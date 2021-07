US-Behörde CDC widersprechen Pfizer bei COVID-Boostern und bedroht damit den erwartenden Milliarden Umsatz von Big-pharma

childrenshealthdefense.org: Das beratende Komitee der CDC sagte, dass es nicht genug Beweise gibt, um Auffrischungsimpfungen zu empfehlen, während Pfizer den Investoren versichert, dass Auffrischungsimpfungen noch lange nach dem Ende der Pandemie nötig sein werden, um seinen milliardenschweren Umsatzstrom zu sichern.

Während Pfizer Pläne macht, um seinen Milliarden-Dollar-Umsatzstrom am Laufen zu halten – indem es den Investoren versichert, dass jährliche COVID-Auffrischungsimpfungen noch lange nach dem Ende der Pandemie benötigt werden – sagte eine Gruppe von Wissenschaftlern der Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC), dass es nicht genug Daten gibt, um COVID-Auffrischungsimpfungen für die allgemeine Bevölkerung zu empfehlen.

Die COVID-19 Arbeitsgruppe des CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) sagte am 23. Juni, dass sie Auffrischungsimpfungen nur dann empfehlen würden, wenn es einen nachgewiesenen Rückgang der Wirksamkeit gibt – nicht nur eine abnehmende Antikörperreaktion.

Auffrischungsimpfungen können auch dann empfohlen werden, wenn es eine Variante gibt, die in der Lage ist, sich den Impfstoffen zu entziehen, wie Sara Oliver, M.D., eine medizinische Epidemiologin des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen der CDC, in einer Präsentation darlegte.

Derzeit gibt es keine Beweise dafür, dass eine Auffrischungsimpfung notwendig ist, sagten die Experten. Auffrischungsimpfungen könnten in Zukunft für spezielle Risikogruppen angebracht sein, einschließlich älterer Menschen und Transplantationsempfänger. Um sicher zu sein, sagten die obersten Gesundheitsbehörden des Landes, dass sie die Situation weiterhin beobachten würden.

„Ich würde mit der Interpretation der Arbeitsgruppe in dem Sinne übereinstimmen, dass es keine Daten gibt, die Empfehlungen zur Unterstützung von Auffrischungsimpfungen zu diesem Zeitpunkt unterstützen“, sagte Dr. Sharon Frey, Mitglied der ACIP und klinische Direktorin des Zentrums für Impfstoffentwicklung an der Saint Louis University Medical School. „Es gibt keine Beweise gegen einen abnehmenden Schutz zum jetzigen Zeitpunkt.“

Dr. Grace Lee, Vorsitzende des ACIP-Sicherheitsgremiums und Professorin für Pädiatrie an der Stanford University School of Medicine, sagte, sie würde gerne mehr Beweise für Durchbruchsfälle sehen, bevor sie eine Auffrischungsimpfung empfiehlt.

„Ich würde eine größere Gewissheit über die Sicherheitsdaten haben wollen, wenn wir über eine Auffrischungsimpfung sprechen, bevor klar ist, wie die Risikodaten aussehen werden“, sagte Lee. „Wenn wir schwere Durchbruchsfälle sehen, dann denke ich, dass die Entscheidungsfindung weitergeht, auch wenn es Unsicherheiten bei den Sicherheitsdaten gibt.“

CDC-Expertenempfehlungen bedrohen Pfizer-Gewinne

Es wird erwartet, dass die Auffrischungsimpfungen für COVID in den kommenden Jahren ein wichtiger Umsatztreiber für Pfizer und Moderna sein werden. Die Führungskräfte von Pfizer haben den Investoren versichert, dass sich der Impfstoffmarkt mit dem Abklingen der Pandemie weiterentwickelt und dass das Unternehmen wahrscheinlich in der Lage sein wird, mehr pro Dosis zu verlangen, als es unter den Lieferverträgen für die Pandemie bekommen hat.

Pfizer arbeitet an zwei verschiedenen Booster-Strategien, von denen es annimmt, dass sie den Umsatz über den unmittelbaren Pandemie-Bedarf hinaus tragen könnten – eine dritte 30-mg-Dosis seiner aktuellen Impfstoffe und ein aktualisierter Impfstoff, der auf die südafrikanische Variante abzielt, berichtete Fierce Pharma.

Niemand ist sich ganz sicher, wann eine Auffrischungsimpfung notwendig sein wird, aber es ist möglich, dass einige derjenigen, die früh geimpft wurden, bereits im September eine zusätzliche Impfung benötigen, oder etwa 8 bis 12 Monate nach ihrer ersten Impfung, sagte CEO Albert Bourla im Mai gegenüber Axios.

Pfizer hat argumentiert, dass Auffrischungsimpfungen erforderlich wären, „wenn die Antikörperkonzentration im Blut nachlässt, um sicherzustellen, dass die breite Bevölkerung das Virus nicht tragen kann und somit die Epidemie schneller unterdrückt wird“, schrieben die Bernstein-Analysten, angeführt von Ronny Gal, an ihre Kunden. Das ist nicht der Standard der Industrie, und es ist auch nicht das, was die ACIP der CDC bei ihrem Treffen am 23. Juni vorgeschlagen hat, schrieben die Analysten.

Ein Sprecher von Pfizer sagte gegenüber Fierce Pharma, dass das Unternehmen „derzeit davon ausgeht, dass, bis wir einen Rückgang der SARS-CoV-2-Zirkulation und der COVID-19-Erkrankung sehen, wir es für möglich halten, dass eine dritte Dosis, eine Auffrischung unseres Impfstoffs, erforderlich sein könnte, um den Schutz gegen COVID-19 zu unterstützen“, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.

Der COVID-Impfstoff von Pfizer ist bereits das Medikament mit dem zweithöchsten Umsatz weltweit. Allein für das Jahr 2021 wird ein Umsatz von 26 Milliarden US-Dollar prognostiziert – eine Steigerung der ursprünglich prognostizierten Gewinne um 70 %.

Die Prognose basiert auf Verträgen zur Lieferung von 1,6 Milliarden Impfstoffdosen in diesem Jahr. Das Unternehmen rechnet damit, weitere Verträge für dieses Jahr abzuschließen und befindet sich in Liefergesprächen mit mehreren Ländern für 2022 und darüber hinaus.

Während einer Investorenkonferenz im März sagte Frank D’Amelio, CFO von Pfizer, dass das Unternehmen „signifikante Möglichkeiten“ für seinen COVID-Impfstoff sieht, sobald sich der Markt von einer „Pandemie-Situation zu einer endemischen Situation“ verschiebt.

An diesem Punkt „werden Faktoren wie Wirksamkeit, Booster-Fähigkeit und klinischer Nutzen sehr wichtig werden, und wir sehen darin, offen gesagt, eine bedeutende Chance für unseren Impfstoff aus Sicht der Nachfrage, aus Sicht der Preisgestaltung und angesichts des klinischen Profils unseres Impfstoffs“, sagte D’Amelio dem Analysten.

Während der Barclays‘ Global Health Conference im März sagte D’Amelio, dass das Unternehmen dies nicht als einmaliges Ereignis sieht, sondern als etwas, das in absehbarer Zukunft anhalten wird.

Bourla sagte, dass eine dritte Dosis des COVID-Impfstoffs des Unternehmens „wahrscheinlich“ innerhalb eines Jahres nach der ersten Impfung mit zwei Dosen erforderlich sei – gefolgt von jährlichen Impfungen.

„Jedes Jahr müssen Sie zur Grippeimpfung gehen“, sagte Bourla. „So wird es auch mit COVID sein. In einem Jahr werden Sie gehen müssen, um Ihre jährliche Impfung für COVID zu bekommen, um geschützt zu sein.“

Wie Pfizer, Moderna’s Chief Commercial Officer, Corinne M. Le Goff sagte während einer Telefonkonferenz mit Investoren im April, dass Amerikaner beginnen könnten, Auffrischungsimpfungen seines Impfstoffs später in diesem Jahr zu bekommen, um gegen COVID-Varianten zu schützen.

„Es ist wahrscheinlich, dass die Länder, die bereits eine hohe Impfabdeckung erreicht haben, bereit sein werden, ihren Fokus auf Auffrischungsimpfungen im Jahr 2022 zu verlagern, und möglicherweise sogar ab Ende dieses Jahres“, sagte Le Goff.

Johnson & Johnson (J&J) hat gesagt, dass sein Impfstoff wahrscheinlich jährlich verabreicht werden muss, obwohl er den Verbrauchern gegenüber stark als Ein-Dosis-Impfstoff vermarktet wird.

Wie The Defender im Mai berichtete, haben Pharmaunternehmen und ihre CEOs Milliarden mit COVID-Impfstoffen, massiven Vergütungspaketen und fragwürdigen Aktienverkäufen verdient, während sie Investoren versicherten, dass Pläne für Auffrischungsimpfungen und jährliche Impfungen im Gange seien.