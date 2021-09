UK: In nur ZWEI Wochen wird das Fleisch ausgehen und das Weihnachtsessen ist durch die Gaskrise bedroht

Die Fleischerzeuger haben vor Engpässen in zwei Wochen gewarnt, die auf einen Mangel an CO2 zurückzuführen sind

Der Besitzer von Bernard Matthews sagte, der Mangel könnte das Weihnachtsessen beeinträchtigen

Hohe Gaspreise haben zu einer Verknappung des in der Lebensmittelproduktion verwendeten Gases geführt

Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng will Notfallgipfel mit Energiebossen abhalten

Die Befürchtung wächst, dass die Lebensmittel- und Getränkeindustrie durch die Schließung von zwei Düngemittelfabriken in Teesside und Cheshire aufgrund der gestiegenen Gaspreise schwer getroffen werden könnte.

Ein Nebenprodukt der Düngemittelherstellung ist Kohlendioxid (CO2), das in kohlensäurehaltigen Getränken und Bier sowie in der Fleischindustrie zur Betäubung von Tieren vor der Schlachtung und in Lebensmittelverpackungen zur Verlängerung der Haltbarkeit und zum Kühlen von Lieferungen verwendet wird.

‼️Wenn die CO2-Vorräte knapp werden, besteht die Gefahr, dass das Fleisch innerhalb weniger Wochen aus den Supermarktregalen verschwindet.

Der britische Verband der Fleischverarbeiter hat nun gewarnt, dass die Industrie nur noch maximal zwei Wochen weitermachen kann, bevor die CO2-Vorräte zu Ende gehen, berichtet die Sun.

Der Chef des Verbandes, Nick Allen, sagte: „Alle sind empört, dass diese Düngemittelfabriken ohne Vorwarnung geschlossen werden können und etwas, das für die Lieferkette so wichtig ist, einfach so vom Netz genommen wird.

Ranjit Singh Boparan, der Eigentümer von Bernard Matthews und der 2 Sisters Food Group, warnte, dass die Versorgung mit Weihnachtstruthähnen gefährdet sei: Das CO2-Problem ist ein massiver Schlag und bringt uns an den Rand des Abgrunds. Der Online-Lebensmittelhändler Ocado teilte seinen Kunden am Wochenende mit, dass er aufgrund eines landesweiten Mangels an Trockeneis – festem CO2 – nur einen „begrenzten Vorrat“ an Tiefkühlprodukten habe.

Die beiden Düngemittelfabriken, die letzte Woche geschlossen wurden, werden von der US-Firma CF Industries betrieben und produzieren rund 60 Prozent des britischen CO2. Sie wurden geschlossen, als ein Anstieg der Energiekosten – verursacht durch niedrige Gaslieferungen und -speicher – die Betriebskosten in die Höhe schnellen ließ.

Neben der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wird das CO2 aus den Anlagen auch in Krankenhäusern und in der Kernkraftindustrie verwendet.

‼️Andrew Opie vom British Retail Consortium sagte gestern: „Dies könnte zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen, da der Mangel an 90.000 LKW-Fahrern die Lebensmittelproduktion und -verteilung bereits stark unter Druck setzt.