UK: Nachdem der Covid-Pass angeblich abgeschafft wurden, wird nun erklärt das dieser doch kommen soll

Die britische Regierung hat darauf bestanden, dass die Impfpässe ein wesentliches Instrument im Kampf gegen die Ausbreitung von COVID bleiben werden – nur einen Tag, nachdem Gesundheitsminister Sajid Javid behauptet hatte, sie seien vollständig abgeschafft worden.

Nun, das hat nicht lange gedauert.

Während seiner Medienrunde gestern Morgen sagte Javid, dass Impfpässe einen „enormen Eingriff in das Leben der Menschen“ darstellten, und fügte hinzu: „Ich freue mich, sagen zu können, dass wir nicht weitermachen werden.“

Innerhalb von 24 Stunden hat die Regierung jedoch mitgeteilt, dass das System tatsächlich eine „erste Verteidigungslinie“ gegen eine Winterwelle des Coronavirus bilden wird.

Downing Street has insisted that vaccine passports are still a “first-line defence” against a winter wave of Covid-19 after the health secretary said plans to introduce them had been scrapped.



