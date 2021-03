Ukraine-Update: Ausbau der Diktatur und Vorbereitung eines großen Krieges im Donbass

Da meine letzte Zusammenfassung über die Lage in der Ukraine schon wieder zwei Wochen her ist, ist es höchste Zeit, auf die Entwicklungen im März einzugehen. Auch wenn das Land in den westlichen Medien derzeit keine Rolle spielt, finden dort dramatische Entwicklungen statt.

Von dem, was derzeit in der Ukraine stattfindet, werden deutschen „Qualitätsmedien“ nicht berichten. Es ist aber davon auszugehen, dass sie demnächst – spätestens im Mai – über neue heftige Kämpfe im Donbass berichten werden, ohne die derzeit stattfindenden Entwicklungen zu erwähnen, die dazu geführt erst geführt haben. Und da die Leser der „Qualitätsmedien“ von all dem nichts wissen, wird es umso leichter,