Ungeimpfte werden im Walmart von Mitarbeitern begleitet, um sicherzustellen, dass sie nichts anderes als Lebensmittel und Arzneimittel kaufen

Details der drakonischen neuen Impfpass-Regelung in Quebec enthüllt.

Im Rahmen der drakonischen neuen Impfpassregelung von Québec müssen ungeimpfte Personen, die große Geschäfte wie Walmart und Costco besuchen, von Mitarbeitern begleitet werden, um sicherzustellen, dass sie nichts anderes als Lebensmittel oder pharmazeutische Produkte kaufen.

Ja, wirklich.

So, if you’re unvaccinated in Quebec and walk into big box store you will need to be accompanied by an employee who will make sure you’re not there to buy socks or a toaster oven.🤡😂👍🇨🇦 pic.twitter.com/zaxEmuFxSB — Colin Korol (@colin_korol) January 24, 2022

Die Regelung soll in großen Geschäften gelten, um „sicherzustellen, dass sie (die Ungeimpften) keine anderen Produkte oder andere Artikel kaufen, die es in dem Geschäft geben könnte“, so ein CBC-Nachrichtensprecher.

Mit anderen Worten: Um die Ausbreitung von COVID-19 zu stoppen, müssen ekelhafte ungeimpfte Extremisten daran gehindert werden, Dinge wie Einweggrills und Elektronikartikel zu kaufen.

„Bei Apotheken, die sich in großen Geschäften wie Walmart oder Costco befinden, muss eine ungeimpfte Person „während ihrer Reisen jederzeit von einem Angestellten des Geschäfts, der Apotheke oder einer anderen von ihnen zu diesem Zweck beauftragten Person begleitet werden“, berichtet CBC unter Berufung auf den Erlass. „Diese Person darf keine anderen Produkte kaufen als die, die mit der pharmazeutischen Dienstleistung zusammenhängen, die sie erhält.“

„Die Linken, die Walmart leiten und die während der Floyd-Unruhen 2020 die Black-Lives-Matter-Bewegung unterstützten und sich gegen „Diskriminierung“ einsetzten, machen fröhlich mit bei dem Plan der Regierung, Ungeimpfte zu diskriminieren, um „eine sichere und effiziente Kundenerfahrung zu gewährleisten“, schreibt Chris Menahan.

Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass Impfpassregelungen lediglich dazu dienen, Ungeimpfte zu bestrafen, weil sie sich dem Regime widersetzen.

Hallo. Auf Anweisung der Regierung von Quebec werden wir den Impfpass in unseren Geschäften in Quebec einführen. Wir bitten unsere Kunden um Geduld und Verständnis, da wir weiterhin eine sichere und effiziente Kundenbetreuung gewährleisten wollen.

Hi. As directed by the Government of Quebec, we will implement the vaccine passport at our stores in Quebec. We ask for our

customer’s patience and understanding as we continue to ensure a safe and efficient customer experience. — Walmart Canada (@WalmartCanada) January 24, 2022

Die Behörden in Québec scheinen besonders daran interessiert zu sein, da sie Anfang des Monats ein Verbot für den Erwerb von Marihuana und Schnaps für Ungeimpfte angekündigt haben.

Wie wir bereits berichteten, kündigten die Behörden von Québec City im September 2020 an, „unkooperative“ Bürger in einer Coronavirus-Einrichtung zu isolieren, deren Standort geheim bleibt.

All diese Maßnahmen werden ergriffen, obwohl es keinerlei Beweise dafür gibt, dass Impfpässe die Ausbreitung des Virus verhindern.

Wie wir bereits berichteten, fordern Unternehmen in Wales Ausnahmeregelungen, nachdem die Regierung auf eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz keine Beweise für die Wirksamkeit der COVID-Pässe vorgelegt hat.

Der eigene Bericht der britischen Regierung über die Impfpässe kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass das System nicht nur die Ausbreitung des Virus nicht verhindert, sondern die Situation sogar verschlimmern könnte.

In europäischen Ländern wie Frankreich werden solche Regelungen jetzt noch strenger gehandhabt, indem die Möglichkeit, ein negatives Testergebnis vorzulegen, abgeschafft wird.

Das bedeutet, dass nur die Geimpften, die das Virus immer noch verbreiten können, ungehindert ihren Geschäften nachgehen können, während diejenigen, die buchstäblich vor Ort beweisen können, dass sie das Virus nicht haben, einer medizinischen Apartheid ausgesetzt sind.

Das macht absolut Sinn!