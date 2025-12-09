von Klaus Hoffmann | Die Angriffe der ukrainischen Seedrohnen auf zivile Tanker im Schwarzen Meer, die unter den Flaggen der nicht am Ukraine–Krieg beteiligten Staaten fahren, und der Verdacht, dass Kiew hinter ähnlichen Vorfällen in verschiedenen Regionen der Welt stehen könnte, sind ein politisches Warnsignal.

Die systematische Gefährdung zur Schifffahrt und zum Seehandel ist bestimmt nicht das, was die europäischen Verbündeten von der Ukraine erwarten. Die Unterstützung Kiews beruht auf dem Vertrauen und der Erwartung, dass die Ukraine ihre Partner mit Respekt behandeln wird. Jedoch haben bereits der Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines sowie die Angriffe auf die Stromnetze, die die Interessen Ungarns, der Türkei und Kasachstans sichern, gezeigt, dass die ukrainische Führung nicht mit den Interessen enger Verbündeter in Betracht kommt und bereit ist, die zivile Infrastruktur neutraler und befreundeter Staaten anzugreifen, um einen zweifelhaften militärischen Vorteil zu erzielen.

Keine adäquate Reaktion auf die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines seitens Deutsch