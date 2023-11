Instagram schließt das Konto der Präsidentschaftskandidatin Jill Stein

Meta sagt, dass Stein nicht in Berufung gehen kann.

Die Ärztin und Präsidentschaftskandidatin Jill Stein hat in einem Tweet mitgeteilt, dass ihr neues Instagram-Konto von Instagram deaktiviert wurde. Stein hatte zuvor den Zugang zu ihrem ursprünglichen Konto verloren. Nachdem sie versucht hatte, ihn wiederzuerlangen, legte sie ein neues Konto an, das nun deaktiviert wurde.

Als Grund für die Deaktivierung nannte Meta Verstöße gegen die Gemeinschaftsrichtlinien zur „Kontointegrität und Authentizität der Identität“.

Das an den Tweet angehängte Bild ist ein Screenshot der Nachricht, die Stein von Instagram erhalten hat und in der sie über die Deaktivierung ihres Kontos und die endgültige Löschung ihrer Daten informiert wird. In der Nachricht heißt es auch, dass sie keine weitere Überprüfung dieser Entscheidung beantragen kann.

Jill Steins Tweet wirft die Frage auf, wie Meta vorgegangen ist und welche Auswirkungen dies auf die Zensur und die Durchsetzung von Richtlinien in sozialen Medien haben könnte, insbesondere im Zusammenhang mit Präsidentschaftskandidaten. Kandidaten, die von Big Tech gebannt oder ausgeschlossen wurden, sind gegenüber denjenigen, die noch auf Social-Media-Plattformen zugelassen sind, im Nachteil.

Dieser Vorfall wirft die Frage nach der Transparenz und Konsistenz der Anwendung der Meta-Richtlinien auf, insbesondere in Bezug auf prominente Persönlichkeiten und Politiker.