranten.

Nouveau samedi de mobilisation à #Morlaix, le sixième consécutif. Le cortège commence sa parade dans le centre-ville en chantant « Macron, ton passe on en veut pas » et « Touchez pas à nos enfants ». #manifestation21aout pic.twitter.com/a5FvvpiBmO — Mehdi Abirez (@meheed) August 21, 2021

Für den 21. August sind in Frankreich mehr als 200 Demonstrationen anlässlich des sechsten Wochenendes der nationalen Mobilisierung gegen den Gesundheitspass geplant. Die in den letzten Tagen angekündigten Kundgebungen betreffen sowohl Großstädte als auch kleinere Orte. Die Ordnungskräfte rechnen mit großen Demonstrationen in Toulon, Nizza, Marseille, Montpellier und Perpignan.

Ersten Schätzungen der Polizei zufolge könnten an diesem neuen Samstag landesweit zwischen 170.000 und 220.000 Menschen mobilisiert werden, davon zwischen 12.000 und 20.000 in der Hauptstadt. Die Mobilisierung geht über die sogenannten „Impfskeptiker“-Forderungen hinaus, auf die die Regierung die Bewegung ursprünglich reduzieren wollte. Es ist bemerkenswert, dass frühere Demonstrationen relativ reibungslos verlaufen sind, trotz Zusammenstößen in einigen Großstädten und Kontroversen über angeblich antisemitische Parolen. „Ich werde das nicht durchgehen lassen und habe den Präfekten Anweisungen gegeben, damit es keine absolut inakzeptablen antisemitischen Demonstrationen mehr gibt“, sagte Innenminister Gérald Darmanin, zitiert von AFP am 21. August. Dieser neue Akt der Mobilisierung erfolgt, nachdem kürzlich bekannt wurde, dass Professor Didier Raoult möglicherweise nicht wieder als Leiter des IHU Méditerranée Infection berufen wird. Als Reaktion auf diese Ankündigungen rief der Gründer der Patriotes, Florian Philippot, die wichtigste politische Figur der Protestbewegung, die Demonstranten dazu auf, den Namen des Infektiologen aus Marseille zu bejubeln.

#Raoult et #Liberté seront les 2 mots les plus clamés par les millions de Français en #Manifs21aout !

Nous les ferons résonner avec énergie et optimisme, comptez sur nous !

Courage ! Ce régime de mort, de mensonge et de haine tombera bientôt ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 ⤵️ pic.twitter.com/VrVqPZCUtr — Florian Philippot (@f_philippot) August 20, 2021

Wie die AFP berichtet, wird die schrittweise Verlängerung des Gesundheitspasses fortgesetzt. Seit dem 16. August sind mehr als 120 große Einkaufszentren und Geschäfte in der Region Paris und in Südfrankreich verpflichtet, das Dokument systematisch zu überprüfen. Dies kann der Nachweis einer vollständigen Impfung, ein weniger als 72 Stunden zurückliegender Antigentest oder der Nachweis einer Erkrankung in den letzten sechs Monaten sein.