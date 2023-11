Neues Filmmaterial von der sogenannten „gewaltsamer Erstürmung des Kapitols“ veröffentlicht

Lange Zeit beherrschte der „Sturm auf das Kapitol“ am 6. Januar 2021 die Nachrichten. „Das Herz der amerikanischen Demokratie wurde zum Stillstand gebracht“, so einige Medien.

Trump-Anhänger verbüßen nun lange Haftstrafen von bis zu 22 Jahren für ihre Beteiligung an der „Erstürmung“.

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, veröffentlichte am Freitag Tausende Stunden Filmmaterial, auf dem zu sehen ist, wie Demonstranten friedlich das Kapitol betreten, Polizisten die Hand schütteln und durch das Gebäude geführt werden. Die Beamten klopften auch Trump-Anhängern auf die Schulter.

People were freely walking in and out of the Capitol on J6..



The cops are just standing there..



Not an “Insurrection”



pic.twitter.com/pKWxRMeS9z