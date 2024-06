Ungarns Premierminister Orbán über die Bedrohung seines eigenen Lebens nach dem Attentat auf den slowakischen Premierminister Robert Fico

“Wir alle, die wir jetzt auf der Seite des Friedens stehen und für den Frieden eintreten, sind in größerer Gefahr”.

“Ich habe an ihn gedacht. Von da an haben wir viel für die Genesung meines Freundes gebetet, aber ich habe mich damals gefragt, ob es ein Einzeltäter war oder ob eine Organisation hinter der Tat steckt”, sagte Orbán in einem Interview mit dem tschechischen Fernsehsender XTV und fügte hinzu: “Wenn es eine Organisation war, dann sind wir alle, die wir jetzt auf der Seite des Friedens stehen und für den Frieden eintreten, in größerer Gefahr”.

Der ungarische Premierminister stellte fest, dass viele Reaktionen entweder zurückhaltend waren, den Mord entschuldigten oder einfach nur froh waren.

“Seitdem beobachte ich die Reaktionen, und sie beunruhigen uns nicht weniger als das Attentat selbst; der Hass im Internet ist grenzenlos”, sagte er.

Orbán erinnerte auch daran, dass Ungarn “ein freies Land ist, Politiker können sich frei bewegen, manchmal fahre ich selbst mit dem Auto. Es ist merkwürdig, dass wir die Angst schüren, dass jeden Tag ein Attentat verübt werden könnte. Budapest ist eine sichere Stadt”.

Generell sagte Orbán zu einem möglichen Attentat: “Daran denke ich nicht”.

Orbán sieht sich seit Langem verschiedenen Morddrohungen ausgesetzt und wurde unter anderem auf eine ukrainische Todesliste ultranationalistischer Kreise gesetzt.

Fico, der für seine Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand im russisch-ukrainischen Krieg bekannt ist, befindet sich nach wie vor in einem ernsten Zustand, wurde jedoch aus dem Krankenhaus entlassen und soll sich zu Hause erholen. Die internationalen Medien widmeten dem Fall nur wenig Zeit.

Trotz möglicher Risiken für Orbán werde er sich weiter für den Frieden einsetzen.

Im tschechischen Fernsehen sagte er, die Europäer dürften den Krieg in der Ukraine nicht als ihren eigenen betrachten.

“Unsere Aufgabe ist es nicht, uns einzumischen, Stellung zu beziehen, zu intervenieren, sondern diesen Krieg zu isolieren. Das hätten wir von Anfang an machen sollen, aber genau das Gegenteil ist passiert”, betonte der Premier und fügte hinzu, dass der Krieg nicht eskalieren dürfe.

Für Orbán ist die entscheidende Frage, wer mit Putin verhandeln soll.

“Die entscheidenden Verhandlungen werden nicht zwischen der Ukraine und Russland stattfinden, sondern zwischen den USA und Russland, die nicht nur den Krieg beenden, sondern auch ein Sicherheitsregime schaffen werden”, sagte er.

Die Ukraine sei kein unabhängiger Staat und könne den Krieg nicht ohne die Finanzierung durch die USA und die Europäische Union weiterführen.

“Wir benötigen in Amerika, aber auch in Europa, eine Person, die unabhängig von den Wirtschaftsgruppen ist, die vom Krieg profitieren, die sich nicht um das Prestige ihrer Beziehungen zu Putin sorgt, sondern deren Entscheidungen ausschließlich von den Interessen des menschlichen Lebens, des Friedens und der nachhaltigen Sicherheit geleitet werden. Ich glaube, dass Präsident Trump ein solcher Präsident sein wird”, sagte Orbán.

Orbán fügte hinzu, er glaube nicht, dass Joe Biden ein schlechter Mensch sei oder schlechte Dinge tun wolle. Aber die Vereinigten Staaten seien so tief in den Krieg verstrickt, dass Biden nicht mehr in der Lage sei, die USA da herauszuholen.

Orbán warnte auch davor, dass ein Weltkrieg näher sein könnte, als wir denken.

“Noch nie hat ein Weltkrieg damit begonnen, dass sich führende Politiker hinstellen und sagen, dass es morgen früh einen Weltkrieg geben wird”, so der Ministerpräsident.

In Bezug auf die Funktionsweise der Europäischen Union sagte der Premier, dass Brüssel versuche, Ungarn in einer Reihe von Fragen seinen Willen aufzuzwingen, was Ungarn nicht wolle.

“Sie wollen Ungarn finanziell strangulieren”, so Orbán. Er fügte hinzu, dass dies nicht nur wegen des Krieges geschehe, sondern auch wegen der Migration und der LGBTQ-Frage.