Ukraine-Russland und das Weltwirtschaftsforum (WEF). Ein geplanter Meilenstein auf dem Weg zum „Great Reset“?

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt in der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020)

Unsere Menschheit ist besessen von Macht.

Der derzeitige, verheerende Krieg zwischen der Ukraine und Russland ist das Ergebnis dieser Machtbesessenheit. Lassen Sie uns zurückblicken und analysieren, was sich entfalten könnte, wenn wir die Punkte verbinden; wie das WEF entscheidend in diesen Krieg verwickelt sein könnte. Ein Krieg der Macht auf dem Weg zum Great Reset?

Es kommt immer wieder vor, dass einer oder eine Gruppe von extrem machtbesessenen Menschen ein Land, eine Region oder sogar die Welt übernehmen will, wie wir es jetzt erleben. Und dabei sterben Tausende oder Millionen unschuldiger Menschen oder werden in elendes Elend gestürzt. Und das aus der Laune machtgieriger Menschen heraus, deren Geist aus irgendeinem kranken Grund vom Bösen „besessen“ ist und die glauben, die Menschheit und die Ressourcen des Globus kontrollieren zu müssen.

Ähnliche Ereignisse, wenn auch in viel kleinerem Maßstab, haben sich in den letzten 100 Jahren viele Male ereignet, ganz zu schweigen von den letzten 2000 Jahren und der ganzen Zeit, seit es die Menschheit gibt. Der heutige Fortschritt der Menschheit ist, trotz aller so genannten technischen „Fortschritte“, letztlich unbedeutend. Und die Täter von heute haben ähnliche Motive wie die von vor Tausenden von Jahren. Sie haben ähnliche Geisteskrankheiten, Herrschsucht, genährt von Hass, wie damals. Sie führen zu ähnlichen kriminellen Verhaltensweisen.

Was heute geschieht und sich in den letzten zwei Jahren abgespielt hat, ist ein weltweites Verbrechen gegen die Menschheit von biblischem Ausmaß, wie es in der jüngeren Geschichte noch nie vorgekommen ist.

Es handelt sich um den vielleicht größten und illegalsten Versuch, die Welt zu kontrollieren, und zwar in einem Maße, das die Zukunft der Menschheit buchstäblich bedroht. Dies wurde seit Jahrzehnten, möglicherweise seit mindestens einem Jahrhundert, vorbereitet.

Es wurde geschickt geplant, und zwar im Einklang mit dem, was die Menschheit glaubte, geschaffen zu haben, um Frieden, Gerechtigkeit, die Souveränität der Nationen und die Menschenrechte zu bewahren – mit einer trügerischen Vereinten Nationen.

Heute heißt das Drehbuch UN-Agenda 2030. Die Agenda wird als edler Plan getarnt, der der Welt 17 sogenannte Nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs) vorstellt, die auf einem gleichnamigen UN-Gipfel im September 2015 in New York beschlossen wurden. Die Erreichung dieser SDGs gibt vor, vor allem den globalen Süden aus der Armut zu holen.

Jeder Politiker oder seriöse Wirtschaftswissenschaftler, der sich mit diesen Entwicklungszielen befasst, wird schnell feststellen, dass ihre Umsetzung eine absolute Illusion ist, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Kosten, des politischen Willens, der Umsetzungskapazität und vieler weiterer drohender Faktoren, die in den 17 SDGs nicht einmal angesprochen werden.

Die politischen Architekten, die sie entworfen haben, oder die Herren, die hinter ihnen stehen, wissen genau, dass die SDGs nur eine Nebelkerze sind, dass sie niemals erfüllt werden können. Was verbirgt sich also hinter dieser Nebelwand?

Ein unglaubliches, geistesgestörtes Konzept, das von langer Hand vorbereitet wurde, wahrscheinlich über Jahrzehnte hinweg; ein solides Konzept, das nur schwer – aber nicht unmöglich – rückgängig zu machen ist, vor allem, weil die Menschen hinter diesem globalen Konstrukt mächtige Finanzpersonen oder -unternehmen sind, die keine Skrupel, keine Reue und kein menschliches Gewissen haben.

Was könnte das ausführende „Konstrukt“ hinter diesem monströsen Plan sein? – Könnte es das Weltwirtschaftsforum (WEF) unter seinem Gründer und ewigen Vorstandsvorsitzenden, Klaus Schwab, sein?

Das WEF wurde im Januar 1971 als NGO gegründet. Es hat seinen Hauptsitz in Cologny, einem üppigen Vorort von Genf, Schweiz. Bis heute ist es eine NRO geblieben – allerdings die bei weitem reichste und mächtigste NRO der Welt, die Milliarden von Dollar durch angeschlossene Unternehmen, Konzerne und Finanzgiganten kontrolliert bzw. einsetzt. Das WEF begann als Europäisches Managementforum und wurde 1987 mit Unterstützung der Europäischen Kommission in das heutige WEF umgewandelt. Mehr Reichweite – rund um den Globus – mehr Geld – mehr Macht – mehr Kontrolle.

Erklärtes Ziel des WEF: Direkte Beeinflussung globaler Agenden und Entscheidungsfindungen, Förderung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit – siehe hier.

Klaus Schwab ist die ideale Führungspersönlichkeit für die kranke Multi-Multi-Milliardärs-Elite. Diese geistig verwirrte Elite möchte buchstäblich das gesamte Universum kontrollieren, wenn sie könnte. Man höre und beobachte nur Elon Musk mit seinen Space-Shuttle-Plänen, mit denen er versucht, Teile des Universums zu kontrollieren. Sie wollen auch eine globalistische, voll digitalisierte Eine-Welt-Ordnung – besser bekannt als Eine-Welt-Tyrannei (OWT), die Schwab auch die 4. industrielle Revolution, alias The Great Reset, nennt. Es ist Klaus Schwabs feuchter Traum numero uno. Und sicherlich wird er von vielen Gleichgesinnten rund um den Globus unterstützt.

Er ist bestens dafür qualifiziert, deren Agenda umzusetzen. Seine Einflussnahme erreicht „Überflieger“, Politiker, Industrielle, Unternehmensmanager, Künstler – jeden, der einen „Namen und ein Ansehen“ hat – auf der ganzen Welt.

Durch die mittlerweile berühmten – manche würden sagen berüchtigten – jährlichen Treffen in Davos, Schweiz, wo sich die Elite und ihre Verbündeten treffen, beabsichtigen Schwab und seine Kumpane, die Welt nach ihrem eigenen ausgeklügelten Plan zu gestalten. Natürlich trifft Schwab seine Freunde und Kumpel auch bei anderen besonderen Veranstaltungen und persönlichen Kontakten, um die Welt im Geheimen zu gestalten.

Würde man diese Geschichte einem Alien aus dem Weltall erzählen, würde er/sie sie nicht glauben. Es sei denn, diese „Menschen“, die vorhaben, die Welt von etwa 7,9 Milliarden Menschen nach ihrem Willen und ihrem Bild zu gestalten, sind selbst nicht gewählte „Aliens“.

Stellen Sie sich vor, niemand hat Schwab oder das WEF oder irgendeinen seiner wohlhabenden Unternehmens- und Finanzkumpane gewählt. Und doch benehmen sie sich, als ob ihnen Mutter Erde – vielleicht das ganze Universum – gehören würde. Ein Gedanke, über den es sich lohnt nachzudenken.

Um es mit den Worten von David Rockefeller zu sagen:

„…Die Welt ist jetzt reifer und bereit, auf eine Weltregierung zuzugehen. Die supranationale Souveränität einer intellektuellen Elite und von Weltbankern ist sicherlich der in den vergangenen Jahrhunderten praktizierten nationalen Selbstbestimmung vorzuziehen.“ (zitiert in Aspen Times, 15. August 2011, Hervorhebung hinzugefügt)

Wir, das Volk, werden nicht akzeptieren, dass eine nicht gewählte, selbsternannte Person oder Organisation – nicht Schwab, nicht das WEF, nicht die G-7, nicht die G-20 – nicht die NATO – über unser Leben und das Leben unserer Kinder entscheidet.

Leute, wacht auf!

Der Great Reset ist aus Covid-19 hervorgegangen

Der Great Reset, der laut Schwab aus Covid-19 hervorgegangen ist, scheint laut Schwab von der Weltelite unterstützt zu werden – nicht von der Weltbevölkerung. Es ist, wiederum nach Schwab, eine einzigartige Gelegenheit, die Welt neu zu gestalten. Ungewählt, aber er und seine Kumpane entscheiden, wie 7,9 Milliarden Menschen leben müssen.

Hat er die Menschen auf der Welt gefragt, ob sie nach seinen neoliberalen, diktatorischen und menschenverachtenden Vorstellungen umgestaltet werden wollen? Nein, natürlich nicht. Größenwahnsinnige kümmern sich nie um das Volk.

Wir, das Volk, werden es nicht hinnehmen; Wir, das Volk, werden überwinden.

Der große Reset und die Beziehung zwischen Putin und Schwab

Das WEF und Co. könnten, wenn sie an Frieden interessiert wären, ihren Einfluss geltend machen und sogar ihre Muskeln spielen lassen, um den derzeit andauernden grausamen Krieg in der Ukraine zu beenden. Sie könnten das grausame Töten stoppen. Aber das WEF schweigt, außer dass es jeden Hinweis auf Putins Beziehung zum WEF von der WEF-Website entfernt hat. Was sagt das aus?

Präsident Putin rühmte sich in seiner Grundsatzrede auf dem virtuellen „Davos“ 2021 seiner 30-jährigen Freundschaft mit Klaus Schwab. Putin besuchte auch Klaus Schwabs Akademie für „Young Global Leaders“ (YGL).

Alle Hinweise und Fotos, die auf diese Tatsache hinweisen, verschwanden aus dem Internet. Putins Name wurde von der Website des WEF gelöscht. Der WEF, alias Klaus Schwab, will nicht, dass die Welt glaubt, er sei mit Putin verbunden. Natürlich verschwindet eine solche Verbindung nicht über Nacht. Sie ist nur für die Weltöffentlichkeit nicht mehr ohne weiteres sichtbar.

Diese Fotos sprechen für sich selbst.

Nachfolgend finden Sie die Vorstellung von Wladimir Putin durch Klaus Schwab auf dem virtuellen WEF-Treffen im Januar 2021, bei dem er Präsident Putin zu einer besonderen Ansprache einlud.

Vlad eröffnet seine Rede mit einem Verweis auf seinen Freund Klaus – er erwähnt, dass sie sich seit 1992 kennen – eine 30-jährige Freundschaft (Zusatz des Autors).

Hat Präsident Putin mit Schwab gebrochen, mit dem WEF, mit den elitären Kreisen, die den Westen leiten – und versuchen, Russland und die Welt zu leiten? Es ist möglich, aber im Moment bleibt es ein Rätsel. Es gibt noch zu viele Punkte, die nicht zusammenpassen. Zum Beispiel die Chefin der russischen Zentralbank, Frau Elvira Nabiullina.

Putin bemühte sich nach Kräften um gute Beziehungen zum Westen, um eine Zusammenarbeit mit Europa – vergeblich. Je mehr er sich bemühte, desto mehr wurde er zurückgewiesen. Seine unnachgiebigen Annäherungsversuche an den Westen, seine diplomatischen Annäherungen, erschienen dem außenstehenden Beobachter fast als lächerlich unterwürfig.

Einer der jüngsten Vorfälle ist das offensichtliche Scheitern der Übernahme der Kontrolle über die russische Zentralbank, die in den Händen einer offensichtlichen westlichen Fünften Kolonne, Frau Nabiullina, verbleibt, wodurch höchstwahrscheinlich etwa 500 Milliarden US-Dollar an russischen Reserven verloren gehen, die von den G7-Ländern „blockiert“ – ein Euphemismus für „gestohlen“ – wurden.

Ist dies eine geplante Farce oder echt?

Frau Nabiullina war von Mai 2012 bis Juni 2013 auch Wirtschaftsberaterin von Präsident Putin, nachdem sie von September 2007 bis Mai 2012 als Ministerin für wirtschaftliche Entwicklung und Handel tätig war.

Im Jahr 2019 wird Frau Nabiullina von Forbes als 53. mächtigste Frau der Welt geführt.

Erst kürzlich kehrte Sergej Glasjew, ein Wirtschaftsgenie, als Putins Chefberater in den Kreml zurück. Einer von Glazyevs ersten brillanten Ratschlägen, die Putin in die Tat umsetzte, war die Entscheidung, dass alle von Russland an den Westen verkauften Kohlenwasserstoffe in russischen Rubeln bezahlt werden müssen.

Infolgedessen stieg der Wert des Rubels über Nacht auf den höchsten Stand seit Beginn des Krieges. Er wird noch weiter steigen, denn die westliche Welt braucht dringend Energie – und Russland ist ein wichtiger Lieferant.

Könnte es sein, dass wir bald einen Petro-Rubel haben, der es Russland erlauben würde, unbegrenzt viele Rubel zu drucken, so wie es das US-Finanzministerium tat, als 1973 der US-Dollar zur OPEC-Währung für den Handel mit Kohlenwasserstoffen wurde?

Wie würde das zu den Absichten des WEF passen, eine globalisierte, digitalisierte Welt unter einer Eine-Welt-Tyrannei zu schaffen, mit schließlich einer digitalisierten Währung – kontrolliert, von wem sonst, den westlichen Finanzoligarchen?

Quelle: Armstrong Economics

Und dann ist da noch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy. Auch er ist kein Fremder für Klaus Schwab. Er scheint ein recht gutes Verhältnis zu Klaus Schwab zu haben. Hat das WEF dazu beigetragen, dass ein ehemaliger Komiker an der Spitze der Ukraine steht? Vielleicht wird die Zeit es zeigen.

Bislang scheinen Schwab und der WEF gegenüber Zelenskyy gleichermaßen zu schweigen und nicht einmal einen Waffenstillstand bzw. ein Friedensabkommen zu empfehlen. Man fragt sich, warum nicht?

Man hätte gehofft, dass der Einfluss des WEF dazu beitragen würde, die Kämpfe und das wahnsinnige Töten zu beenden, indem er beide Seiten an den Verhandlungstisch ruft und den Frieden fördert.

Warum versucht Schwab angesichts des sinnlosen Tötens von Zehntausenden unschuldiger Menschen, der Zerstörung ganzer Städte und der Häuser der Menschen nicht einmal, dies zu erreichen? Was ist seine Agenda? Man fragt sich nur, ob der WEF eine Friedens- oder eine Kriegsagenda hat, da der Chef des WEF mit beiden Führern dieses brutalen Krieges befreundet zu sein scheint, aber schweigt, sie nicht zu Friedensgesprächen aufruft.

Vielleicht ist der Krieg, wie der Covid-Betrug vor dem Krieg, Teil von Klaus Schwabs Plan und Traum vom Großen Reset?

Angenommen, der Covid-Betrug war und ist Teil des Großen Reset – denn Klaus Schwab sagte Mitte der 2020er Jahre, als sein Reset-Buch herausgegeben wurde, jubelnd,

„Die Pandemie [Covid-19] stellt eine seltene, aber schmale Gelegenheit dar, unsere Welt zu überdenken, neu zu denken und zurückzusetzen“.

Weiß Schwab, was in den eilig entwickelten Impfungen steckt? Dass sie möglicherweise einer eugenistischen Agenda dienen und im Laufe der Zeit dazu beitragen, dass ungezählte Millionen, vielleicht sogar Hunderte von Millionen von Menschen sterben?

Es gibt Behauptungen, dass einige der Impfungen, insbesondere die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna, giftige oder tödliche Substanzen enthalten, wie Graphenoxid, das HIV-Virus und „Adjuvantien“ (ein von Moderna verwendeter Begriff), die Frauen sterilisieren und Fehlgeburten verursachen sollen. Siehe dies. Nichts von alledem ist bisher bewiesen und muss weiter untersucht werden.

Die Ukraine-Krise

Die Ukraine ist die Kloake des Westens, in der Frauen- und Kinderhandel, Drogenhandel und Organhandel betrieben werden; in der Milliarden und Abermilliarden von Dollars gewaschen werden; in der hochrangige US-Politiker und ihre Söhne ihre zwielichtigen Geschäfte machen, darunter Hunter Biden, der Sohn von Präsident Biden.

Es gibt andere, Sprösslinge von US-Senatoren, unkontrolliert, weil in einem Sumpf nur die Mafiosi und – natürlich – Wirtschaftskriminelle den Überblick über die Betrügereien und Untaten behalten, die in keinem zivilisierten Land ungestraft bleiben könnten – siehe auch diesen kurzen Artikel, einschließlich eines 4-minütigen Videos der amerikanischen Journalistin Laura Logan, die vor Ort ist. Sie lässt kaum einen Stein auf dem anderen.

Der Kriegsschauplatz – die Ukraine – ist ein westlich orientiertes Land, aber seltsamerweise mischt sich keiner der westlichen Führer ernsthaft ein und sagt: „Stopp“. Es müsste nicht die NATO sein, es könnte jedes der europäischen Bruderländer sein, das Russland solidarisch auffordert, aufzuhören und ein Friedensabkommen anzustreben, oder das Zelenskyy auffordert, Putins Bedingungen zumindest für einen Waffenstillstand zu akzeptieren, um ernsthaft ein Friedensabkommen auszuhandeln.

Jeder dieser Führer (sic) könnte sich als Vermittler anbieten. Seltsam, keiner von ihnen tut es. Alle ziehen es vor, den „Bösewicht“ zu sanktionieren, wohl wissend, dass die Hauptleidtragenden dieser Sanktionen die Europäer selbst sind.

Stattdessen gibt es Gerüchte über einen bevorstehenden NATO-Angriff auf Russland. Hoffen und beten wir, dass es nur Gerüchte bleiben.

Ist die Untätigkeit der westlichen Länder in Richtung Frieden und stattdessen wirtschaftlicher Selbstmord mit Bumerang-Sanktionen, Teil ihres Opfers für einen größeren Plan, den sie vielleicht mit dem WEF ausgeheckt haben, ein riesiger Schritt in Richtung des Großen Reset?

Nochmals: Egal, wie viele Zivilisten, darunter Kinder und Frauen, dabei getötet werden, diese Globalisten nehmen keine Rücksicht auf Menschenleben. Globalisten sind größenwahnsinnig und streben nach einer Eine-Welt-Tyrannei (OWT).

Zusätzlich zu den Tausenden von Toten hat der Krieg bereits 2 bis 3 Millionen Flüchtlinge hervorgebracht, die nach Westeuropa fliehen, wo sie auf den ersten Blick relativ gut aufgenommen werden. Ihre Aufnahme steht in direktem Gegensatz zu der Art und Weise, wie der Westen, sprich vor allem Europa, Kriegs- oder politische und wirtschaftliche Flüchtlinge aus Afrika, Afghanistan und anderen Ländern mit farbigen Gesichtern behandelt. Diese farbigen Gesichter, Frauen, Kinder und Männer, werden in Europa häufig abgelehnt und diskriminiert, obwohl die meisten von ihnen aus äußerster Not und Armut stammen.

Nebenbei bemerkt: Sagt das nicht schon alles über den Westen aus? Wenn sie zu solch rücksichtsloser und offener Diskriminierung fähig sind – sind sie dann nicht logischerweise auch fähig, „mit dem Teufel zu konspirieren“, wohl mit dem WEF und all jenen, die den Großen Reset unterstützen und vorantreiben, hin zu einer Eine-Welt-Tyrannei?

Die USA haben ihre Waffenverkäufe seit den Vorbereitungen und dem Beginn des Krieges verachtfacht – die meisten für den Export in NATO-Länder, die sie dann in die Ukraine umladen, wo sie an manchmal ausgebildetes militärisches oder nicht-militärisches Personal ausgegeben werden. Mit Sicherheit werden viele dieser unkontrolliert in die Ukraine gelangten Waffen auf dem Schwarzmarkt landen – bei mafiaähnlichen Organisationen – oder reexportiert werden.

Das US-Wirtschaftswachstum erholt sich:

„Krieg ist eine Bedingung für neues Wachstum, das heißt, er ist nicht nur die Fortsetzung der Politik, sondern eben auch die Fortsetzung der Wirtschaft mit anderen Mitteln.“ (Claudia von Werlhof, deutsche Soziologin und Politikwissenschaftlerin). Die US-Wirtschaft hängt zu mehr als 50% vom militärisch-industriellen Komplex ab, einschließlich anderer kriegsbezogener Industrien und Dienstleistungen.

Kriege und Konflikte werden auch in Zukunft unter einer New Word Tyranny (NWT) nötig sein, solange wir die neoliberale Finanz- und Wirtschaftsstruktur beibehalten. Die Ukraine ist nur ein Vorläufer für mehr, was noch kommen wird, da die Weltwirtschaft in Scherben liegt – ein geplanter Scherbenhaufen – der den Anstoß für die Einführung eines Finanzsystems mit vollständig digitaler Währung gibt.

Krieg ist profitabel. Töten ist enorm profitabel. Massentötung mit Massenvernichtungswaffen erst recht, unabhängig davon, ob es sich dabei um Zehntausende von westlich geliebten Ukrainern handelt – was für eine Heuchelei!

Tod ist Profit.

Und der allmächtige WEF interveniert nicht für den Frieden, für die Beendigung des Tötens? Das so mächtige WEF, das die Welt neu ordnen will und vorgibt, sie zu einem „besseren Ort“ zu machen, unter seiner Führung?

Und was ist mit diesem Juwel? Larry Fink von BlackRock sagt in einem kürzlich veröffentlichten Brief an die Aktionäre: „Aber die russische Invasion in der Ukraine hat der Globalisierung, die wir in den letzten drei Jahrzehnten erlebt haben, ein Ende gesetzt ….“. – Echt oder gefälscht? Siehe diesen RT-Link.

Larry Fink, alias BlackRock, ist ein enger Unterstützer von Klaus Schwab und dem WEF. Was würde ein deglobalisierender Krieg für den Great Reset bedeuten?

Ukraine-Krieg: Auf dem Weg zur „Privatisierung des Nuklearkrieges“?

Am 22. März 2020 schrieb Professor Chossudovsky:

… Am 6. August 2003, dem Hiroshima-Tag, fand hinter verschlossenen Türen im Hauptquartier des Strategischen Kommandos auf der Offutt Air Force Base in Nebraska ein Geheimtreffen statt.

„Hochrangige Führungskräfte aus der Nuklearindustrie und dem militärisch-industriellen Komplex waren anwesend. Diese Vermischung von Rüstungsunternehmen, Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern war nicht zum Gedenken an Hiroshima gedacht. Das Treffen sollte die Voraussetzungen für die Entwicklung einer neuen Generation „kleinerer“, „sichererer“ und „besser nutzbarer“ Atomwaffen schaffen, die in den „In-Theater-Atomkriegen“ des 21. Jahrhunderts eingesetzt werden sollen.“ (Michel Chossudovsky, August 2011)

Dieses Treffen war entscheidend für die „Privatisierung des Atomkriegs“, die zu Obamas 1,2 Billionen Dollar schwerem Atomwaffenprogramm führte, das nun (unter Biden) bis 2030 auf 2 Billionen Dollar steigen soll. (Ebd.)

Ist dies ein Hinweis darauf, dass kein unmittelbares Ende des Ukraine-Krieges in Sicht ist? Dass er zu einem Atomkrieg werden könnte?

Chossudovsky fährt fort,

„Die unausgesprochene Realität eines Atomkriegs ist die gegenseitig zugesicherte Zerstörung (Mutual Assured Destruction, MAD) und das Ende der Menschheit, wie wir sie kennen.“

Die Privatisierung des Russland-Ukraine-Krieges könnte ein Instrument sein, um den Großen Reset zu beschleunigen – alias die Vollendung der UN-Agenda 2030. Wenn dem so ist, würde dies Larry Finks Vorhersage vom Ende der Globalisierung widersprechen. Es würde die stille Beteiligung des WEF am Krieg – durch dessen „Duldung“ – und das aktive Mitspielen Russlands als höchst wertvoller Partner des WEF verständlich, aber nie und nimmer zu rechtfertigen machen.

Die Nähe Präsident Putins zu Schwab und dem WEF zeigt sich auch darin, dass Russland ein „Zentrum für die vierte industrielle Revolution“ errichtet. Es wird bei ANO Digital Economy in Moskau angesiedelt sein. ANO (Autonome Non-Profit-Organisation) ist eine Plattform für die öffentlich-private Zusammenarbeit zur Förderung der digitalen Wirtschaft und koordiniert die Beteiligung von Experten und Unternehmen. „Sie wird über das globale Netzwerk arbeiten, um die Vorteile von Technologien wie Künstliche Intelligenz und Internet der Dinge zu maximieren und gleichzeitig ihre Risiken zu minimieren.“

Am 13. Oktober 2021 veröffentlichte das WEF: Russland tritt dem Netzwerk des Zentrums für die vierte industrielle Revolution bei.

Moskau, Russland, 13. Oktober 2021 – Russland wird eine führende Rolle bei der Gestaltung der Vierten Industriellen Revolution einnehmen. Heute gaben führende Vertreter der Russischen Föderation und des Weltwirtschaftsforums die Gründung des Zentrums für die Vierte Industrielle Revolution Russland bekannt.

Als Teil des globalen Netzwerks des Weltwirtschaftsforums wird das neue Zentrum führende Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Mitglieder der Zivilgesellschaft zusammenbringen, um innovative Ansätze für die Technologiepolitik mitzugestalten und zu erproben.

In den vergangenen fünf Jahren hat sich das Netzwerk des World Economic Forum Centre for the Fourth Industrial Revolution auf 15 Länder ausgeweitet. Projektteams arbeiteten im öffentlichen und privaten Sektor zusammen, um neue Richtlinien für den Flug von Drohnen und kommerziellen Flugzeugen im gleichen Luftraum, die staatliche Beschaffung von künstlicher Intelligenz und die beschleunigte verantwortungsvolle Einführung von Blockchain in der globalen Lieferkette zu entwickeln.

Das Zentrum für die vierte industrielle Revolution in Russland wird bei ANO Digital Economy in Moskau angesiedelt sein. Es wird über das globale Netzwerk arbeiten, um die Vorteile von Technologien wie der künstlichen Intelligenz und dem Internet der Dinge zu maximieren und gleichzeitig ihre Risiken zu minimieren.

Angesichts dieser Präzedenzfälle einer relativ engen Beziehung zwischen Präsident Putin und Klaus Schwab, dem WEF, stellt sich die Frage: Fördert dieser Krieg die Agenda des WEF einer globalisierten Welt, einer Eine-Welt-Tyrannei? Oder bricht Herr Putin vielmehr mit Schwab und dem WEF, indem er sich endgültig vom Westen trennt?

Wenn ja, könnte dies das Ende des Great Reset bedeuten, wie er von Schwab und seinen Kumpanen geplant und erträumt wurde, und eine Entwicklung hin zu einer multipolaren Welt mit einem massiven eurasischen Pol, angeführt von China und Russland, bei gleichzeitiger Wahrung der Autonomie und Souveränität der einzelnen Länder.

In den letzten Wochen hat China der Welt wiederholt erklärt, dass ein Krieg keine Lösung sei, dass Friedensgespräche aufgenommen werden sollten, dass eine neue Weltstruktur multipolar sein sollte (im Gegensatz zu unipolar, wie Klaus Schwab es sich erträumt) und dass die Souveränität der Nationen respektiert werden sollte.

Es mag zu früh sein, um zu einer endgültigen Schlussfolgerung zu kommen, aber es ist nie zu früh, um sich daran zu erinnern, dass wir, das Volk, mit dem nicht gewählten WEF und den damit verbundenen obskuren Oligarchen dabei sind, von einem nicht gewählten, ruchlosen dunklen Kult versklavt zu werden, und wir werden das nicht zulassen.

Menschen! Steht auf in Frieden und für Frieden.

Wir, das Volk, lehnen den Großen Reset des WEF ab, lehnen die UN-Agenda 2030 ab;

Wir, das Volk, lehnen eine voll digitalisierte, vollständig kontrollierte und überwachte Welt ab;

Wir, das Volk, werden nie und nimmer eine Eine-Welt-Tyrannei akzeptieren.

Kehren wir zurück zu souveränen Nationalstaaten und streben nach echter Demokratie, in der die Menschen über ihr Leben und ihre Zukunft entscheiden.

Und schließlich, lasst uns ihnen verzeihen, sie wissen nicht, was sie tun.