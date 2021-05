Unerklärliches passiert in Frankreich: 21 von 22 kürzlich geimpften Priestern werden Positiv auf Corona getestet und vier verstarben nach drei Wochen

Von insgesamt 22 kürzlich geimpften Priestern im Altersheim einer Missionsgemeinschaft in Frankreich waren 21 mit COVID infiziert, vier von ihnen starben innerhalb von zehn Tagen zwischen Ende April und den ersten Maitagen. Zwei weitere sollen sich noch in einem kritischen Zustand befinden.

Über die Situation in Frankreich gibt es keine Presseberichte.

Die Ereignisse ereigneten sich in der Kleinstadt Chavagnes-en-Paillers in der Vendée, an der Westküste Frankreichs, in einem örtlichen Ordensheim und wurden in lokalen Nachrufen bestätigt. Ihre Todesfälle ereigneten sich zwischen dem 28. April und dem 8. Mai.

Vor der ungewöhnlichen Serie von Todesfällen innerhalb eines kurzen Zeitraums lebten 23 ältere Priester, sowohl Franzosen als auch Ausländer, als Gemeinschaft in den historischen Gebäuden der Kongregation, wobei sie teilweise von nicht religiösen Mitarbeitern aus der Nachbarschaft unterstützt wurden.

Seit dem Beginn der COVID-19-Krise im März 2020 war die Gemeinschaft angesichts des hohen Alters und der Komorbiditäten der meisten Bewohner sehr darauf bedacht, alle staatlichen Anordnungen und Empfehlungen zu befolgen und wagte sich laut lokalen Beobachtern nur selten, wenn überhaupt, außerhalb ihres Geländes. Auch empfingen die älteren Priester keine Besucher.

Keiner von ihnen hatte sich seit Beginn der Pandemie mit SARS-CoV-2 infiziert, mit Ausnahme eines der Priester, der bei verschiedenen Anlässen zu Besuchen nach draußen gelassen wurde: Er wurde Anfang dieses Jahres positiv getestet und erkrankte zwar nicht, hielt sich aber nach seiner Rückkehr gewissenhaft an die Isolationsmaßnahmen. Unter seinen Mitbrüdern im Priesteramt traten zu dieser Zeit keine weiteren „Fälle“ auf.

Im April dieses Jahres, frühestens am 14. April und spätestens am 21. April, erhielten alle Priester außer dem ehemals Infizierten einen der abtreibungsverseuchten experimentellen COVID-Impfstoffe.

Unmittelbar danach traf eine Welle von COVID auf die geimpften Priester. Der nicht geimpfte Priester blieb negativ. Von den 22 infizierten Priestern erkrankten 21, sechs von ihnen schwer, und vier starben innerhalb von zwei bis dreieinhalb Wochen nach der Impfung. Die Verstorbenen waren alle in ihren späten Achtzigern oder sogar Neunzigern und hatten schwere gesundheitliche Probleme.

Sind sie „wegen“ des experimentellen Impfstoffs gestorben? Wurden sie „wegen“ ihrer kürzlichen Impfung angesteckt? Oder kann man sogar sagen, dass die Impfung selbst die Ursache dafür war, dass sie COVID bekamen?

Keine dieser Fragen lässt sich einfach und mit Sicherheit beantworten, aber das Zusammentreffen von Impfungen, Infektionen und hoher Todesrate ist eine Tatsache – und zwar eine beunruhigende Tatsache. Man würde erwarten, dass Studien und Untersuchungen über den zeitlichen Ablauf, die möglichen Nebenwirkungen der Impfungen und die mögliche Anfälligkeit für COVID bei frisch Geimpften durchgeführt werden.

Immerhin hat der französische Gesundheitsminister Olivier Véran selbst in einer schriftlichen Eingabe an das oberste Verwaltungsgericht, den Conseil d’Etat, erklärt, dass ein kürzlich geimpfter Rentner, der von den COVID-Beschränkungen ausgenommen werden wollte, weiterhin eine Maske tragen und sozialen Abstand einhalten sollte, sowie innerhalb eines Umkreises von 10 km um seine Wohnung bleiben und die damals geltende Sperrstunde von 18 Uhr respektieren sollte, weil „geimpfte Personen auch diejenigen sind, die im Falle einer anfänglichen Unwirksamkeit des Impfstoffs oder einer Reinfektion nach der Impfung oder einer abweichenden Virulenz am stärksten für schwere Formen und den Tod gefährdet sind.“

Mit anderen Worten: In der Zeit unmittelbar nach der Impfung ist das Risiko, sich zu infizieren und eine schwere oder sogar tödliche Form von COVID zu entwickeln, höher als ohne den „Impfstoff“.

Soweit bekannt ist, haben aber keine Autopsien stattgefunden, was wohl ein Segen für die verstorbenen Priester, die jedenfalls in hohem Alter starben, und vor allem für ihre priesterlichen Mitbrüder und Angehörigen ist. Aber das völlige Schweigen der Medien zu den bemerkenswerten Ereignissen ist, gelinde gesagt, merkwürdig, und eine Form von Angst, sich zu äußern, ist spürbar in einer Zeit, in der die bloße Infragestellung der Effizienz und der Sicherheit von COVID-19-Impfungen an sich als eine Form von „complotisme“ gilt, wie es in Frankreich heißt: das Festhalten an Verschwörungstheorien.

Aber wenn vier Todesfälle dicht auf insgesamt 22 Impfungen folgen, scheint eine Untersuchung notwendig zu sein.

Im Fall der Religionsgemeinschaft von Chavagnes haben Bürger vor Ort gegenüber LifeSite erklärt, dass einer der Angestellten erst kurz vor den Impfungen positiv auf COVID getestet worden war.

Dies wirft Fragen auf. Hatten sich die Priester vor der Impfung alle erst kürzlich angesteckt, und hat dies zu einer heftigeren Reaktion geführt, als sie es ohne die Impfung getan hätten?

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass der eine Priester, der nicht geimpft war, nicht erkrankte. Dies lässt jedoch keinen Zusammenhang zwischen der Impfung und der Erkrankung zu, da er bekanntermaßen vor einigen Monaten eine Vorinfektion hatte, die ihn wahrscheinlich durch eine natürlich erworbene Immunität vor der COVID-Welle im April geschützt hat. Jedenfalls erwies es sich für ihn als weniger riskant, COVID zu bekommen als für die anderen Mitglieder seiner Gemeinschaft.

Andere Merkwürdigkeiten treten auf. Während das Alter und der Gesundheitszustand der Bewohner erklärt, dass COVID sie wahrscheinlich härter treffen würde als die meisten anderen, weiß LifeSite, dass mindestens einer der Todesfälle offiziell auf einen Herzstillstand zurückgeführt wurde, ohne dass der COVID-positive Status des Verstorbenen vermerkt wurde. Bevor es den „Impfstoff“ gab, wurden alle COVID-positiven Patienten, die starben, als COVID-Opfer bezeichnet, auch solche, deren Gesundheitszustand sehr schlecht war. Mit dem Impfstoff liegt hier ein Fall eines COVID-Patienten vor, dessen Positivität für die Gesundheitsbehörden offenbar nicht mehr von Interesse ist. Ganz im Gegenteil!

Wieder einmal könnte dies ein Segen für seine Gemeinde und seine Angehörigen gewesen sein. In Frankreich bedeutet ein COVID-Todesschein strenge Einschränkungen für Besuche bei den sterblichen Überresten, die ohne die übliche Sorgfalt und Ehrerbietung in einen Plastiksack gelegt werden, und der Sarg des Verstorbenen wird am Sterbeort schnell geschlossen.

Aber es zeigt auf, wie die COVID-Statistiken manipuliert werden können.

Die Welle von schweren Krankheiten und Todesfällen, die diese ältere Gemeinde traf, machte keine Schlagzeilen, nicht einmal in der lokalen Presse, und gab – soweit LifeSite bekannt ist – keinen Anlass zu einer medizinischen Untersuchung. Wenn es echte Bedenken über die möglichen Risiken des experimentellen „Impfstoffs“ in den oben beschriebenen Situationen gegeben hätte, wären sie dann nicht als Grund zur Vorsicht dargestellt worden?