Verfasst von Tyler Durden

Innerhalb von etwas mehr als zwei Wochen haben ukrainische Drohnen ein Ölterminal am Weissen Meer, einen mit dem Kreml verbundenen Frachter im Finnischen Meerbusen und ein russisches Kriegsschiff in einem libyschen Hafen angegriffen, während Kiews Langstreckenkampagne gegen Russland sich inzwischen über mehr als 1’500 Meilen und mindestens fünf Meere erstreckt, wie die New York Times’ Zählung am Samstag ergab. Die Ziele sind die Versorgungslinien, über die Moskaus Krieg mit Waffen und Geld versorgt wird, und der Kreml bezeichnet dies als Terrorismus.

Der am weitesten entfernte Angriff erfolgte am 22. November, als sieben in der Ukraine hergestellte Seedrohnen die Korvette Merkury am Marinestützpunkt Bengasi versenkten, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilte. Er sagte, das Schiff sei eines der neuesten Russlands gewesen, 2023 in Dienst gestellt worden und der an Bord befindliche Helikopter Ka-27 sei ebenfalls zerstört worden. Die Ukraine griff auch die MV Angara an, ein russisches Frachtschiff, das laut Kiew Waffen transportierte. Selenskyj nannte es «eine vorbildliche ukrainische Operation».

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Zwei libysche Marineoffiziere sind inzwischen an ihren Verletzungen gestorben, und die ostlibysche Armee des russischen Verbündeten Khalifa Haftar schwor Rache. Das Institute for the Study of War erklärte, Aufnahmen zeigten, dass die Merkury weitgehend gesunken sei und die Korvette russische Frachtschiffe eskortiert hatte, die militärische Ausrüstung durch das Mittelmeer transportieren konnten, wie Stars and Stripesberichtete.

Einen Tag zuvor hatten Drohnen die Sparta II im Finnischen Meerbusen getroffen, als sie nach Kaliningrad unterwegs war. Der Frachter fing in internationalen Gewässern Feuer und trieb in finnische Gewässer ab. Das finnische Militär erklärte, die Ukraine sei wahrscheinlich dafür verantwortlich. Der Eigentümer des Schiffs, Oboronlogistika, arbeitet für das russische Verteidigungsministerium und half laut ISW nach dem Sturz von Baschar al-Assad dabei, S-300-Luftabwehrsysteme aus Syrien abzuziehen. «Leider sind die Folgen des russischen Angriffskriegs auch in unserer Region sichtbar», sagte der finnische Präsident Alexander Stubb.

Weiter nördlich gab der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert «Madyar» Brovdi, am 20. November bekannt, dass das Ölterminal Vitino am Weissen Meer, rund 2’000 Kilometer nördlich der Ukraine, zu den Zielen eines Drohnenangriffs am 11. November gehört habe. Die Behörden in Murmansk wiesen die Einwohner an diesem Tag an, etwa zwei Stunden lang in Gebäuden zu bleiben, obwohl die Feuerdaten der NASA für den Hafen keinen Brand zeigten.

In Brovdis derselben Aufstellung wurden zwei bis dahin nicht öffentlich bekannte Angriffe tief in Sibirien genannt: auf das Werk Anozit in der Region Nowosibirsk, das Ammoniumperchlorat herstellt, ein Oxidationsmittel für festen Raketentreibstoff, sowie auf das Altai-Zentrum in Bijsk. Das Zentrum in Bijsk produziert Feststofftreibladungen für Iskander-M-Raketen und entwickelte den Treibstoff für die von U-Booten gestartete ballistische Rakete Bulawa.

Der Krieg im Schwarzen Meer, vor der eigenen Haustür, ist deutlich hässlicher geworden. Zwischen Mai und Oktober griffen beide Seiten 317 Handels- und andere Schiffe im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer an, gegenüber 74 in den sechs Monaten zuvor, wie die maritime Sicherheitsfirma Ambrey angab und Reuters berichtete. Allein im Oktober traf Russland 38 Schiffe und die Ukraine fünf. Zwei Tanker sanken vor Bulgarien innerhalb von zwei Tagen in diesem Monat.

Dann ist da noch das Kaspische Meer, wo die Ukraine laut Selenskyj im Juli ein Schiff getroffen hatte , das Militärgüter aus dem Iran transportierte. Teheran verurteilte Kiew scharf , nachdem bei einem Angriff auf eines seiner Schiffe dort ein Seemann getötet worden war.

In der Nacht vom 26. auf den 27. November ereigneten sich Explosionen und ein Grossbrand nahe dem Werk für synthetischen Kautschuk in Jefremow in der russischen Region Tula. Dieses Werk stellt laut dem Generalstab der ukrainischen Streitkräfte Feststoffraketentreibstoff her, unter anderem für ballistische Iskander-Raketen. Die Angriffe auf Raffinerien haben Moskau dazu veranlasst, sein Verbot von Kerosinexporten zu verlängern. Zeitweise hat die Ukraine an einem einzigen Tag mehr als 1’000 Drohnen nach Russland geschickt, wie die *Times*berichtete.

Der Kreml hat deutlich gemacht, dass er die maritime Kampagne als neue Front betrachtet.

Sprecher Dmitri Peskow wies eine Warnung von Präsident Trump und NATO-Chef Mark Rutte vor einer Ausweitung des Krieges auf Kiew zurück, warf der Ukraine Terrorismus im Mittelmeer und in der Ostsee vor, und Russlands Botschafter in Libyen, Aydar Aganin, sagte den russischen Staatsmedien, die Angriffe würden nicht unbeantwortet bleiben. Putin hatte bereits erklärt, Vergeltung für die Angriffe auf die Raffinerien sei «unvermeidlich».

Selbst die Verbündeten der Ukraine sind beunruhigt: Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagte Selenskyj diese Woche, dass sich der Krieg «nicht auf das Mittelmeer ausweiten darf und kann».

Trotz Kiews Reichweite hat Russland bei Langstreckenangriffen weiterhin die Oberhand und nimmt vor dem Winter die ukrainischen Kraftwerke, Heizungsversorgung und Eisenbahn ins Visier, während Kiew ohne weitere amerikanische Abfangraketen kaum gegen ballistische Raketen verteidigt ist. Selenskyj sagt, das Pentagon halte zurück Patriot-Raketen, und am Mittwoch traf eine russische ballistische Rakete ein Einkaufszentrum in Kiew.