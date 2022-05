Ukraine-Konflikt- So dürfte das Schicksal vieler Söldner der Internationalen Legion aussehen

Laut Testimonien freiwilliger Kämpfer, die es geschafft haben aus der Ukraine unversehrt in ihr Heimatland zurückzukehren, soll die Kiewer Kriegsmaschinerie längst nicht so gut geschmiert sein, wie man uns glauben lassen will.

Irrsinnige Adrenalin-Junkies aller Herren Länder, die noch nie im Leben eine Waffe in der Hand hatten, schlagen zuhauf in der Ukraine auf und werden mitunter ohne hinreichende Kampfausbildung und kriegsfähiger Ausrüstung an die Front geschickt.

Freiwillige der sogenannten Reddit-Legion, sind offenbar von den ukrainischen Streitkräften nicht darüber unterrichtet worden, in einer Kampfzone bloß keine Geolokationen preiszugeben. Unmittelbar nachdem mehrere blauäugige und leichtsinnige Kriegs-Touristen ihre Reddit-Accounts mit Fotos von einem ukrainischen Ausbildungscamp verzierten, wurden sie von russischen Luftschlägen ins nächstgelegene Paradies befördert. Dumm gelaufen.