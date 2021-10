Unglaubliche Einladungen an Kinder mit eventuell nachfolgenden Nebenwirkungen

KINDER im Alter von 12 bis 15 Jahren im ganzen Land öffnen aufgeregt den offiziell aussehende Briefe, die an sie adressiert sind. Ihr Name steht auf dem Umschlag, nicht der Name ihrer Eltern, und wenn sie die erste Zeile lesen, sind sie bereits süchtig. Dort steht: „Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte von [Name]. Ihr Kind wird zur COVID-19-Impfung eingeladen. Am Samstag, dem 30. Oktober 2021 um 17:30 Uhr. Die COVID-19-Impfung ist die beste Möglichkeit, sich zu schützen und die Zahl der Todesfälle und Krankenhauseinweisungen aufgrund des Coronavirus zu verringern“.

Dies ist eine aufregende und zugleich erschreckende Nachricht für ein Kind. Erstens ist der Termin eine „Einladung“, und wie eine Mutter sagte, „denken sie dabei an Partys und alles, was Spaß macht“. Zweitens werden die Worte „Tod“ und „Krankenhaus“ sie mit Angst erfüllen. Diese Bitte abzulehnen, würde gegen ihren Instinkt verstoßen.

In dem dreiseitigen Schreiben wird nirgends die Möglichkeit von Nebenwirkungen erwähnt, und die Kinder werden aufgefordert, höchstens fünf Minuten vor dem Termin zu erscheinen, sodass keine Zeit bleibt, etwaige Bedenken zu besprechen. Die einzigen Informationen über Nebenwirkungen stammen von einer externen NHS-Website. Dort werden als häufige Nebenwirkungen grippeähnliche Symptome, Kopfschmerzen und ein schmerzender Arm genannt, während die möglichen Nebenwirkungen einer Herzentzündung als selten beschrieben werden. Es heißt, dass zwischen drei und 17 Reaktionen pro Million Kinder nach einer Dosis und 12 bis 34 Fälle pro Million nach der zweiten Dosis auftreten. Vor Covid galt eine von einer Million Nebenwirkungen als akzeptabler Kollateralschaden.

Erst auf Seite drei des Schreibens wird den Kindern mitgeteilt, dass sie sich gegen die Behandlung entscheiden können. Dort heißt es: Die Entscheidung, sich mit Covid-19 impfen zu lassen, ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne treffen muss. Bevor eine Impfung durchgeführt werden kann, müssen Sie eine eindeutige Zustimmung erteilen (die sogenannte ‚Einwilligung‘) – Sie sind also selbst dafür verantwortlich, was geschieht. Dem Kind wird gesagt, es solle sich nur an vertrauenswürdige Quellen wenden, um Informationen zu erhalten, und die einzigen Quellen, die angeboten werden, sind der NHS und – unerklärlicherweise – die BBC.

Die BBC sagt, dass Kinder nicht die Zustimmung ihrer Eltern brauchen, wenn sie nachweisen können, dass sie die Zusammenhänge verstehen, und obwohl den Eltern gesagt wurde, dass die Kinder nur eine Dosis erhalten, sagt die BBC, dass im Frühjahrssemester eine zweite Dosis zur Verfügung steht.

Hinter den Kulissen hat unsere Arzneimittelaufsichtsbehörde damit begonnen, die Zahlen der schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen der Covid-19-Impfungen und der unter 18-Jährigen zu veröffentlichen. Die Zahlen sind nicht ermutigend und zeigen, dass insgesamt bei einem von 1127 Kindern Reaktionen aufgetreten sind, die schwerwiegend genug waren, um sie dem System der Gelben Karte zu melden, obwohl keine Todesfälle gemeldet wurden.

Wir vergessen, dass Impfstoffe gesunden Patienten verabreicht werden, um Krankheiten vorzubeugen und nicht um sie zu heilen. Es gibt keine Möglichkeit, im Voraus zu sagen, ob die geimpfte Person von der Krankheit schwer betroffen wäre, wenn sie sich angesteckt hätte, oder ob sie die Krankheit überhaupt bekommen hätte.

Es gibt einige Indikatoren für gefährdete Personen, z. B. wissen wir, dass ältere Menschen, Menschen mit Grunderkrankungen und fettleibige Menschen anfälliger für Covid-19 sind, so dass es vernünftig erscheint, dass sie sich durch eine Impfung schützen.

Wir wissen auch, dass das Risiko für Kinder, durch Covid-19 ernsthaft zu erkranken, äußerst gering ist. Dennoch hat die Regierung entgegen wissenschaftlichen und medizinischen Empfehlungen das Impfprogramm ab September auf die Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen ausgeweitet. Die unter 18-Jährigen wurden bereits im August geimpft.

Bei der Beurteilung der Frage, ob Kinder gegen SARS-CoV-2 geimpft werden sollten, erklärte der Gemeinsame Impfausschuss (Joint Committee on Vaccination, JCVI), der unabhängige Ausschuss, der die Regierung in Fragen der Immunisierung berät: „Bei der überwiegenden Mehrheit der Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren verläuft die SARS-CoV-2-Infektion asymptomatisch oder leicht symptomatisch und ist selbstlimitierend. Von den sehr wenigen Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren, die eine schwerere Erkrankung entwickeln, die einen Krankenhausaufenthalt erfordert, haben die meisten eine gesundheitliche Grunderkrankung“.

Nur sechs Kinder unter 18 Jahren, die nicht an einer Grunderkrankung leiden, sind Berichten zufolge nach einem positiven Covid-Test gestorben. Zum Vergleich: Die unter 18-Jährigen machen 21 % der 67,22 Millionen Einwohner des Vereinigten Königreichs aus, das sind etwas mehr als 14 Millionen Kinder. Zum Vergleich: Zwischen 2018 und 2020 wurden 1.721 Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren im Straßenverkehr getötet, etwa 1.000 pro Jahr.

Nach Angaben der MHRA (Medicines and Health Products Regulatory Agency) haben mehr als 1,3 Millionen Kinder unter 18 Jahren eine oder zwei Dosen des Covid-Impfstoffs erhalten, wobei bei einem von 1.127 Kindern eine unerwünschte Wirkung (UAW) im Rahmen des Yellow Card Scheme gemeldet wurde. Die meisten von ihnen erhielten den experimentellen mRNA-Impfstoff von Pfizer/BioNTech, einige aber auch den Moderna-Impfstoff und andere den Oxford/AstraZeneca-Impfstoff.

Kinder sollten den AZ-Impfstoff nicht erhalten, da er für unter 40-Jährige als gefährlich gilt und für diese Altersgruppe nicht mehr empfohlen wird. Der Grund dafür ist, dass er eine impfstoffinduzierte thrombotische Thrombozytopenie (VITT) verursachen kann, die durch Blutgerinnsel und niedrige Thrombozytenzahlen gekennzeichnet ist und eher bei jüngeren Menschen auftritt; dennoch wurden 11.496 Kindern 21.468 Dosen injiziert. Die Auswirkungen auf diese Kinder waren enorm: 1 von 49 gemeldeten unerwünschten Ereignissen.

Nach Angaben der MHRA haben bisher 1.276.700 Kinder 1.507.933 Dosen des Präparats von Pfizer/BioNTech erhalten, und die Nebenwirkungsrate liegt bei 1 von 1.392 Kindern. Die mRNA von Moderna wurde 16.801 Kindern verabreicht, die 27.796 Dosen erhielten, und die Rate der gemeldeten unerwünschten Ereignisse liegt bei 1 von 3.360 Kindern.

Im Gegensatz zur erwachsenen Bevölkerung schlüsselt die MHRA die Zahlen der Kinder nicht nach spezifischen unerwünschten Ereignissen auf, so dass wir nicht wissen können, ob sich die Meldungen auf eine der schwerwiegenden, lebensverändernden Nebenwirkungen wie das Guillain-Barré-Syndrom (Muskelschwäche, die durch einen Angriff des Immunsystems auf die körpereigenen Nerven verursacht wird) oder die Bellsche Lähmung (eine Form der Gesichtslähmung) beziehen. Zu den anderen schwerwiegenden Nebenwirkungen, die von Erwachsenen gemeldet wurden, gehören Krampfanfälle, Störungen des Nervensystems, tiefe Venenthrombosen, Menstruationsstörungen, Augen- und Ohrenerkrankungen einschließlich Blindheit und Taubheit.

Das amerikanische Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) schlüsselt die Zahlen für Kinder auf und verzeichnete bis Ende September 2021 33 Todesfälle, die meisten davon bei männlichen Jugendlichen.

Die Impfung von Pfizer wurde im Mai 2021 für Kinder ab 12 Jahren zugelassen und in den USA und Kanada eingeführt. Todesfälle wurden bei Säuglingen im Alter von einem Monat, die auf die Muttermilch ihrer frisch geimpften Mutter reagierten, und bei Kindern im Alter von bis zu 17 Jahren festgestellt. Drei der Todesfälle waren Selbstmorde, einer davon bei einem Jungen, bei dem ADHS diagnostiziert wurde.

Die Mutter eines 16-jährigen Jungen gab diesen traumatischen Bericht ab: Mein Sohn starb während seines Mathematikunterrichts auf Zoom. Wir warten auf die Autopsie, denn die Ärzte haben nichts gefunden. Er war ein gesunder Junge, er hatte einen guten akademischen Index, er wollte Bauingenieur werden. Er war das Beste, was es in meinem Leben gab.

Die einzigen Angaben, die die MHRA macht, beziehen sich auf Herzentzündungen. Pfizer liegen acht Berichte über Fälle von Herzentzündungen vor, darunter Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels) und Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels). Die MHRA bezeichnet diese Berichte als „sehr selten“ und sagt, der Nutzen der Impfung sei „geringfügig größer als die potenziellen bekannten Schäden“. Sie fügen hinzu: „Die Ereignisse sind in der Regel mild und die Betroffenen erholen sich in der Regel innerhalb kurzer Zeit mit Standardbehandlung und Ruhe.

Es ist wichtig, dass jeder, der neu auftretende Symptome wie Brustschmerzen, Kurzatmigkeit oder das Gefühl hat, ein schnell schlagendes, flatterndes oder pochendes Herz zu haben, einen Arzt aufsucht“.

Dies ist ein Auszug aus dem MHRA-Bericht: