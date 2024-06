Am 27. Oktober 2022 titelte ich “NATO will Atomraketen an Finnlands russischer Grenze stationieren – Finnland sagt ja” und erklärte, dass das Ziel der US-Regierung, ihre Atomraketen nur 317 Meilen von Moskau entfernt an der ukrainischen Grenze zu stationieren, zwar durch Russlands Einmarsch in die Ukraine verhindert wurde, was dies unmöglich machte, die US-Regierung aber dennoch bereits einen großen Sieg gegen Russland errungen hatte, indem sie Finnland in die NATO brachte und Finnlands Zusage erhielt, dass Amerika seine Atomraketen dort platzieren darf, nur 507 Meilen von Moskau entfernt.

Es war ein großer Sieg gegen Russland, aber eine Katastrophe für Finnland, das nun vielleicht zum Ziel Nr. 1 für Russlands Raketen wurde, um Finnland im Dritten Weltkrieg zu besiegen, wie es geschehen war, als Finnland an Hitlers Operation Barbarossa teilnahm, um Russland im Zweiten Weltkrieg zu erobern – und verlor. Jetzt ist Finnland nicht nur eine weitere Kolonie des US-Imperiums, sondern die wahrscheinlichste unter ihnen, die im Falle eines Zweiten Weltkriegs als erste ausgelöscht wird. Natürlich war Finnland der NATO beigetreten, um seine nationale Sicherheit gegenüber Russland zu erhöhen, das keine Bedrohung für Finnland darstellte und ihm gegenüber freundlich gesinnt war, aber seither ist Finnland wirklich in großer Gefahr durch Russland, da es vielleicht so nah dran ist, wie Amerika an einem Blitzangriff und einer Enthauptung der russischen Kommandozentrale im Kreml.

Und seitdem Russland der Eroberung der Ukraine in Amerikas Stellvertreterkrieg zur Eroberung Russlands immer näher kommt, gerät Amerikas NATO-Militärbündnis gegen Russland in Panik, da es in Erwägung zieht, noch stärker in diesen Krieg verwickelt zu werden, als es das ohnehin schon ist, und die beiden wichtigsten Vorschläge, die von den NATO-Ländern diskutiert werden, sind die Entsendung ihrer Truppen in die Ukraine, um direkt in den Krieg einzugreifen, und die Entsendung von Waffen in die Ukraine, um die die Ukraine bittet, um in der Lage zu sein, diesen Krieg für Russland so zerstörerisch zu machen, wie dieser von den USA Krieg für Russland so zerstörerisch ist, wie dieser von den USA ausgelöste Krieg für die Ukraine ist. Aber jetzt hat Russland den Fehdehandschuh hingehalten und gesagt, dass die NATO selbst zerstört wird, wenn eines dieser Dinge geschieht.

Am 28. Mai 2024 titelte der russische Nachrichtensender RT News “Putin warnt den Westen vor den Folgen von Langstreckenangriffen auf Russland” von der Ukraine aus, und er sagte, dass “diese Vertreter der NATO-Länder, vor allem in Europa, vor allem in kleinen Ländern, sich bewusst sein müssen, womit sie spielen”, wenn sie von solchen Maßnahmen sprechen.

Am selben Tag titelte RT auch “NATO trainiert für Atomschlag gegen Russland – General” und berichtete:

Die NATO-Staaten bereiten sich auf mögliche Atomschläge gegen Russland vor, warnte ein ranghoher Moskauer General.

Wladimir Kulischow, der erste stellvertretende Direktor des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) und Leiter des Grenzschutzdienstes des Landes, beschrieb in einem Interview mit RIA Novosti die Bedrohungen, mit denen sich seine Abteilung auseinandersetzen muss.

“Die geheimdienstlichen Operationen der NATO in der Nähe der russischen Grenze nehmen zu. Die Streitkräfte der Allianz intensivieren ihr militärisches Training, in dem sie militärische Szenarien gegen die Russische Föderation ausarbeiten, einschließlich eines nuklearen Angriffs auf unser Territorium”, sagte er am Dienstag der Nachrichtenagentur.

Am 27. Mai wurde in einer Reihe von Artikeln dargestellt, dass einige der amerikanischen Kolonien noch weniger begeistert sind, Teil von Amerikas Krieg gegen Russland zu sein, als sie es zuvor waren:

“Deutschland lehnt NATO-Raketenschild über der Ukraine ab: Berlin will sich nicht direkt in den Ukraine-Konflikt einmischen”.

“Italienischer Vize-Premier nennt NATO-Chef ‘einen gefährlichen Mann’: Matteo Salvini kritisiert Stoltenbergs Forderung nach Aufhebung der Beschränkungen für die Ukraine, ihre westlichen Waffen für Angriffe auf russische Einrichtungen zu nutzen”.

“EU-Staat erklärt, warum er neue Russland-Sanktionen nicht unterstützen kann: Ungarns Widerstand gegen die jüngsten EU-Initiativen hat laut Außenminister Peter Szijjarto unter den Spitzendiplomaten des Blocks für ‘Aufruhr’ gesorgt”

“EU-Staat [Ungarns] FM behauptet, ukrainische Männer fürchten den ‘sicheren Tod’”.

“Italienischer Vize-Premierminister nennt NATO-Chef ‘einen gefährlichen Mann’: Matteo Salvini kritisiert Stoltenbergs Forderung nach Aufhebung der Beschränkungen für die Ukraine, ihre westlichen Waffen für Angriffe auf russische Einrichtungen zu nutzen”.

Wird Finnland nun sein Versprechen einlösen, als nächstgelegener Standort die Aufstellung von US-Atomwaffen gegen Moskau zuzulassen? Oder werden sie stattdessen erkennen, wie dumm sie waren, der NATO beizutreten? Denn wenn Finnland Putin jetzt insgeheim einen bilateralen Friedensvertrag mit Russland anbieten würde, wie viel wäre Russland wohl bereit, Finnland dafür zu bieten, wenn man bedenkt, dass das erste NATO-Land, das aus der NATO austritt, letztlich das erste von vielen Ländern sein könnte, die ähnliche Abkommen anstreben, wenn man bedenkt, dass das 21. Jahrhundert wahrscheinlich das asiatische Jahrhundert sein wird und dass das amerikanische Jahrhundert eigentlich vor etwa 25 Jahren zu Ende ging. Sollte Europa mit Blick auf die Zukunft Kolonien des US-Imperiums bleiben oder stattdessen freie, unabhängige und souveräne Länder werden, die hauptsächlich mit Russland, China und dem übrigen Asien Handel treiben – freie und souveräne Länder in Eurasien, statt bloße Kolonien Amerikas, die sie bisher waren? Warum hat Putin nicht schon längst darüber gesprochen und selbst die Initiative ergriffen, um dies anzubieten? Er weiß, dass es das ist, was die amerikanischen Machthaber am meisten befürchtet haben. Was hält ihn also davon ab, es zu tun?