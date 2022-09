Update der VAERS-Daten: Impfstoff-Losnummern und mögliche Fehlchargen

Der Impfstoff COVID-19 wurde am 2. Dezember 2020 von der britischen Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) zugelassen. Die ersten Chargen, die Anfang 2021 Millionen von Menschen erhielten, sollen im Vergleich zu anderen Chargen mehr unerwünschte Ereignisse verursacht haben. Jetzt, im Jahr 2022, tauchen erneut Gerüchte über schlechte Impfstoffchargen auf. Mögliche Muster unerwünschter Nebenwirkungen des Impfstoffs werden in den Vereinigten Staaten vom Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) überwacht. Über die verschiedenen Probleme mit VAERS und die Verzerrung bei der Berichterstattung wurde bereits auf TrialSite berichtet, ebenso wie über mögliche schlechte Chargen und „heiße Chargen“ der Impfstoffe von Pfizer und Moderna.

Die ersten Impfstoffe wurden Schlüsselarbeitskräften und älteren Menschen angeboten. Dies war der erste zugelassene Impfstoff von Pfizer-BioNTech für COVID-19, und die USA und die EU waren nicht weit davon entfernt, Impfstoffe für den Notfalleinsatz zuzulassen.

In diesem Artikel des British Medical Journal (BMJ) aus dem Jahr 2021 wird eine Datenpanne bei der EMA beschrieben. Dabei wurde festgestellt, dass die ersten Chargen des Impfstoffs von Pfizer eine geringere mRNA-Wirkung hatten. Die Forscher kamen nicht zu einer Schlussfolgerung über die Auswirkungen dieses Umstandes. In einer anderen Studie wird darauf hingewiesen, dass nicht alle Impfstoffampullen gleich beschaffen sind. Es besteht die Möglichkeit, dass fehlerhafte Chargen, die gefährdete Bevölkerungsgruppen erhalten, schwerwiegendere unerwünschte Reaktionen hervorrufen können.

Sasha Latypova ist eine pensionierte Führungskraft und derzeitige TSN-Autorin. Sie wurde kürzlich von Hedley Rees zu den COVID-19-Impfstoffen interviewt, die von Pfizer-BioNTech und anderen Pharmaunternehmen entwickelt wurden. Sie spricht davon, dass Regierungen diese Impfstoffe gegen das Militär einsetzen, da diese Gruppen schon früh Zugang zu COVID-19-Impfstoffen hatten, und verwendet sogar den Begriff „Biowaffen„. Latypova erklärt, dass die Impfstoffe ihrer Meinung nach „schlecht konzipiert und die Daten aus den klinischen Studien erschreckend waren“. Sie argumentiert, dass die Organisation von Daten und unerwünschten Ereignissen nach Chargennummern die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Menschen für die Herstellung von nicht optimalen Impfstoffen zur Verantwortung gezogen werden.

Einige ihrer Argumente gegen die klinischen Impfstoffstudien sind, dass es keine Ad-hoc-Studien, keine Reproduktionsstudien und keine Langzeitstudien gegeben hat. Anhand von Daten, die von großen Meldestellen wie VAERS gesammelt werden, haben andere Tausende von Verletzungen und Todesfällen festgestellt, die möglicherweise mit den COVID-19-Impfstoffen in Zusammenhang stehen. Nach Angaben der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) wurden bei Comirnaty 848.204 und bei Spikevax 230.524 Fälle von Nebenwirkungen gemeldet, zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2022. Latypova erläuterte diese Punkte in einem Artikel, der im April 2022 im The Solari Report erschien.

Latypova und ihr Team arbeiten derzeit mit einem Anwalt zusammen, um gegen diese angeblichen Missstände vorzugehen. Sie planen, eine Liste mit den Namen der EMA-Mitarbeiter zusammen mit einem Brief zu veröffentlichen.

Daten-Update

Das Vereinigte Königreich verwendet ein System der gelben Karte zur Überwachung von Impfstoff-Nebenwirkungen, und es gibt ein spezielles System für COVID-19-Behandlungen. Dieses System zeigt, dass es bis zum 1. September 2022 2.240 Todesfälle nach einer Impfung gab. Ebenfalls im Vereinigten Königreich haben Wissenschaftler eine App zur Untersuchung der COVID-Symptome namens ZOE entwickelt, mit der die Menschen Symptome im Kontext der COVID-19-Impfung selbst melden können.

In den USA sind Chargennummern und Verfallsdaten für registrierte Nutzer auf der CDC-Website einsehbar. Das VAERS-System ist ein passives Meldesystem für unerwünschte Ereignisse nach einer Impfung. Mithilfe der CDC-Wonder-Datensuchmaschine können wir feststellen, dass bis Ende August 2022 14.212 Todesfälle nach einer COVID-19-Impfung gemeldet wurden. Die höchsten Raten wurden nicht mit einer bestimmten Chargennummer in Verbindung gebracht. Da jeder über VAERS Bericht erstatten kann, wissen viele Menschen möglicherweise nicht, welche Charge sie erhalten haben. Danach wies die Pfizer-Chargennummer EN6201 mit 208 die höchste Zahl von Todesfällen auf, was 1,46 % der 14 212 Todesfälle entspricht, die nach der COVID-19-Impfung in VAERS gemeldet wurden. Es folgt die Losnummer EN6200 mit 173 gemeldeten Todesfällen (1,22 %). Auf die EN6202 entfallen ebenfalls 151 Meldungen von Todesfällen (1,06 %). In einem Artikel in der Desert Review erörtert der Autor einige Todesfälle, die nach einer ähnlichen VAERS-Überprüfung auf diese „heißen Chargen“ von COVID-Impfstoffen zurückgeführt werden.

Nach Filterung der Ergebnisse nach Todesfällen, die 10–14 Tage nach der Impfung auftraten, wurden insgesamt 636 Todesfälle gemeldet. Von diesen Meldungen hatte die Losnummer EN6201 mit 8 Todesfällen (1,26 % von 636) den höchsten Anteil.

Nach dem Datum der Impfung geordnet, verursachten diese Chargen die meisten Todesfälle im Februar 2021, dem Beginn des Impfprogramms in den USA.

Beschränkungen

Zwar gab es einige Diskrepanzen bei den Merkmalen der ersten Chargen des notzugelassenen Impfstoffs von Pfizer, aber es spielen auch Störfaktoren eine Rolle. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Impfprogramm gerade erst begonnen, und es war wahrscheinlicher, dass die Menschen VAERS nutzen, um AE zu melden.

Ende Januar 2021 hatten 25 % der Erwachsenen über 65 Jahre ihre erste Dosis erhalten, und Ende Februar hatten 54 % der Personen dieser Altersgruppe ihre erste Dosis erhalten. Bis Ende März hatten 77 % der älteren Menschen ihre erste Impfdosis erhalten.

Man könnte argumentieren, dass der Februar der Monat mit der höchsten Impfrate in der ältesten Altersgruppe war. Die Zahl der Todesfälle in dieser Altersgruppe wird unweigerlich steigen, unabhängig davon, ob diese Todesfälle durch den Impfstoff verursacht wurden oder nicht. Ohne rigorose randomisierte kontrollierte Studien gibt es keine Möglichkeit, einen Kausalitätsnachweis zu erbringen, statt Beobachtungsdaten wie VAERS zu verwenden. Dies gilt insbesondere wegen der begrenzten Glaubwürdigkeit der VAERS-Daten.

Blick in die Zukunft

Die Zeit wird es zeigen, wenn mehr Langzeitdaten gesammelt werden. Latypova und ihre Kollegen werden die Daten aus klinischen Studien und mögliche Fehlentscheidungen von Aufsichtsbehörden wie der EMA, MHRA und CDC weiter untersuchen. TrialSite wird die VAERS-Zahlen aktualisieren und darüber berichten, sobald mehr Langzeitdaten gesammelt werden, nachdem die COVID-19-Impfprogramme landesweit stattgefunden haben.