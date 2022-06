Unsere“ Polizei am Tisch mit dem Weltwirtschaftsforum: „Die schöne neue Welt wird ausgerollt“.

Interpol, das UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), die niederländische Polizei und das Weltwirtschaftsforum haben ihre Kräfte im Bereich der Gesichtserkennung gebündelt.

Unsere“ Polizei setzt sich gerade mit dem Weltwirtschaftsforum an einen Tisch und führt ein Pilotprojekt für den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware zur Erkennung und Verhinderung von Straftaten durch, so der Anwalt von Virus Truth, Jeroen Pols. „Die schöne neue Welt wird ausgerollt“.

Das WEF veröffentlichte kürzlich einen Artikel zu diesem Thema, in dem es heißt, dass die Gesichtserkennungstechnologie zur Verbrechensbekämpfung beitragen kann. Wenn die Polizei diese Technologie jedoch in großem Umfang einsetzt, besteht die Gefahr, dass Menschen zu Unrecht verhaftet werden.

Die genannten Organisationen haben ein Papier veröffentlicht, das eine Art Rahmen bildet und dafür sorgen soll, dass „die Gesichtserkennungstechnologie verantwortungsvoll eingesetzt wird“. Die Erprobung dieses Rahmens begann im Januar dieses Jahres.

Die von dem ehemaligen Polizeibeamten Dennis Spaanstra geleitete Organisation Police for Freedom spricht von einem „digitalen Gefängnis“. Wir‘ verkaufen es als ‚Kampf gegen die Kriminellen‘. Aber in Wirklichkeit wird die Polizei bald von großen Unternehmen angeheuert, um die Freiheit des fleißigen Bürgers digital einzuschränken, so Spaanstra.

„Wie sieht das aus? Zu Fuß oder im Auto sind Sie in Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Durch den Park spazieren gehen und dann eine Benachrichtigung von Ihrem Telefon erhalten, dass Sie nach Hause gehen müssen, weil Sie Ihre persönliche CO2-Steuer erreicht haben. Geh jetzt nach Hause, geh jetzt nach Hause'“, schreibt Spaanstra.

