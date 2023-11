Überraschendes Eingeständnis Netanjahus: Israel „nicht erfolgreich“ bei Minimierung ziviler Opfer

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat in den vergangenen Tagen in den US-Medien eine Blitzkarriere hingelegt – zu einem Zeitpunkt, an dem die amerikanische Öffentlichkeit zunehmend gespalten ist über die israelische Militäraktion im Gazastreifen und die steigende Zahl ziviler Opfer.

In einem neuen Interview mit CBS machte er jedoch ein überraschendes Eingeständnis – überraschend vor allem angesichts der Tatsache, dass er derzeit unter besonderer Beobachtung steht, nachdem internationale Institutionen, darunter ein Expertengremium der Vereinten Nationen, Israel des „Völkermords“ und der „Kriegsverbrechen“ beschuldigt haben. Netanyahu räumte gegenüber CBS ein, dass es Israel nicht gelungen sei, die Zahl der zivilen Opfer unter der Zivilbevölkerung zu minimieren.

Dafür machte er letztlich die Hamas verantwortlich und versprach, das israelische Militär werde „versuchen, die Arbeit zu beenden“, um die islamistische Terrorgruppe zu vernichten.

Doch er betonte überraschend unverblümt: „Das ist es, was wir versuchen: zivile Opfer zu minimieren. Aber leider gelingt uns das nicht“.

Er stellte den Kontext so dar, dass die Hamas Zivilisten „mit vorgehaltener Waffe“ daran hindere, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen. Die Hamas habe „auf die sicheren Korridore geschossen, die wir für die Palästinenser eingerichtet haben“.

Israel hat in den vergangenen Wochen Hunderttausende Flugblätter über dem Gazastreifen abgeworfen, in denen die Zivilbevölkerung gewarnt wird, den Norden des Gazastreifens, zu dem auch die dicht besiedelte Stadt Gaza gehört, zu verlassen und in den Süden zu ziehen. Erst diese Woche hat Israel auch Gebiete im Süden zur Evakuierung aufgefordert. Die Palästinenser erklärten, sie könnten nirgendwo anders hin, auch weil der Grenzübergang Rafah nach Ägypten für alle außer Inhaber ausländischer Pässe geschlossen bleibt.

„Jeder tote Zivilist ist eine Tragödie. Und wir sollten keine haben, denn wir tun alles, was wir können, um die Zivilisten aus der Gefahrenzone zu bringen, während die Hamas alles tut, um sie dort zu halten“, sagte Netanyahu.

Palästinensische Vertreter versuchten vor der UNO, die israelisch-amerikanische Darstellung der Gaza-Krise zu widerlegen:

In weniger als zwei Minuten entlarvt der Vertreter des Staates Palästina bei den Vereinten Nationen den gesamten Mythos der westlichen „Zivilisation“ unter dem militärisch-industriellen Komplex der USA. Dies sollte in Schulen und Universitäten in der gesamten westlichen Welt Pflichtlektüre sein, wenn wir etwas über die Wahrung der Menschenrechte lernen wollen, bevor wir überhaupt damit beginnen, sie anderen zu predigen.

In less than 2 minutes, the representative for the State of Palestine at the UN, eviscerates the entire myth of Western "civilization" under the US Military Industrial Complex. This should be mandatory viewing in schools and universities throughout the Western world, if we do… pic.twitter.com/nSN5wBXtJs — Robin Monotti (@robinmonotti) November 16, 2023

Mit großer Verspätung hat das Weiße Haus damit begonnen, Israel zu warnen, dass es sich bei „Zielen“ wie dem Al-Shifa-Krankenhaus zurückhalten müsse. Israel hat nun die militärische Kontrolle über das Krankenhaus, aber viele Palästinenser sind dort geblieben.

Laut Al Jazeera sind über Nacht mindestens 22 Patienten gestorben, die meisten von ihnen auf der Intensivstation. Ein Bericht vom Freitag zitiert den Direktor von Al-Shifa, Muhammed Abu Salmiya, mit den Worten: „7000 Menschen – Patienten, medizinisches Personal und andere Zivilisten, die Schutz suchen – sind im Krankenhaus eingeschlossen, und der Komplex ist weiterhin von Wasser, Strom und Kommunikation abgeschnitten“.

Angesichts der Tatsache, dass Netanjahu gerade sehr deutlich zugegeben hat, dass seine Streitkräfte Zivilisten massakriert haben und es ihnen „nicht gelungen“ ist, die steigende Zahl unschuldiger Opfer zu verhindern… Wird er von den westlichen Menschenrechtsinstitutionen und Medien die gleiche Behandlung wie Assad erhalten? Wir werden nicht den Atem anhalten…

Frankreich stellt Haftbefehl gegen Syriens Präsident Assad aus

France issues arrest warrant for Syria's President Assad – source https://t.co/J6MoHxm7b9 pic.twitter.com/J2MQyGWbvO — Reuters (@Reuters) November 15, 2023

Das Interview dazu: