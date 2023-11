Biometrie für Zahlungen und Veranstaltungen als Wachstumsbereiche

Biometrie im Einzelhandel und bei Veranstaltungen gehörte in dieser Woche zu den meistgelesenen Themen im Biometric Update: Mastercard und NEC schlossen einen Vertrag über Technologie für Kassensysteme, und ein Webinar mit Veridas beschrieb einen Marktbereich mit großem Wachstumspotenzial. Die dezentralisierte digitale ID ist in den Köpfen einflussreicher Personen präsent, während die Übernahme von dänischen digitalen ID-Produkten durch die IN Groupe zu einer weiteren bescheidenen Konsolidierungswelle nach einer langsameren Periode von Fusionen und Übernahmen beiträgt.

Die wichtigsten Biometrie-News der Woche

Führungskräfte von Veridas und der erfahrene Biometrie-Berater Doug OGorden diskutierten letzte Woche in einem von Biometric Update veranstalteten Webinar darüber, wie Biometrie das Fan-Erlebnis in Stadien und anderen Veranstaltungsorten verbessern kann. Die Kombination von digitalen und physischen Erlebnissen kann die teuren „magischen Momente“ der Fans auf vielfältige Weise verbessern, vom schnelleren Einlass bis hin zu berührungslosen Eintrittskarten. Ein belgischer Fußballverein hat sich für Palmki entschieden, um biometrischen Zugang zu ermöglichen – das jüngste Beispiel für das Wachstum in diesem Segment.

Mastercard wird für sein biometrisches Checkout-Programm biometrische Algorithmen von NEC zur Gesichts- und Aktivitätserkennung einsetzen. Das Bezahlprogramm, das im vergangenen Jahr mit einem Pilotprojekt in Brasilien gestartet wurde, soll auf Einzelhandelsgeschäfte im asiatisch-pazifischen Raum ausgeweitet werden, um Warteschlangen zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und kontaktlose Transaktionen zu ermöglichen.

Indiens nationales biometrisches Authentifizierungssystem war laut UIDAI-Statistiken in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt fast 55 Stunden offline. Dies entspricht einer Verfügbarkeit von über 99 Prozent, hat aber zu Vorwürfen der Inkompetenz geführt. Das System hat inzwischen mehr als 100 Milliarden Authentifizierungen durchgeführt.

Die UNDP-Initiative „50 in 5“, die die Entwicklung einer effektiven digitalen öffentlichen Infrastruktur vorantreiben soll, wurde mit Zusagen von elf Ländern gestartet. Sie werden nicht nur daran arbeiten, die digitale Infrastruktur aufzubauen, sondern sie auch sicher, inklusiv und interoperabel zu machen. Brasilien und Togo stellten ihre Erfahrungen mit Echtzeit-Zahlungsplattformen für öffentliche Dienstleistungen auf einer hochrangig besetzten Auftaktveranstaltung Anfang des Monats vor.

Der Humane Ai Pin hat das Interesse von Finanziers und Medienbeobachtern aus dem Silicon Valley geweckt und Klarheit über die Authentifizierungsfunktionen des persönlichen Geräts geschaffen. Neben den biometrischen Daten des Herzschlags, die nach Angaben des Unternehmens zur Authentifizierung des Trägers genutzt werden können, verfügt das Wearable über ein Mikrofon und eine Kamera sowie eine Gestenerkennung, die darauf schließen lassen, dass auch biometrische Daten der Stimme und des Gesichts genutzt werden können.

Die technische Arbeit an der dezentralen digitalen ID ist weit genug fortgeschritten, um ihre Vorteile zu nutzen, wenn die rechtlichen und kommerziellen Rahmenbedingungen nachziehen können, so die Diskussionsteilnehmer auf dem Future Identity Festival. Biometric Update berichtete live aus London, wie die Teilnehmer über die Rolle digitaler Geldbörsen diskutierten und wie die Regulierungsbehörden auf die digitale Betrugslandschaft reagieren.

Dezentrale digitale Identitäten werden im Metaverse eine wichtige Rolle spielen, so KuppingerCole in einem Analystenbericht. Skalierbarkeitsprobleme im Zusammenhang mit den Bandbreitenanforderungen von Self-Sovereign ID und anderen dezentralen Systemen stellen dabei ein potenzielles Hindernis dar. Die Notiz enthält Ratschläge für Blockchain-Entwickler, Unternehmen und Anbieter von dezentralen ID-Systemen.

IN Groupe hat MitID und NemLog-in, die Grundpfeiler des nationalen dänischen digitalen ID-Systems, von Nexi für einen unbekannten Betrag erworben. Es wird erwartet, dass die Übernahme das Portfolio der IN Groupe im Bereich der digitalen Identität erweitert und es dem Unternehmen ermöglicht, Kunden in ganz Europa zu bedienen. Nexi wird seinen Schwerpunkt auf den Zahlungsverkehr verlagern.

Israel nimmt bedeutende Änderungen bei der Verwaltung biometrischer Daten vor und gewährt den Sicherheitskräften uneingeschränkten Zugang zur nationalen Datenbank, angeblich um von Terroristen ermordete oder entführte Bürger zu identifizieren. Die Times of Israel berichtete, dass sich die Identifizierung der Opfer der Anschläge vom 7. Oktober in den sechs Tagen vom 8. bis 14. November auf 16 verlangsamte und 859 von etwa 1.200 Opfern identifiziert wurden. Die neuen Befugnisse sind mit einer Verfallsfrist von 6 und 12 Monaten verbunden.

Sri Lanka wird demnächst einen Vertrag über 5 Millionen biometrische Reisepässe und einen weiteren über die gleiche Anzahl nationaler Identitätskarten ausschreiben sowie einen Vertrag über eine nationale digitale Identitätskarte neu ausschreiben, nachdem der letzte Versuch gescheitert war. Auch die Weltbank finanziert die fortschreitende Digitalisierung des Landes, aber Kritiker haben Bedenken geäußert, wie die digitale ID in dem instabilen Land genutzt werden soll.